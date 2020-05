Das Berliner Start-up CarFellows verkauft Neuwagen online und liefert sie nach Hause

Berlin 07.05.2020 – Online einen Neuwagen kaufen und nach kurzer Zeit nach Hause liefern lassen. Das Berliner Start-up CarFellows macht den Autokauf zu einem einfachen und bequemen E-Commerce-Erlebnis. In wenigen Klicks lässt sich der Kauf erledigen – komplett digital und sicher, 24/7 vom Computer, Tablet oder Smartphone aus.

Auf der Online-Plattform von CarFellows sind die mehrere Modelle von Volkswagen, koda, Seat, Audi, Kia, Jaguar und Land Rover bestellbar – vom Kleinwagen bis zum SUV. Alle Fahrzeuge werden von Experten vorkonfiguriert und bieten zahlreiche beliebte Ausstattungs-Features. Sie sind zu günstigen Leasing-Raten ohne Anzahlung oder zum Kauf erhältlich.

CarFellows richtet sich vor allem an private Kunden mit hoher Affinität für innovative digitale Services. Für das Start-up entsteht derzeit ein attraktiver, wachsender Markt. Laut der “Gearshift Auto Studie 2018” im Auftrag von Google erwerben bereits heute 25 Prozent der Deutschen ein Auto ohne vorherige Probefahrt. Stattdessen ersetzen Review-Videos auf Youtube für immer mehr Autokäufer die klassische Testfahrt beim Händler. Entsprechend zeigen 50 Prozent der Befragten eine erhöhte Bereitschaft, ihr nächstes Auto online zu kaufen. Und angesichts der dynamischen Corona-Lage mit Einschränkungen beim Besuch von Autohäusern wird das Interesse am digitalen Autokauf weiter zunehmen.

“Die Zahlen der ersten CarFellows-Tage geben uns recht – viele Menschen wollen nicht mehr ins Autohaus gehen, um ein neues Auto zu kaufen. Wir geben Digital Natives nun eine Adresse für den smarten Online-Autokauf”, sagt Nina Geiss, CEO von CarFellows. Als Investoren und Berater sind zwei erfahrene Kenner der Automobilbranche mit an Bord des Berliner Start-ups: Dr. Engelbert Wimmer, CEO der Unternehmensberatung e&Co. sowie Martin Osterberger-Seitz von der Seitz-Gruppe.

“Wir erleben derzeit in allen Branchen eine rasante Transformation – mittlerweile ist auch der klassische Autoverkauf reif für die Digitalisierung”, meint Dr. Engelbert Wimmer. Martin Osterberger-Seitz ergänzt: “Unsere langjährige Erfahrung im Autoverkauf zeigt, dass viele Kunden ähnliche Ausstattungen wünschen. Wir stellen für CarFellows einfach die Bestseller zusammen und haben eine gewisse Menge davon jederzeit auf Lager – deshalb ist die Lieferzeit auch so kurz.”

Nach dem Launch in Deutschland setzt CarFellows auf eine zügige internationale Expansion. Ab 2022 soll das Angebot auch in Europa verfügbar sein. Zudem erweitert das Start-up schrittweise sein Marken- und Modellportfolio. Demnächst kommen Fahrzeuge von Porsche und Kia sowie leichte Nutzfahrzeuge hinzu. Außerdem ist für die Neuwagenkäufer eine kostenfreie Erlebnisabholung beim CarFellows-Partner im Allgäu geplant – inklusive einer Übernachtung für zwei Personen sowie weiteren Events.

CarFellows – Online cars for online people

CarFellows GmbH

Nina Geiss (Founder / CEO)

Bellevuestraße 1, 10785 Berlin

www.carfellows.com

Presse- und Interviewanfragen an presse@carfellows.com

Online einen Neuwagen kaufen und nach kurzer Zeit nach Hause liefern lassen. Das Berliner Start-up CarFellows macht den Autokauf zu einem einfachen und bequemen E-Commerce-Erlebnis. In wenigen Klicks lässt sich der Kauf erledigen – komplett digital und sicher, 24/7 vom Computer, Tablet oder Smartphone aus.

Kontakt

Carfellows GmbH

Nina Geiss

Bellevuestraße 1

10785 Berlin

030 / 509 30 54 60

presse@carfellows.com

http://carfellows.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.