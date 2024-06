Das ALEXA hat am 16. Juni geöffnet

Exklusive Sonntagsöffnung zum Tag der Verkehrssicherheit

Das ALEXA öffnet am 16. Juni seine Türen und lädt alle Kundinnen und Kunden von 13:00 bis 18:00 Uhr zu einem Extra-Shoppingtag ein. Das beliebte Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz bietet diese exklusive Sonntagsöffnung zum Tag der Verkehrssicherheit an. An einem Stand auf dem Ravelinplatz informiert ein Team des ADAC zu den Themen Sicherheit im Straßenverkehr und Unfallprävention. Zugleich sind alle Besucherinnen und Besucher zu einer Fußball-Party eingeladen, die das ALEXA zusammen mit Radio Energy veranstaltet. Für perfekte Fußball-Atmosphäre und gute Stimmung sorgen Aktionen wie das Torwandschießen, ein Tischkickerturnier, DJ-Musik und Live-Moderationen. Bei der Fußball-Schnitzeljagd gibt es vom 16. Juni bis 14. Juli Shoppinggutscheine und weitere Preise zu gewinnen. Solange der Vorrat reicht. Bis 12. Juli 2024 findet im DRK-Blutspendezentrum im ALEXA auch der DRK-Blutspende-Fußballsommer statt. So wird der Besuch in dem Center zur runden Sache: Das Team vom DRK-Blutspendedienst (im 2. OG) verlost in dem Aktionszeitraum unter allen Blutspendenden Fußbälle und Fußballtrikots. (Blutspenden im ALEXA: Mo-Fr, 10-19 Uhr, Terminreservierung)

„Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden am 16. Juni eine exklusive Sonntagsöffnung mit vielen Überraschungen zu präsentieren“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „An diesem besonderen Tag begeistern wir unsere Gäste mit einem informativen und abwechslungsreichen Programm, das zum Mitmachen einlädt. Und unsere rund 170 Geschäfte sorgen mit ihrer großen Shoppingvielfalt für das perfekte Einkaufserlebnis.“

Exklusive Sonntagsöffnung im ALEXA

Der Berliner Senat bestimmt jedes Jahr neben bis zu acht verkaufsoffenen Sonn- oder Feiertagen bis zu zwei Sonntagsöffnungen, die von den Verkaufsstellen zu besonderen Anlässen beantragt werden können. Am 16. Juni 2024 führt das ALEXA zum Tag der Verkehrssicherheit eine dieser frei wählbaren Sonntagsöffnungen durch.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901



http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: Fotografie Neuhaus für Sonae Sierra