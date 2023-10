Birmingham, 08.10.2023 – Seit der Gründung kann der FranchiseVergleich.eu auf eine über 12-jährige Geschichte zurückblicken. Die Partnervermittlung TTPCG ® blickt inzwischen auf eine mehr als 40-jährige Historie zurück. TTPCG ® bietet mehr und ist deshalb seit Jahrzehnten so erfolgreich. Vorab bekommen partnersuchende Singles eine individuelle Beratung, verbunden mit persönlicher Präsentation der Ergebnisse. Dies ist Chance und Aufgabe der Franchise-Nehmer des TTPCG DATING SERVICES ®. Im Oktober des Jahres 2023 möchte TTPCG ® den Relaunch des FranchiseVergleichs zum Anlass nehmen, sich für die erfolgten Prüfungen, sowie die Durchführung von Testverfahren sämtlicher Leistungen von TTPCG ® als Franchise-Geber zu bedanken.

Prüfverfahren dokumentieren, was gutes Franchising ausmacht

TTPCG DATING SERVICES ® wurde nach den Testkriterien des FranchiseVergleichs ausgezeichnet zur Franchise Company of the Year 2012 + 2013 + 2014. Nach einem umfangreichen und kritischen System-Check neutraler Sachverständiger im Verlauf des Jahres 2016 darf TTPCG ® seit dem 12.01.2017 das Prüfsiegel – nachdem sämtliche Prüfpunkte eines kritischen System-Check erfüllt wurden – tragen. Dafür möchte sich Mara Davis, Chairman and CEO der TTPCG ® beim ehemaligen Team vom FranchiseVergleich bedanken. Gegründet wurde das Portal FranchiseVergleich im Jahr 2010 von Theresia Teichstätter aus Salzburg. Frau Teichstätter studierte in Salzburg Betriebswirtschaft sowie Informationsmanagement. Im Jahr 2012 wurde der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Thomas Komarek in das Team vom FranchiseVergleich berufen. Frau Teichstätter und Herr Dr. Komarek wandten sich neuen Projekten zu und verkauften den FranchiseVergleich an eine britische Investorengruppe.

Mit neuem Design startet der FranchiseVergleich 2023

Matthew Johnson betreibt das neue Portal FranchiseVergleich in Kooperation mit der Unternehmensberatung Gnau. Für die technische Beratung und Umsetzung des Projektes ist Jung-Marketing zuständig. Das Team des FranchiseVergleichs steht Franchise-Gebern sowie Franchise-Nehmern mit Fachwissen zur Seite. Prüfungen von Franchise-Systemen erfolgen von kritischen Unternehmensberatern*innen, damit Interessenten auf der Suche nach hervorragenden Franchise-Angeboten fündig werden. TTPCG ® wird als international mehrfach ausgezeichneter Franchise-Geber die Dienste des FranchiseVergleich weiter nutzen. Chairman and CEO der TTPCG ® Mara Davis wünscht dem Team vom FranchiseVergleich viele Erfolge für die Zukunft.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Harper Williams für PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED, Birmingham gelesen. Vielen Dank dafür.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

