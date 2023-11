Das ALEXA versüßt zusammen mit Lindt und Edeka die Weihnachtszeit

Spendenaktion & festliches Programm – auch Sonntag, 3.12. und 17.12. ist das ALEXA geöffnet!

Berin, 28.11.203. „Wir versüßen dir die Weihnachtszeit“, unter diesem Motto präsentiert das ALEXA am Alexanderplatz zusammen mit den Partnern Lindt und Edeka eine prächtige Weihnachtswelt. Die besondere Attraktion ist ein riesiger Stand mit Aufbauten und aufwändiger Dekoration in Rot und Gold, den Lindt erstmalig im November beim Internationalen Süßwaren-Kongress in Berlin vorgestellt hat. Die Aktionsfläche misst etwa sieben mal zwölf Meter. Exklusiv im ALEXA können alle Gäste sich hier von köstlichen Schokoladen-Genüssen verführen lassen. Am 1. Dezember um 15 Uhr ist die feierliche Eröffnung im Erdgeschoss des ALEXA. Mit dabei: eine echte Matre Chocolatiere von Lindt! Die Schokoladenmeisterin kreiert live köstliche Schokospezialitäten zum Probieren. Zu dem stimmungsvollen Opening tragen auch Turmbläser bei, die weihnachtliche Trompetenklänge von den Brücken des 1. Obergeschoss aus ertönen lassen. Weiterer Höhepunkt auf der Aktionsfläche ist die Geschenke-Einpack-Station zugunsten des Ronald McDonald Hauses Berlin-Wedding.

Am 3. und 17. Dezember haben alle Geschäfte und die Gastronomie im ALEXA jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die verkaufsoffenen Sonntage sind ein perfekter Anlass, die süße Weihnachtswelt entspannt mit der ganzen Familie zu erleben.

„Die Weihnachtszeit im ALEXA ist auch dieses Jahr etwas ganz Besonderes“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „Mit unserem stimmungsvollen Programm und der festlichen Dekoration steigern wir die Vorfreude unserer Gäste. Alle Besucherinnen und Besucher des Einpack-Services können freiwillig mit einer kleinen Spende etwas Gutes für das Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding tun. Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr die wertvolle Arbeit der Einrichtung unterstützt wird und danken unseren starken Partnern Lindt und Edeka für ihren Einsatz.“

„Zur Weihnachtszeit kommen wir in diesem Jahr mit unserem exklusiven Lindt-Stand ins ALEXA nach Berlin und freuen uns, die Gäste des Centers mit unseren köstlichen Schokoladen-Spezialitäten und kleinen Überraschungen zu verwöhnen“, sagt Manuela Görlitz von Lindt.

„Entspannt und genussvoll so soll sie sein, die Adventszeit! Mit unserer gemeinsamen Geschenke-Einpack-Aktion bieten wir den Besucherinnen und Besuchern im ALEXA den perfekten Service für ein angenehmes Weihnachtsfest“, sagt Mandy Moch von Edeka.

Kindern eine Freude machen mit der Geschenke-Einpack-Aktion

In der Adventszeit können sich alle Besucherinnen und Besucher des ALEXA entspannen und ihre Geschenke kostenlos liebevoll verpacken lassen. Wer möchte, darf eine kleine Spende geben und so Gutes tun. Der Erlös geht vollständig an das Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding, um bedürftige Kinder und ihre Familien zu unterstützen. Die Einpack-Station befindet sich bis zum 23. Dezember auf der festlich geschmückten Aktionsfläche im Erdgeschoss des ALEXA vor H&M und Zara. Zusammen mit den Partnern Lindt und Edeka überreicht das ALEXA kurz vor Weihnachten den Spendenscheck an das Ronald McDonald Haus. Lindt spendet zudem 1.000 Schokoladen-Weihnachtsmänner an die Einrichtung.

ALEXA überzeugt mit süßem Weihnachtsprogramm

Mit exklusiven Attraktionen, süßen Überraschungen und einem Gewinnspiel stimmt das ALEXA auf das Fest der Liebe ein. Am 1. Dezember lädt das Center zusammen mit Lindt und Edeka zum Start des diesjährigen Weihnachtsprogramms „Wir versüßen dir die Weihnachtszeit“ ein. Um 15 Uhr werden Oliver Hanna, ALEXA Center Manager und Lindt feierlich die Aktionsfläche im Erdgeschoss des Centers eröffnen. Mit weihnachtlichen Trompetenklängen sorgen die Turmbläser für festliche Untermalung. Alle Besucher und die Medien sind zur Talkrunde mit den Vertretern des ALEXA, von Lindt und dem Ronald McDonald Haus eingeladen.

Ebenfalls am 1. Dezember ab 12 Uhr sowie am 2. Dezember ab 13 Uhr ist eine Matre Chocolatiere, eine Schokoladenmeisterin, von Lindt zu Gast im ALEXA: Ein himmlischer Duft weht durch das Center, wenn sie Lindt-Köstlichkeiten aus feinster Schokolade live vor den Augen der Besucherinnen und Besucher zubereitet. Am 1. und 6. Dezember werden kleine Schokoladen-Weihnachtsmänner an die Gäste verschenkt – solange der Vorrat reicht. Für besonders stimmungsvolle Momente in der Adventszeit sorgen musikalische Darbietungen des Pianisten Ryan und der Band Billy Burrito. Das Lindt-Plüsch-Santa Gewinnspiel und der Lindt Santa Selfie Point für schöne Erinnerungsfotos runden das ALEXA Weihnachtsprogramm 2023 ab.

Online-Adventskalender

Fans des ALEXA dürfen sich auch auf den Online-Adventskalender freuen. Jeden Tag öffnet sich auf der Webseite des Centers ein neues Türchen mit einem attraktiven Preis – gespendet von einem der rund 170 ALEXA Shops. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen sowie alle Termine zum ALEXA Weihnachtsprogramm finden Sie unter: https://www.alexacentre.com/neuigkeiten/weihnachten-2023-im-alexa-berlin/

Mehr über das ALEXA erfahren Sie unter www.alexacentre.com oder bei Facebook www.facebook.com/ALEXAshoppingcenter

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

