DANIEL KREIS WÜRZBURG: Multiple Sklerose und wohnen? Ist das möglich? Küchen für Multiple Sklerose Erkrankte!

Daniel Kreis Küchenspezialist Würzburg: Die RICHTIGE Kücheneinrichtung oder Wohnungsausstattung bei MULTIPLE SKLEROSE

Multiple Sklerose und wohnen? Ist das möglich?

Die RICHTIGE Kücheneinrichtung oder Wohnungsausstattung bei MULTIPLE SKLEROSE?

Beim barrierefreien Wohnen kommt es immer auf die Details an. Welche Beeinträchtigung habe ich – was macht mir das Leben leichter?

Das sind die Fragen, die hier zählen.

Sie sollten sich in Ihrem Zuhause nicht nur frei bewegen können. Mit der richtigen – genau auf Sie abgestimmten Einrichtung kann man Ihnen ein gutes Stück Freiheit bewahren.

Ob Küche oder Wohnmöbel. Es gibt eine Vielzahl besonderer Möglichkeiten um Möbel oder speziell auch Küchen auf Einschränkungen anzupassen. So können Sie dank einer auf Sie optimierten Küche und Wohnung den Alltag mit MS weitgehend bewältigen.

Welche Einrichtungen sind auf die persönlichen Bedürfnisse anpassbar?

Was macht mir das Leben mit MS einfacher? Wie häufig haben Sie Ihre Schübe? Und haben Sie dabei Seh- und oder Gehstörungen? Nehmen Sie in diesen Fällen Rollstuhl oder Rollator? Das alles sind besondere Anforderungen für die wir von Daniel Kreis eine Lösung haben.

Orientieren Sie sich gerne an den 10 Punkten, Welche Vorteile wir Ihnen anbieten können:

1.Herdwächter

In gewissen Situationen sollte Sie ein Gerät vor einem Brand schützen. Das macht unser Herdwächter, indem er das Kochfeld überwacht und den Stromfluss zur Kochstelle unterbricht, sobald abnorme Temperaturen registriert werden.

2. Aufbewahren

Damit Sie auch im Rollstuhl an die Hängeschränke herankommen, wo Sie normalerweise Teller, Tassen, Gläser und Vorräte wie Kaffeebohnen oder Teebeutel aufbewahren, verwenden wir motorische Elemente zur Höhenverstellung. So können Sie alles eigenständig erreichen ohne jemanden um Hilfe zu bitten.

3. Kühlen

Der Kühlschrank in Ihrer Küche sollte Sie unterstützen. Nach einem Stromausfall sollte das Gerät beispielsweise die voreingestellte Temperatur wieder anfahren.

4. Vorbereiten

Für Köche ist die Arbeitsplatz-Einrichtung von enormer Bedeutung. Auch in der Haushaltsküche unterstützen wir Sie dabei, indem wir Ihren individuellen Arbeitsablauf analysieren und darauf abgestimmt in der Planungssituation die notwendigen Geräte einplanen.

5. Kochen

Auch Ihr Kochfeld soll Sie in Zukunft unterstützen, indem wir darauf achten, dass Sie es optimal bedienen können. Vielleicht sagt Ihnen ein Drehknopf eher zu als eine Bedienung durch Touch? Genau dort setzen wir an.

6. Backen

Ihr Backofen unterstützt Sie, indem die Türe nach unten wegklappt und Sie maximal an ihn herantreten oder -fahren können. So verhindern Sie die Gefahr sich an der heißen Scheibe zu verbrennen.

7. Geschirrspüler

Auch träumen viele davon, einen hochgebauten Geschirrspüler zu besitzen. Ist dies nicht möglich, bieten wir Ihnen gerne ein spezielles Gerät an, das Sie dahingehend unterstützt, dass Sie komfortabler ein- und ausräumen können, indem der Unterkorb auf die Ebene des Oberkorbes fährt.

8. Arbeitsplattenlifte

Wenn Sie bei Schüben im Rollstuhl sitzen und sich im normalen Alltag frei bewegen können, unterstützen wir Sie mit einer wandelbaren Küche. Dies gelingt durch den Einsatz von Arbeitsplattenliftsystemen, bei denen nicht nur die Höhe eingestellt werden kann, sondern gleichzeitig auch Schränke dazugestellt oder weggenommen werden können. So erreichen Sie größtmögliche Flexibilität

9. Höhenverstellbare Tische oder Kochinsel

Auch beim Esstisch gibt es Systeme, von denen Sie profitieren: Es gibt höhenverstellbare und rollbare Elemente, die es Ihnen ermöglichen, gerade beim Einsatz verschiedener Rollstühle am selben Möbel bequem zu essen.

10. Utensilienlift

Aus sitzender Position sind viele Dinge nicht gut zu erreichen. So können wir Elemente, die Sie im Alltag benötigen, aber nicht täglich auf der Platte stehen haben möchten (z.B. Thermomix) in einen Schrank stellen und mit einem Untensilienlift ausstatten: Auf Knopfdruck kommt das Gerät auf Greifhöhe zu Ihnen hervor und auf Knopfdruck ist es auch wieder verschwunden.

Diese 10 Punkte sind der Maßstab und natürlich Ihre Vorteile, die wir bei jeder Planung für Sie anlegen. Dabei spielt das Krankheitsbild keine Rolle. Der Mensch und seine Selbstständigkeit stehen im Mittelpunkt. Alles, was wir planen, soll Sie unterstützen.

Das machen wir seit vielen Jahren mit Hingabe. Mit Herz. Versprochen.

Möbel in Küchen können MS-bedingte Beeinträchtigungen ausgleichen.

Für Menschen, die Seheinschränkungen bei Ihren MS-Schüben haben, können wir helfen, indem wir bei wichtigen Schränken mit einer anderen Frontfarbe oder Licht arbeiten. Bei dunklen Korpus-Innenseiten werden seitlich Lichter eingefräst, damit die weißen Teller auf den ersten Blick herausleuchten. So ist dies auch für Menschen mit geringer Restlichtwahrnehmung eine Möglichkeit, sich in ihrer Küche so lange wie möglich selbst zurechtzufinden.

Gerne zeigen wir Ihnen im Musterhaus Kürnach oder in unserer Ausstellung, bald auch per Videoanwendung, was für Sie als MS-Erkrankter das Leben erleichtert.

Das Team um Daniel Kreis „Besondere Küchen für besondere Menschen“ hat sich dem Helfen verschrieben. Es ist die Berufung und der Beruf von Daniel Kreis.

Als Ihr Küchenstudio im Raum Würzburg planen und bauen wir Küchen, klassisch Urban oder designorientiert für Menschen, die eine besondere Küche brauchen und wollen.

Die besonderen Funktionen in der Küche, die wir mithilfe herkömmlicher Produkte erzielen, bringen genau diese Vorteile für behinderte, beeinträchtigte oder körperlich eingeschränkte Menschen mit.

Wir arbeiten mit den Herstellern zusammen, die genau diese Produkte für barrierefreies Wohnen anbieten. Und das Team Daniel Kreis wird das für Sie an die Behinderung durch MS anpassen. So werden individuell geplante Küchen mit Barrierefreiheit auch natürlicher Lebensmittelpunkt im Haus.

Barrierefreie Küchen zu planen, stellt viele Fachleute vor eine große Herausforderung. Schließlich ist nicht jede Behinderung oder Beeinträchtigung gleich. Wir haben für jede Situation eine Lösung. Und wenn nicht, dann setzen wir uns für die Umsetzung ein.

Rollstuhlgerecht, blindengerecht oder seniorengerecht – selbst für Küchen in Einrichtungen für betreutes Wohnen. Unsere Planungen ermöglichen ein barrierefreies Arbeiten für gehandicapte Menschen. Egal ob in eigenen Räumen oder in Mietwohnungen. Überall können wir unser Wissen einbringen und das für Sie Optimalste und Nutzbarste herausholen.

Gesamtbetreuung durch

Renoarde Digital. Marketing und Design

Osterhofener Straße 12

93055 Regensburg

www.renoarde.de

letsgo@renoarde.de

Ihr Ansprechpartner

Reinhold Bayer

Besondere Küchen für besondere Menschen

Für ein entspanntes barrierefreies Leben mit einer Behinderung oder gar im Alter hat sich das Unternehmen Daniel Kreis verschrieben. Barrierefrei? Küchen für besondere Menschen? Menschen mit Behinderung? Das alles hat Daniel Kreis beflügelt, Küchenplanungen für genau diese Menschen zu entwickeln und zu bauen. Natürlich sind alle Kunden willkommen. Wir geben immer unser BESTES.

Firmenkontakt

Küchenstudio Daniel Kreis \\\“Besondere Küchen für besondere Menschen\\\\\\\\\\\\\

Daniel Kreis

Kirchberg 11

97273 Kürnach

09367 9889 473

info@danielkreis.de

https://www.danielkreis.de

Pressekontakt

RENOARDE Digital. Marketing und Design

Reinhold Bayer

Osterhofener Str. 12

93055 Regensburg

0941 5681020

reinhold.bayer@renoarde.de

https://www.renoarde.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.