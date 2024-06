Das besondere Networking Event – MICE Branchentreff Starnberger See

Wie kann es sein, dass ein MICE Networking Event Jahr um Jahr wiederholt wird und jedes Mal erneut so einzigartig ist?

Seit 2005 setzt Susanne Illerhaus den MICE Branchentreff Starnberger See um, der seinesgleichen sucht. Um dieses Geheimrezept zu lüften, haben wir mit denjenigen gesprochen, die es wissen müssen: einem Aussteller, der von Anfang an dabei war und jetzt im ILLERHAUS Team arbeitet, einem langjährigen Wegbegleiter sowie verschiedenen Veranstaltungsplanern.

Massimo Ferraro, du warst 2005 beim allerersten Schiffsevent dabei? Wurden deine Erwartungen erfüllt?

Massimo Ferraro:

Ich war sofort von diesem Konzept überzeugt. Der menschliche Faktor und das persönliche Gespräch können – gerade in unserer Branche – durch nichts ersetzt werden. Mein erster Gedanke zum Schiffsevent: „Wow das ist super, da hat man ausreichend Zeit für Gespräche, denn es kann ja keiner einfach wieder gehen“. Und so war es dann auch: ausgiebige Gespräche mit wissbegierigen Teilnehmern, die auch im Nachhinein tatsächlich gebucht haben. Dazu die einzigartige Atmosphäre auf dem Schiff mit der Umgebung des Starnberger Sees – das hat mich vollauf begeistert.

Und jetzt hast du kürzlich die Seite gewechselt und bist ein Teil von ILLERHAUS. Kannst du uns verraten, warum gerade die „Hausmesse“ von ILLERHAUS auch nach 19 Jahren nicht an Attraktivität verliert?

M.F.: Bei vielen Menschen gibt es wieder verstärkt das Bedürfnis, sich persönlich zu treffen und beim Gespräch nicht auf einen Bildschirm zu glotzen, sondern in die Augen seines Gegenübers. Gepaart mit der Qualität der Teilnehmer, der familiären Atmosphäre und der Möglichkeit, neue Destinationen oder Hotels kennen zu lernen, wird das Format einfach nicht „alt“, sondern hat sich als DER Treffpunkt der Branche etabliert. Ich bin sehr froh und stolz, dass ich als Teil der ILLERHAUS- Familie nunmehr zum Erfolg beitragen darf.

Danke, Massimo. Michi Götz, du bist ein treuer Wegbegleiter von Susanne Illerhaus und ihren MICE Networking Formaten. Warum bist du so oft am Starnberger See dabei?

Michi Götz: Wir am Tegernsee schätzen das Format schon seit vielen Jahren und sind bereits bei mehreren Illerhaus Events dabei gewesen.

Was ist das Besondere am MICE Branchentreff Starnberger See?

M.G.: Ein großer Teil unserer Gäste und Kunden kommt aus Bayern sowie der Metropolregion München. Daher ist diese Veranstaltung strategisch für uns sehr bedeutend, da Sie zum einen den regionalen Markt und darüber hinaus auch einen überregionalen Kundenkreis anspricht.

Für Veranstaltungsplaner, die noch nie dabei waren. Warum sollten sie dieses Event nicht verpassen?

M.G.: Alle Branchentreffs von Susanne Illerhaus zeichnet die besondere und persönliche Nähe zwischen Ausstellern und Kunden aus. Man kann fast schon in familiärer Atmosphäre professionelle Kundengespräche führen.

So sehen das auch die Eventplaner selbst wie hier zu lesen ist:

„Es war, wie immer, eine super Atmosphäre auf dem Schiff und toll organisiert mit sehr interessanten Ausstellern und Destinationen.“

Elisabeth Stolz-Thalmaier, EST-ONE (Events, Roadshows & Incentives)

„Vielen Dank für die überaus gelungene Veranstaltung! Es war wieder super geplant und ich habe zahlreiche interessante Kontakte knüpfen können.“

Dr. Eva Dempewolf M.A., Coaching.Training.Psychotherapie.Supervision

„Wir waren das erste Mal dabei und sind total begeistert. Eine so tolle Auswahl an Ausstellern im familiären Ambiente, wo man die Möglichkeit hatte, sich in sehr persönlichen Gesprächen bestens zu informieren. Für unsere nächsten Tagungen haben wir schon konkrete Pläne!“

Stefanie Schmied, VERLA-PHARM Arzneimittel GmbH & Co.KG

Das ist dann wohl das Geheimrezept des MICE Branchentreffs Starnberger See. Doch im Grunde muss man es einfach erlebt haben. Wer sich als Fach- und Führungskraft aus der Event-Branche für den 18. Juli noch nicht registriert hat, sollte dies hier unbedingt nachholen:

https://illerhaus-marketing.com/mice_sta2024/

Ein letzter Platz für den anschließenden Fam Trip nach Franken steht auch noch zur Verfügung. Schnell sein, lohnt sich also. MICE Branchentreff® Starnberger See

Seit 24 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 80 MICE Branchentreffs, über 120 Fam Trips sowie diverse Roadshows und MICE Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

