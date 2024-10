Das Billard Sport Casino in der Kanalstraße investiert in neue Billardtische

Die Stradivari für das Billardspiel

Sanft angestoßen, rollt die Kugel lautlos und elegant über das Tuch. Anerkennend nicken die Gäste im Billard Sport Casino (BSC), die erstmals die neuen Billardtische testen dürfen. Denn als nächste Etappe der umfangreichen Neugestaltung des beliebten Treffpunkts der Billardsport-Szene in Norddeutschland haben die Inhaber Jeanie und Frank Denker nun in 13 neue 9-Fuß-Tische der Premium-Marke „Stradivari Master Edition“ investiert.

Doch worin unterscheiden sich die Billardtische von den bisherigen? „Die neuen Tische haben eine Stahlkonstruktion, die die Schieferplatte hält“, erklärt Frank Denker fachmännisch. „Die Ausrichtungsmöglichkeit wird durch verschiedene Stellschrauben sehr präzise.“ Er schätzt auch das mit 600 Kilogramm nahezu doppelt so hohe Gewicht der neuen Tische, die damit deutlich stabiler und unverrückbar sind. Da bis auf vier Tische alle gegen neue ausgetauscht wurden, können sich die Gäste an dem durchgängig modernen und einheitlichen Design mit den stilvollen matten Nickel-Ecken erfreuen. „Neue Besen kehren gut, so spürt auch der Laie den gleichmäßigen Bandenabschlag“, erläutert Frank Denker, der selbst seit mehr als 40 Jahren Billard in allen Varianten spielt. „Durch den etwas engeren Tascheneinlauf wird der Spieler vor größere Herausforderungen gestellt, das erhöht langfristig das Sport- und Spielniveau.“

„Qualität ist uns in allen Bereichen wichtig“, betont Frank Denker. So hat das Unternehmer-Ehepaar bereits in den vergangenen Monaten den Eingangs- und Sanitärbereich ebenso modernisiert wie die Cocktailbar und die gemütlichen Lounge-Möbel. Liebhaber des wohltemperierten Gerstensaftes schätzen seither das frisch aus der neuen Zapfanlage ins Glas strömende Bier, dass das Fass mit 4,8 Grad verlässt. Auch ihr bisheriges Angebot, das Billard, Dart, Kicker und Snooker umfasst, erweiterte das BSC um ein Shuffleboard, das besonders in Norwegen sehr beliebt ist. „Da sich bei uns alle wohlfühlen sollen – vom Hobbyspieler bis zum Profi, von jung bis alt – möchten wir auch immer wieder neue Impulse und Anregungen mit neuen Spielformen bieten“, so Jeanie Denker. Denn der Slogan des 1997 eröffneten Billard Sport Casino lautet: „Hier beginnt Freizeit.“ So spricht das BSC-Team die Menschen an, die nach dem Arbeitsalltag ein paar Stunden ohne digitale Ablenkung mit anderen bei einem leicht zugänglichen Sport verbringen möchten, wo das Tempo selbstbestimmt werden kann. „Unserer Erfahrung nach, vereinen wir alle Generationen“, weiß Frank Denker. „So erinnern sich beispielsweise die „Über-50-Jährigen“ beim Billardspielen gerne an die eigene Jugend zurück und teilen diese Erinnerungen dann mit den Kindern und Enkeln im lockeren Gespräch.“

Mit der jüngsten großen Investition, die von der Firma Snookerservice „Sascha Lippe“ aus Helferskirchen umgesetzt wurde, ist die Modernisierung für Frank Denker jedoch noch lange nicht abgeschlossen. „Auf unserer Agenda steht noch vieles, was wir angehen möchten“, erläutert der umtriebige Inhaber. „Wir werden noch eine neue Musik- und eine Klimaanlage anschaffen, aber auch unser bisheriges Angebot aktualisieren. So erhalten wir in Kürze ein Steel-Dart mit Punkteerkennung durch empfindliche Kameras sowie E-Dartgeräte mit Lasertechnik – für ein einzigartiges Spielvergnügen.“

Wer das Billardspiel in allen seinen Facetten kennenlernen möchte, kann Kurse von einer bis zu acht Personen, Ferienspaß-Aktionen für die Jüngeren oder Workshops und Trainings für Ü-60 Damen und Herren belegen. Das ebenfalls als Bier- und Cocktailbar bekannte BSC kann auch exklusiv für Firmen- und Familienfeiern für bis 150 Personen gebucht werden.

Weitere Infos unter www.billard-sport-c.de

Mitten im Herzen von Lübeck gelegen, begeistert das im Jahr 1997 vonJeanieund Frank Denker eröffnete Billard Sport Casino (BSC) mit seinem für Norddeutschland einzigartigen Angebot. Ob Billard, Dart, Kicker oder Snooker, das BSC bietet ein abwechslungsreiches Spielvergnügen auf mehr als 600 Quadratmetern für Hobby- und Profispieler gleichermaßen. An der Bar überzeugt das junge Team mit frischen Drinks und leckeren Snacks. Wer die lockere, familiäre Atmosphäre mit Freunden, Familie oder Kollegen gemeinsam genießen möchte, kann auch eigens dafür geplante Events buchen – mit Abstand und Sicherheit.

