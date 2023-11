Das 49. consilium live – Ärztefortbildungen bei InfectoPharm

Heppenheim, 7. November 2023 – Das consilium live besteht seit über 30 Jahren und ist damit ein Klassiker unter den pädiatrischen Fortbildungen. Zweimal jährlich bietet es insbesondere niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten ein praxisnahes Programm. Für den 27. und 28. Oktober 2023 hatte der Sponsor und Organisator InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH in den Alten Bonner Bundestag geladen und bot die zertifizierte Fortbildung parallel auch online an. Über 1.600 Teilnehmende an jedem der beiden Tage erlebten 14 Vorträge zu einem breiten Themenspektrum der Pädiatrie.

Das ganze therapeutische Spektrum

Der Freitag war sozialpädiatrischen und kinderpsychiatrischen Themen gewidmet – unter anderem, ab wann verzögerte Sprachentwicklung behandlungsbedürftig ist oder was zu beachten ist, wenn die Eltern eine psychische Erkrankung haben. Bei Anorexia nervosa bleibt die Kernbotschaft: „Wiegen, wiegen, wiegen!“ und Hilferufe bei Mobbing/Cybermobbing sind immer ernst zu nehmen.

Der Samstag brachte Themen aus der interdisziplinären Pädiatrie – etwa, welche Nagelveränderungen banal und welche abzuklären sind und dass beim Asthma Fallstricke vor allem bei der Inhalationstechnik und Therapietreue lauern. Auch ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma hat häufiger als gedacht ernsthafte Folgen; und impfskeptische Eltern können oft überzeugt werden, wenn Ärzte persönliche Erfahrungen mit der zu verhindernden Erkrankung schildern.

Zertifizierte Inhalte – auch noch nach der Fortbildung

Die Fortbildung wurde von der Ärztekammer zertifiziert und dient dem Erwerb von CME-Punkten (Continuing Medical Education) zur fortgesetzten ärztlichen Berufsausübung. Im Nachgang der Veranstaltung können Ärztinnen und Ärzte Fortbildungspunkte auch durch Videos und weitere Inhalte auf der medizinischen Lernplattform von InfectoPharm (WissenWirkt.com) erwerben.

Das 1991 erstmals von InfectoPharm organisierte consilium live findet an zwei Wochenenden im Frühling und Herbst an wechselnden Orten in Deutschland statt. Alle wissenschaftlichen und produktneutralen Fortbildungsinhalte sind so dem Bedarf einer praktizierenden Ärztin oder eines Arztes angepasst, dass sie direkt schon „ab Montag“ in der pädiatrischen Sprechstunde angewendet werden können. Die Themen selbst werden oft durch vorangegangene Umfragen vom erfahrenen Programmkomitee ermittelt und mit Experten ausgearbeitet.

Weblinks

Zum Newsroom InfectoPharm (weiterer Bilddownload)

Zur Lernplattform „Wissen wirkt“ für die wissenschaftlichen Inhalte im consilium (nur für Fachkreise)

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich und Italien sowie die beiden deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 350 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von rund 250 Mio. Euro (2022), bei einem durchschnittlichen Wachstum von 15 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder aktuell als „Krisensicherer Arbeitgeber 2022“ und „Krisensicheres Unternehmen 2023“ von Creditreform.

www.infectopharm.com

