Damit Marketing 2025 kein Rätsel bleibt

– Verlag verschenkt drei Bücher zu Digital Marketing

– Mehr Wissen auf 800 Seiten zu Personalisierung, Automation und Growth

– Strategien und Praxistipps für mehr Wachstum und stärkere Kundenbindung

Im digitalen Marketing spielen Wachstum, Personalisierung und Automatisierung eine Schlüsselrolle und stellen Unternehmen 2025 vor neue Herausforderungen und Chancen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage der marketing-BÖRSE unter 1.700 Marketing-Verantwortlichen gibt Aufschluss darüber, welche Trends und Technologien in der Zukunft besonders an Bedeutung gewinnen.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass KI, Personalisierung und Automatisierung entscheidend für das Wachstum von Unternehmen sind. Rund 75 % der Befragten sehen KI als Schlüsselfaktor zur Senkung von Produktionskosten und Beschleunigung der Content-Erstellung. Besonders die generative KI, die personalisierte Inhalte in Echtzeit erstellt, ermöglicht eine gezielte Kundenansprache und steigert die Effizienz von Marketingkampagnen. Darüber hinaus erkennen 46 % der Unternehmen die wachsende Bedeutung der Personalisierung, um Inhalte und Angebote auf individuelle Bedürfnisse zuzuschneiden, was zu höheren Konversionsraten und stärkerer Kundenbindung führt. Die Automatisierung von Marketingprozessen, insbesondere durch Marketing Automation, hilft dabei, Prozesse wie Leadgenerierung und Kundenansprache effizienter zu gestalten und trägt so zu einer besseren Customer Experience und Kostensenkung bei.

Erfolgreich im Jahr 2025

Viele Unternehmen haben noch Schwierigkeiten, die zentralen Themen wie Personalisierung, Automatisierung und Growth erfolgreich umzusetzen. Um bei der Vorbereitung auf eine erfolgreiche Marketingstrategie für 2025 zu unterstützen, hat die marketing-BÖRSE ein besonderes Weihnachtsgeschenk vorbereitet. Bis zum 24. Dezember stehen drei wertvolle Leitfäden kostenfrei zum Download bereit, die fundiertes Wissen und praxisorientierte Tipps zu folgenden Themen bieten:

– Growth Marketing: Strategien und Maßnahmen, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

– Personalisierung: Ansätze, um individuelle Kundenerlebnisse zu schaffen und die Konversionsraten sowie Kundenbindung zu steigern.

– Marketing Automation: Möglichkeiten zur Optimierung von Marketingprozessen und Effizienzsteigerung durch Automatisierung.

Diese Leitfäden bieten umfangreiche Unterstützung für eine erfolgreiche Marketingstrategie im Jahr 2025.

Zum Bücher-Download

Das Dienstleisterverzeichnis marketing-BOERSE ist das größte deutschsprachige Spezialverzeichnis für Marketing und vermittelt Wissen zu Marketingthemen. Bisher erschienen in der Reihe „Leitfaden“ u.a.: Online Marketing Band 1 und Band 2, Customer Experience, Relevanz im Marketing, Personalisierte Dialoge, Digitale Transformation, Data Driven Marketing und WOM Marketing.

Kontakt

marketing-BÖRSE GmbH

Vivian Steidle

Melanchthonstr. 5

68753 Waghäusel

+49 7254 957730



https://www.marketing-boerse.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.