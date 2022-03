Das Clevertouch Ecosystem auf der ISE 2022

Integrierte All-in-One-Lösung für Collaboration & Digital Signage

München, 28. März 2022: Clevertouch, eine der international führenden Marken für interaktive Touchscreen- und Digital-Signage-Lösungen, präsentiert sein Lösungsportfolio für digitale und hybride Zusammenarbeit sowie Digital Signage auf der ISE. Vom 10. bis 13. Mai 2022 öffnet Europas größte Messe für den professionellen AV-Bereich ihre Pforten – coronabedingt mit einem Jahr Verspätung jetzt zum ersten Mal in Barcelona.

Der Markt für audiovisuelle Kommunikation ist in Bewegung, und seine verschiedenen Bereiche wachsen immer weiter zusammen. Das bedeutet, dass sich Lösungen für Collaboration und Video Conferencing, Touchscreen-Technologien sowie kabelloses Präsentieren mehr und mehr zu einem einheitlichen System entwickeln, das all diese Aspekte vereint. Diesen Trend aufgreifend, erwartet Besucher von Clevertouch auf der ISE am Stand 2K350 das Clevertouch Ecosystem – ein umfangreiches, integriertes Lösungsangebot für digitale und hybride Zusammenarbeit und Digital Signage im Corporate- und Schulbereich.

Clevertouch Ecosystem: Komplettlösung für Collaboration und Digital Signage

Das Herzstück der All-in-One-Lösung bilden die mehrfach preisgekrönten Touchdisplays der Clevertouch-Produktfamilien Impact, Impact Pro und UX Pro, die erst vor kurzem ein rundum gelungenes Upgrade erhalten haben. Umfangreiche Software-Lösungen wie die Whiteboarding-Lösung Lynx oder auch das praktische Clevershare-Tool und der Airserver für kabelloses Präsentieren heben die Möglichkeiten digitaler und hybrider Zusammenarbeit auf ein völlig neues Niveau. Bis zu sechs Mobilgeräte lassen sich im Splitscreen gleichzeitig auf den neuen Modellen anzeigen und deren Bildschirminhalte auf bis zu 50 Geräten gleichzeitig spiegeln. Dank integriertem Mobile-Device-Management (MDM) sind zudem alle Displays ortsunabhängig steuerbar und können mit der praktischen Over-the-Air (OTA) Update-Funktion jederzeit per WiFi auf den neuesten Stand gebracht werden.

Passend zu seinen leistungsstarken Display-Lösungen stellt Clevertouch auf der Messe auch praktisches Zubehör wie die CleverCam vor, eine leistungsstarke ePTZ-Kamera, die mit einer Auflösung in 4K-UHD sowie innovativen ISP-Verarbeitungslogarithmen punktet.

Vielseitig einsetzbar: Die Clevertouch CM-Serie

Und auch die CM-Serie darf auf der ISE nicht fehlen: Die Serie bietet professionelle Non-Touch-Großformat-Displays mit integrierten Digital-Signage- und Raumbuchungsfunktionen sowie einer Anbindungsmöglichkeit an vorhandene Konferenzraumtechnik. Dank dieser Vielseitigkeit ist sie gut gerüstet für viele vertikale Einsatzbereiche wie etwa im Einzelhandel und der Hotellerie, im öffentlichen Bereich und Corporate-Sektor oder auch im Bildungsbereich.

Clevertouch-Live: Leistungsstarke Steuerungslösung für Digital-Signage-Inhalte

Für noch mehr Komfort in Bezug auf unternehmensweite Kommunikatiossteuerung sorgt bei Clevertouch zudem die Content-Management-Plattform Clevertouch-Live, mit der sich sämtliche Clevertouch-Geräte über ein einziges Cloud-Konto verbinden und gemeinsam oder einzeln verwalten lassen. Darüber hinaus ermöglicht Clevertouch-Live die Nutzung der Screens als Digital-Signage-Infokioske samt Ausspielung von Ad-hoc-Informationen und Alerts. Ebenso lassen sich über die Software Dashboards personalisieren, damit Nutzer immer genau auf die Funktionen sofort zugreifen können, die sie am häufigsten verwenden.

Pressetermine vereinbaren:

Besuchen Sie Clevertouch auf der ISE am Stand 2K350, und lernen Sie die beeindruckenden Touchscreen-Lösungen für modernes Arbeiten hands-on kennen! PR von Harsdorf vereinbart gerne Pressetermine für Sie – bitte wenden Sie sich hierfür an untenstehenden Pressekontakt.

Über Clevertouch

Clevertouch ist eine Marke der Boxlight Group. Erstmals im Jahr 2009 auf den Markt gebracht, kann die Marke auf zwölf Jahre innovative Entwicklungen zurückblicken und weist eine führende Rolle auf im Markt für Collaboration-Technologie. Clevertouch ist ein mehrfach preisgekrönter Hersteller von Touchscreen-Technologielösungen für den Bildungs- und Unternehmensbereich. Die Marke ist in 74 Ländern vertreten, entwickelt sich ständig auf Basis von Anwender-Feedback weiter und setzt ihre Expansionspläne auf der ganzen Welt fort. Weitere Informationen unter: www.clevertouch.com

Firmenkontakt

Clevertouch

Wilfried Tollet

Johannstraße 37

40476 Düsseldorf

+49 (0) 172 – 4597111

wilfried.tollet@clevertouch.com

http://www.clevertouch.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089 18 90 87 335

ff@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.