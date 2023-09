Das ALEXA feiert am Wochenende den 16. Geburtstag

Jubiläums-Party & verkaufsoffener Sonntag

Let’s party! Das ALEXA am Alexanderplatz wird süße 16 Jahre alt und feiert dieses Jubiläum am 16. und 17. September mit einer großen Party unter dem Motto „Sweet 16“. Alle Besucherinnen und Besucher des beliebten Shopping- und Freizeitcenters sind zu einem bunten Programm mit Musik, Geburtstags-Donuts, DIY-Design und vielen Überraschungen eingeladen. Bei dem Geburtstagsgewinnspiel haben sie die Chance, einen 100-EUR-ALEXA-Gutschein zu gewinnen. Am Sonntag, dem 17. September empfangen die Läden des ALEXA von 13 bis 18 Uhr zum entspannten Shoppingbummel. Die „Sweet 16“-Aktionen finden auf der Eventfläche im Erdgeschoss statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Seit 16 Jahren ist das ALEXA die Adresse in Berlin für erstklassige Shoppingerlebnisse, gute Unterhaltung und kulinarische Genüsse. Das möchten wir feiern!“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „Mit unserer Geburtstagsparty möchten wir uns zugleich bei unseren Kundinnen und Kunden für ihre Treue bedanken. Alle Gäste dürfen sich auf viele Überraschungen, Mitmach-Aktionen und einen exklusiven Shopping-Sonntag freuen.“

Zwei Tage voller Partystimmung

Am 16. und 17. September steigt die große „Sweet 16“-Party im ALEXA am Alexanderplatz: An beiden Tagen sorgt ein DJ von Radio Energy für Partystimmung. Zusätzlich präsentiert der Berliner Sänger Phileas am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr zu jeder vollen Stunde eine perfekte Fusion von Tradition und Moderne. Zum verkaufsoffenen Sonntag am 17.September verlost Radio Energy bei der Ticketparty Eintrittskarten für das Konzert von Louis Tomlinson. Außerdem haben die Gäste die Gelegenheit, ALEXA-Gutscheine zu gewinnen, Erinnerungsfotos mit Vintage-Charme in der Selfie-Telefonzelle zu machen oder zusammen mit den DIY-Profis von Crafty Homes aus dem ALEXA individuelle T-Shirts zu designen. Im ALEXA ist für jeden das passende Geburtstags-Highlight dabei!

Exklusive Sonntagsöffnung im ALEXA

Das Berliner Ladenöffnungsgesetz sieht neben acht verkaufsoffenen Sonn- oder Feiertagen jährlich bis zu zwei Sonntagsöffnungen vor, die von den Verkaufsstellen zu besonderen Anlässen beantragt werden können. Am 17. September führt das ALEXA zu seinem 16. Geburtstag eine dieser frei wählbaren Sonntagsöffnungen durch.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

