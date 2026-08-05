Darda GmbH zeigt im neuen Imagefilm Abbruchtechnik unter extremen Arbeitsbedingungen

Filmaufnahmen von Baustellen, Steinbrüchen und aus den Alpen machen Einsatzhärte hydraulischer Abbruchtechnik sichtbar

Die Darda GmbH präsentiert ihren neuen Imagefilm mit einem klaren Fokus auf professionelle Abbruchtechnik unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Die Produktion zeigt hydraulische Abbruchgeräte und Anbauwerkzeuge dort, wo sie in der Praxis gefordert sind: auf komplexen Abbruchbaustellen, in Steinbrüchen, in alpiner Umgebung und an schwer zugänglichen Einsatzorten. Die deutsche Version ist unter https://www.youtube.com/watch?v=UekoyOxv2aw abrufbar. Die englische Fassung steht unter https://www.youtube.com/watch?v=D6zgjtsIUVY zur Verfügung.

Mit der neuen Filmproduktion richtet sich die Darda GmbH besonders an Anwender, Projektverantwortliche, technische Entscheider und Einsatzplaner, die Abbruchtechnik nicht nur nach Produktdaten beurteilen, sondern nach ihrer Bewährung im realen Umfeld. Der Film zeigt nicht die ideale Vorführsituation, sondern Einsatznähe: wechselnde Untergründe, begrenzte Zugänglichkeit, anspruchsvolle Baustellenlogistik und Arbeitsbereiche, in denen kontrollierte Prozesse entscheidend sind.

Ein besonderer Bestandteil der Dreharbeiten waren Aufnahmen auf mehr als 3.000 Metern Höhe am Titlis in den Schweizer Alpen. Gerade solche Einsatzumgebungen machen sichtbar, welche Anforderungen an Gerätetechnik, Transport, Vorbereitung und Anwender gestellt werden können. Höhe, Witterung, Gelände, Material und Arbeitsumfeld verändern die Rahmenbedingungen deutlich. Der Imagefilm greift diese Perspektive auf und zeigt Technik der Darda GmbH in einem Umfeld, das anspruchsvolle Praxisbedingungen sichtbar macht.

Neben den alpinen Szenen stehen Aufnahmen aus Steinbrüchen, Abbruchbaustellen und dem Unternehmensstandort Blumberg im Mittelpunkt. So entsteht ein Gesamtbild, das technische Anwendung, Fertigung, Erfahrung und Einsatzverständnis miteinander verbindet. Der Film zeigt Abbruchtechnik nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel mit Menschen, Projekten und Arbeitsbedingungen.

Im Fokus stehen Einsatzbereiche wie Betonabbruch und Spezialrückbau, Entkernung und Schneiden, Felsabbruch und Tunnelbau, Natursteingewinnung sowie Sondereinsatz. Gerade in diesen Feldern sind robuste Konstruktionen, präzise Anwendung und kontrollierbare Arbeitsverfahren von zentraler Bedeutung. Geräuscharmes, vibrationsarmes und staubarmes Arbeiten spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Möglichkeit, Aufgaben in sensiblen oder schwer zugänglichen Bereichen technisch sauber umzusetzen.

„Extrembedingungen zeigen sehr schnell, ob Technik, Vorbereitung und Erfahrung zusammenpassen“, sagt Bernd Ströbele, Sales Director der Darda GmbH. „Unser neuer Imagefilm macht deutlich, dass professionelle Abbruchtechnik nicht nur auf dem Papier funktionieren muss. Entscheidend ist, wie Lösungen unter realen Bedingungen eingesetzt werden können: kontrolliert, zuverlässig und mit Blick auf die Anforderungen vor Ort.“

Der Film rückt zugleich die Menschen hinter der Darda GmbH in den Vordergrund. Entwicklung, Fertigung, Vertrieb, Anwendungserfahrung und Service greifen am Standort Blumberg ineinander. Von dort aus entstehen hydraulische Abbruchgeräte und Anbauwerkzeuge für internationale Anwendungen, bei denen Standardbedingungen nicht immer vorausgesetzt werden können. Die Filmproduktion zeigt damit nicht nur Produkte im Einsatz, sondern auch die Haltung hinter der Marke: technische Lösungen müssen aus der Praxis heraus gedacht werden.

Mit dem neuen Imagefilm ergänzt die Darda GmbH ihre digitale Unternehmenskommunikation um ein Format, das besonders für Fachanwender, Projektleiter, Bauunternehmen, Steinbruchbetriebe, Tunnelbauumfelder, Händler und internationale Partner relevant ist. Die deutsche und englische Version ermöglichen einen kompakten Einblick in Technik, Einsatzspektrum und Unternehmensidentität der Darda GmbH.

Die Darda GmbH mit Sitz in Blumberg entwickelt, testet und fertigt hydraulische Abbruchgeräte und Anbauwerkzeuge für professionelle Anwendungen. Das Unternehmen verbindet langjährige technische Erfahrung mit praxisnaher Produktentwicklung und richtet seine Lösungen auf Einsatzbereiche aus, in denen kontrolliertes Arbeiten, robuste Auslegung und zuverlässige Funktion gefragt sind.

Das Produktprogramm umfasst Stein- und Betonspaltgeräte, Hydraulikaggregate, Kombischeren, Steinspaltzylinder, Betonzangen, Multi Cutters, Stahlscheren und Tankschneider. Eingesetzt werden die Produkte unter anderem im Betonabbruch und Spezialrückbau, bei Entkernung und Schneidarbeiten, im Felsabbruch und Tunnelbau, in der Natursteingewinnung sowie bei Sondereinsätzen.

Am Standort Blumberg in der Umgebung des Schwarzwaldes und nahe der Schweizer Grenze entstehen Lösungen für Anwender im In- und Ausland. Die Darda GmbH steht für professionelle Abbruchtechnik, die auf geräuscharme, vibrationsarme und staubarme Arbeitsweisen sowie auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Arbeitsumfeld und Ressourcen ausgerichtet ist.

Kontakt

Darda GmbH

Corinna Gut

Im Tal 1

78176 Blumberg

+49 7702 4391-0



https://www.darda.de/

Bildquelle: Darda GmbH