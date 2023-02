DANKBARKEIT – Das neue Buch

Die erfolgreiche Bloggerin und Autorin hat ihr pädagogisches Wissen in ihrem neuen Buch “DANKBARKEIT – Die Lösung zu einem erfüllten Leben” einfließen lassen und beschäftigt sich damit, wie sehr Dankbarkeit das Leben beeinflussen und vor allem verbessern kann. Sie erklärt, wie man zu mehr Fülle im Leben kommt, wie man mit Dankbarkeit Krisen besser übersteht und warum gelebte Dankbarkeit zu mehr Gelassenheit führt!

Ein inspirierendes Buch, das Menschen, die bewusst und reflektiert leben, lesen sollten!

Inhaltsangabe:

Dankbarkeit zu leben ist eine Lebenseinstellung, die zu mehr Fülle, Zufriedenheit und Glück führt. Sowohl seelisch als auch körperlich. Die Autorin Heike Führ nimmt uns mit auf die Reise zur gelebten Dankbarkeit, zeigt Wege auf, wie man zu mehr Wohlbefinden gelangt und erklärt dies anschaulich. Wenn auch Sie raus aus der Opferrolle wollen und in Ihrem Leben mehr Selbstbestimmtheit, echte Freude und Liebe haben möchten, sind Sie mit diesem Buch genau richtig, denn Dankbarkeit ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Wie man das schafft, Hintergrundinformationen und eigene Texte: das erwartet Sie und wird Sie mitreißen auf dieser wundervollen Reise! Dankbarkeit ist erlernbar! Viel Vergnügen dabei! Ihre Bücher “Die Reise zum Glück” und “Hoffnung – vom Pessimisten zum Optimisten” gehören ebenfalls dieser Reihe an! Authentisch, empathisch, kompetent und mit pädagogischem Hintergrundwissen und einem Blick in die Spiritualität endet diese Reihe nun in “Dankbarkeit”!

Besuchen sie die Webseite der Bloggerin und Autorin Heike Führ:

https://multiple-arts.com

ISBN-10 3738632794

164 Seiten (zum Teil farbig)

Preis: 12,99€

