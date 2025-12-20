Touchdown-Wissen für echte NFL-Fans: Neues Standardwerk über alle 32 Teams

Der Amfoo Shop präsentiert mit dem offiziellen NFL-Buch “ Das ABC der NFL-Teams“ von Holger Weishaupt ein neues, kompaktes Nachschlagewerk für alle Football-Fans, die perfekt vorbereitet in die heiße Schlussphase der Regular Season, die Playoffs und den Super Bowl starten wollen. Auf 192 Seiten werden alle 32 Teams der National Football League alphabetisch vorgestellt und mit ihren wichtigsten Daten, Erfolgen und Geschichten erlebbar gemacht.

In dem reich bebilderten Band erhalten Leserinnen und Leser zu jeder Franchise einen übersichtlichen, aber zugleich detailreichen Überblick: Gründungsgeschichte, größte Erfolge, Rekorde, Logos und Farben werden ebenso beleuchtet wie prägende Spiele und historische Wendepunkte. Hinzu kommen zahlreiche Fun Facts, kuriose Anekdoten und spannende Hintergrundinfos, die selbst langjährige Fans überraschen und Gesprächsstoff für jeden Football-Abend liefern.

Ob altehrwürdige Traditionsfranchise oder vergleichsweise junges Expansion Team – jede Mannschaft erhält mehrere Seiten mit ausführlichen Porträts, Statistiken und besonderen Momenten der Teamgeschichte. Von legendären Dynastien über ikonische Spiele bis hin zu bitteren Niederlagen wird die NFL-Historie anschaulich und leicht verständlich erzähl

Besonderes Augenmerk legt Autor Holger Weishaupt auf die berühmtesten Spieler der Teams – von Quarterback-Legenden über dominante Defense-Stars bis zu spektakulären Receivern und Running Backs. Die anschaulich geschriebenen Porträts und Geschichten lassen ikonische Momente der NFL-Geschichte wieder aufleben und machen das Buch zum idealen Begleiter durch die gesamte Saison.

Mit 192 Seiten und seinem handlichen Format von 177 x 196 mm eignet sich „Das ABC der NFL-Teams“ perfekt fürs Sofa, die Sportsbar, unterwegs oder als Geschenk für Football-Einsteiger und eingefleischte Fans gleichermaßen. Wer Spiele intensiver verfolgen, Rivalitäten besser verstehen und die Story hinter den Matchups kennen möchte, findet hier ein fundiertes, unterhaltsam aufbereitetes Nachschlagewerk zu allen 32 Teams.

Der Amfoo-Shop.de ist ein Projekt der Ankerwerke GmbH. Im Amfoo Shop auf Print on Demand Basis (PoD) bieten wir eine breite Palette an Produkten, die jedem Geschmack und jeder Vorliebe gerecht werden. Von historischen Teams über Fantasy-Designs und Flag Football bis hin zu Cheerleader- und Tailgating-Artikeln. Auch aktuelle Themen wie Hawk Tuah und Calcio Classico haben wir aufgegriffen – so ist hier ist für jede und jeden etwas dabei. Dazu kommen NFL Bücher und Kalender, welche Holger Weishaupt als Autor für den Carlsen / Lappan Verlag geschrieben hat.

