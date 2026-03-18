Das Casino-Spiel Chicken Road 2 – Viele Chancen, Ein Spiel

Wenn man von modernen Automatenspielen spricht, fallen oft die Namen "Book of Ra", "Cleopatra" oder "Sizzling Hot" ins Auge. Doch neben diesen Klassikern gibt es auch viele andere Spiele, die den Spieler für sich gewinnen können und zwar mit dem Spiel Chicken Road 2 aus der Firma GameArt.

Das Thema

Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Abenteuer in einer fernen, exotischen Welt, wo man als Held durchs Land reist. Das Hauptziel besteht darin, eine geheime Route zu finden und den Schlüssel zum Ruhm Chicken Road 2 spiel zu erlangen. Der Name "Chicken Road 2" deutet darauf hin, dass es sich um einen direkten Nachfolger des Vorgängers handelt.

Design

Das Design ist in etwa das gleiche wie bei seinem Vorgänger, nur mit einigen Verbesserungen hinsichtlich der Grafik. Die Karte ist aufgeteilt in verschiedene Reiche, die von bunten Bergen und Wäldern umgeben sind. Der Hintergrund wechselt je nach Gewinnlinie, wodurch das Gameplay noch spannender wird.

Symbole

Die Symbole bestehen aus verschiedenen Figuren wie einem Piratenkapitän, einer Indianerin und dem Schatz der Mayas. Darüber hinaus gibt es auch die üblichen Kartenzeichen (9 bis A). Die Gewinnhöhe variiert je nach Symbol.

Payouts

Die Auszahlung ist für gewünschte 3-5 gleiche Symbole. Es reicht, dass ein Kartenzeichen auf allen drei Walzen erscheint, um eine Runde zu starten.

Wildsymbol und Scatter-Symbol

Ein Wild-Symbol (Goldkonto) kann alle anderen Symbole außer dem Scatter ersetzen und ist daher sehr nützlich. Das Scatter-Symbol (Turm der Mayas) öffnet ein Bonusfunktion, sobald es drei- oder fünffach erscheint.

Bonusfeature "Road to Riches"

Wenn Sie das Scatter dreimal im Bildschirm sehen, erhalten Sie einen Freispiel mit 7 Runden. Dies ist eine sehr gute Gelegenheit zum Spielen!

Bonusspiel "Free Spin Feature"

Wenn Sie während des Bonus-Features die Gewinnlinie nutzen können und gleichzeitig ein weiteres Scatter-Symbol auftaucht, wird das Bonusspiel um weitere Freispiele mit zusätzlichen Multiplikatoren ergänzt.

Free Spins & RTR-Prinzip

Zusätzlich zum Free Spin Feature gibt es auch noch andere Bonusfunktionen. Es werden 5 Freirunden vergeben und eine 2x-Multiplikation gewährt, wobei das Spielsymbol die Stelle des Scatter-Symbols einnimmt. Sie können diese Funktion durch Auszahlung von $100 bis zum Wert von $10.000 umsetzen.

Vorteil & Verluste

Zusammen mit dem RTP (Return to Player) von 96,08% bietet das Spiel gute Chancen auf Gewinn und daher ist es auch eine perfekte Gelegenheit, die Freispiel-Funktion zu nutzen!

Casino-Spiel im Vergleich zum Vorgänger "Chicken Road"

In Bezug auf Gameplay und Grafik entspricht das Spiel in etwa seinen Vorgängern. Der einzige Unterschied besteht darin, dass es eine verbesserte Karten-Visualisierung bietet.

RTP & Volatilität

Das RTP (Return to Player) von 96,08% zeigt an, wie hoch die Auszahlung ist und wie hoch das Risiko ist. Die Verlustchance beträgt also nur 3,92%.

Bekannte Spielerfahrungen

Beim Spielen des "Chicken Road 2" haben einige Nutzer den Eindruck gewonnen, dass sich der Vorgänger von Chicken Road um einiges mehr eignet als dieser neue Teil. Es gibt jedoch auch andere Spielende, die es mit diesem neuen Slot-Multiplayer-Spiel gleichzeitig besser finden.

Spielen auf verschiedenen Geräten

Viele Online-Spiele sind kompatibel und können problemlos auf Smartphone oder Tablet gespielt werden. Hier hat der Hersteller GameArt leider etwas nachgegeben, da das Spiel nicht optimal für kleinere Bildschirme geeignet ist.

Vertrauen in den Spielerfahrung & Erwartungen

Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Meldungen von Nutzern über mögliche Betrügereien oder Schwindeleien. Die Freispiel-Funktion bietet jedoch eine hohe Chance für einen Gewinn.

Das Slot-Spiel "Chicken Road 2" im Überblick

Fazit: Dieses Spiel hat viele Vorteile, darunter die große RTP und ein gut gestaltetes Grafikdesign. Das Bonusfunktionssystem ist relativ komplexer als der eines anderen Slots. Der Spieler muss also ein bisschen Geduld haben und den Gewinn in Kauf nehmen.

Zusammenfassung

GameArt hat sich durch das Casino-Spiel "Chicken Road 2" wieder bewährt, nachdem sie bereits einen guten Slot in Bezug auf Freispiel-Funktionen herausgebracht hatten. Der RTP (96,08%) ist auch sehr gut und kann als hoher Chancen-Risiko-Potenzial betrachtet werden.

Das Fazit

"Chicken Road 2" ist also eine gute Alternative zum Vorgänger "Chicken Road", der sich durch seine ansprechende Grafik auszeichnet. Die Bonus-Funktion, die auch mit dem RTP von über 95% verknüpft wird, macht dieses Spiel zu einem sehr nützlichen Spielen für Einsteiger und erfahrene Spieler gleichermaßen.

Gibt es noch irgendetwas?

Es wäre interessant zu wissen, ob die Auszahlungshöhe tatsächlich so hoch ist wie angegeben. Es ist auch nicht klar, wie viele Chancen auf Gewinn in welchem Fall vorhanden sind und welche Vorteile der Spielmodus hat.

Gibt es noch eine Verallgemeinerung?

Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Spiel weniger interessant wird als erwartet. Die Spieler haben oft ein Gefühl von Enttäuschung, wenn sie an einem Slot spielen, aber den Gewinn nicht erwischen können.

Die Gesamteinschätzung des Casinospiels "Chicken Road 2" ist jedoch sehr gut, da sich der RTP auf 96,08% beläuft und das Bonussystem eine hohe Chance auf einen Gewinn bietet. Es gibt auch keine Bedenken bezüglich Fairness oder eines möglichen Missbrauchs.

Wenn man sich für dieses Spiel interessiert, dann wird empfohlen, dass Sie sich mit den Bedingungen und Anweisungen des Casinos vertraut machen, um nicht unangenehme Überraschungen zu erhalten.

Das Gameplay ist ansprechend, aber das Slot-Spiel "Chicken Road 2" bietet immer noch keine Garantie auf Gewinn.