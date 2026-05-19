Das Branchenportal für die Transport und Logistikbranche

Transportbranche.de – Der Wandel zum modernen Branchenhub

Düsseldorf, 13.05.2026 – Transportbranche.de, die führende Online-Plattform für Fachkräfte und Unternehmen aus Transport und Logistik, präsentiert sich nach einem erfolgreichen Relaunch in modernem Design und mit verbesserter Übersichtlichkeit. Das Portal verzeichnet monatlich rund 30.000 Besucher und bietet neben einem umfangreichen Branchenbuch, aktuellen News und Ausschreibungen nun noch vielfältigere digitale Werbe- und Vernetzungsmöglichkeiten.

Intuitive Nutzung und erweiterte Funktionen

Mit dem Relaunch im April 2026 hat Transportbranche.de erweiterte Funktionalitäten und eine noch stabilere, zuverlässigere technische Basis erhalten. Die Inhalte sind ab sofort deutlich benutzerfreundlicher strukturiert. Aktuelle Ausschreibungen, Firmenprofile und branchenspezifische Neuigkeiten lassen sich nun gezielter und einfacher auffinden. Zusätzlich erleichtern neue Social-Features das Liken, Teilen und Interagieren – optimale Voraussetzungen, um sich in der Branche aktiv zu vernetzen und stets informiert zu bleiben. Die Plattform bündelt fundierte Fakten sowie spannende Einblicke in die vielfältigen Facetten des Logistiksektors und macht die Suche nach logistischen Informationen und Partnern spielend leicht.

Starke Reichweite und Sichtbarkeit in der Branche

Transportbranche.de erreicht gezielt Transportunternehmer, Berufskraftfahrer sowie Fachkräfte aus Spedition, Umzug, LKW-Technik und verwandten Bereichen.

Das Portal überzeugt durch starke Leistungswerte

-Traffic: Rund 100.000 Seitenaufrufe von ca. 30.000 Besuchern pro Monat.

-SEO-Stärke: Hervorragende Auffindbarkeit in Suchmaschinen dank über 1.000 Top-100-Keywords bei Google.

-Social Media: Mehr als 7.000 Follower auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram – durch das Logvocatus-Netzwerk erweitert sich die Reichweite sogar auf über 10.000 Kontakte.

Ausblick: Der Weg zum modernen Branchenhub

Aktuell wird Transportbranche.de konsequent zu einem umfassenden Branchenhub weiterentwickelt, der Logistikpartnersuche, Branding, Unternehmensdarstellung, Premium-Content und digitale Sichtbarkeit vereint. Zukünftige Funktionen wie virtuelle Konferenzen, Lead Management, HR Recruiting und Employer Branding werden Unternehmen der Transport- und Logistikbranche (künftig) noch besser unterstützen und neue Wachstumschancen eröffnen.

Digitale Werbemöglichkeiten für Unternehmen

Schon heute bietet die Plattform ein breites Spektrum an digitalen Werbeformaten – von zielgruppengenauer Bannerwerbung über Premium-Einträge bis hin zu SEO-optimierten Fachartikeln. Damit ist Transportbranche.de ein hochattraktives Medium für Unternehmen aus dem europäischen Transport- und Logistiksektor, die ihre Sichtbarkeit erhöhen oder gezielt Fachkräfte ansprechen möchten.

Interessierte Unternehmen sind herzlich eingeladen, sich über die neuen Angebote zu informieren:

Website: https://www.transportbranche.de/kontakt/

E-Mail: kontakt@transportbranche.de

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Logistik!

Die Logvocatus Gesellschaft für eCommerce bietet spezialisierte Online-Portale und Mehrwertdienste für die Logistikbranche an. Mit Plattformen wie LAGERflaeche.de , Bahnberufe.de und Transportbranche.de verbindet das Unternehmen Angebot und Nachfrage in den Bereichen Lager- und Transportlogistik, Logistikimmobilien und Jobs.

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