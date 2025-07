Das „Accor Cities Network Frankfurt“ veranstaltete Abendessen für Wohnungslose in der Teestube Jona

Ihre Gäste sind das Wichtigste für sie. Als Teil des Netzwerkes „Accor Cities Network Frankfurt“ haben sich sieben Hotels an einer besonderen Aktion beteiligt. So luden die Hotelteams zu einem Abendessen mit 3-Gänge-Menü in die Teestube Jona in der Frankfurter Innenstadt ein, um den Wohnungslosen der Metropole ein genussvolles Erlebnis zu bereiten.

„Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr haben wir nun unsere langfristig angelegte Kooperation mit der Teestube Jona mit einer neuen Aktion fortgesetzt“, erklärt Rüdiger Schild, Initiator des Projektes und General Manager des Novotel Frankfurt City. „Wir konnten sogar unseren Kreis erweitern und alle Häuser der Accor Marken, die sich in dem Netzwerk „Accor Cities Network Frankfurt“ zusammengefunden haben und aus der Region kommen, als Partner für den guten Zweck gewinnen.“

So wurde das in den jeweiligen Hotels vorbereitete 3-Gänge-Menü den rund 80 wohnungslosen Menschen im Rahmen eines Abendessens von den anwesenden Hotelteams mit ihren Direktorinnen und Direktoren serviert. So konnten die Gäste der Teestube Jona nach einer Spargelcremesuppe als Vorspeise zwischen einem Putengeschnetzelten mit Paprika und Reis und vegane Wraps als Hauptgang wählen. Rote Grütze mit Vanillesoße war der für viele der Anwesenden der krönende Abschluss des gemeinsamen Abendessens.

Nach der Aktion erreichte den Initiator Rüdiger Schild ein Brief von einem Besucher der Teestube. „Ich bedanke mich für das leckere Essen, das ich dreimal gegessen habe, und ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft zu spenden und zu teilen“, schrieb er und führte weiter aus. „Ich habe nicht so oft die Möglichkeit, so lecker zu essen und habe mich daher sehr darüber gefreut.“ Diese Resonanz bestärkt die teilnehmenden Hotels die Partnerschaft mit der Teestube Jona langfristig anzulegen und sie regelmäßig fortzusetzen.

Bei der aktuellen Aktion engagierten sich aktiv vor Ort neben dem Initiator auch die Hotelteams unter der Leitung von Lars Schepers (GM Mercure Hotel Frankfurt Neu-Isenburg), Carsten Dressler (GM Mercure Hotel Wiesbaden) sowie Robert Ganczorz (GM GM ibis Frankfurt Centrum), Catherine Sebai (GM ibis budget Frankfurt City Ost), Sandra Schumacher-Bazzoli (GM Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Helfmannpark) und Sarah Herbst (GM Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Ost).

Teestube Jona für Menschen in Not

Der gemeinnützige Verein „Projektgruppe Bahnhofsviertel e.V.“ wurde 1983 in Frankfurt am Main gegründet. Der Verein betreibt den Tagesaufenthalt und die Fachberatungsstelle Teestube Jona, welche 1985 eröffnet wurde und somit eine der ältesten Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Frankfurt darstellt. Ferner verfügt der Verein über ein Haus in Frankfurt-Sindlingen, in welchem Zimmer an zuvor wohnungslose Menschen vermietet werden. Dort erhalten diese auch sozialarbeiterische Unterstützung durch das Ambulant Betreute Wohnen des Vereins. Der Verein hat zum Ziel „Menschen am Rande unserer Gesellschaft“ mit seinen unterschiedlichen Angeboten konkret zu helfen, „Sprachrohr der Menschen in Not“ zu sein und allumfassende Hilfeleistung zu gewährleisten.

