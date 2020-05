Damit Ihre Daten sicher sind – BackupAssist

Sichert Daten – einfach, schnell und zuverlässig.

Eines ist klar, es ist sehr ratsam seine Dateien zu sichern.

Denn das Worstcase-Szenario will man sich gar nicht vorstellen:

– Die Festplatte des Servers schmiert ab und es geht gar nichts mehr. –

– Dann ist alles unwiderruflich verloren. –

Um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, kann man ein sogenanntes Backup erstellen. Ein Backup ist eine Sicherungskopie die im Fall eines Crashs der Festplatte bzw. eines Datenverlustes die gesicherten Dateien wiederherstellt. Dieses Backup wird in der heutigen Zeit meist auf einer externen Festplatte (lokal) oder auch in der Cloud (externer Speicheranbieter) gesichert. Man speichert seine Daten also in Kopie an einem anderen Ort und kann diese bei Bedarf wieder abrufen.

Doch will man nicht jedes mal, wenn man eine neue Datei erstellt hat, ein Foto bearbeitet oder sonstige Veränderungen an seinen Daten vorgenommen hat, diese ein zweites mal an einem anderen Ort sichern. Dafür gibt es natürlich etliche automatische Lösungen auf dem Markt. Als Partner und auch Nutzer von BackupAssist wollen wir uns diese Lösung heute einmal genauer ansehen.

BackupAssist: Die Software die speziell dazu entwickelt wurde um kleine und mittlere Unternehmen bei der Sicherung relevanter Daten und Konfigurationen zu unterstützen.

Im Gegensatz zu anderen Backup-Lösungen punktet BackupAssist mit einer einfachen Benutzung, einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis und einer enorm hohen Zuverlässigkeit im Windows Server-Umfeld.

Wenn man möchte, ist es möglich sich stets über den Status seiner Backup-Jobs zu informieren und bekommt von BackupAssist regelmäßig Berichte mit genauen Details zum jeweiligen Backup. Eine Besonderheit ist, dass BackupAssist Sie darüber informiert, falls ein Medienwechsel notwendig wird. Es werden On-Site und Cloud-Backups unterstützt, diese ermöglichen es, nur einige Dateien oder einen gesamten Server wiederherzustellen.

—————————————————————————————————————————

Verzicht auf Komplexität, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Einfache und übersichtliche Programmfenster, damit findet man sofort was man möchte. – Ob neuen Backup-Job erstellen, einen bereits vorhandenen verwalten oder die Berichte über alle Backups ansehen

Einmal eingerichtet, arbeitet BackupAssist seine Jobs ab und sollten einmal Fehler auftreten können diese per Bericht schnell und einfach ausgemacht und Behoben werden.

BackupAssist – das bedeutet Datensicherung auf höchstem Niveau!

Die CRMPRO GmbH ist zertifizierter Partner von BackupAssist.

Sollten Sie Interesse an einer Backup Lösung haben, zögern Sie nicht uns anzusprechen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Die CRMPRO GmbH in Raubling unterstützen Sie seit 1992 rund um Ihr Immobilienunternehmen mit allen Themen der IT:

– Immobilienmaklersoftware FLOWFACT Performer CRM (CRM Software lokal oder in der Cloud)

– Installation / Schulung / Programmierung von Individuallösungen

– Kompletter Schutz Ihrer Daten mit Linogate DEFENDO Immobilien Internet Security

– HP Netzwerktechnologie (Server / PC / Thinclients / Drucker / Scanner)

– Aktualisierung und Überwachung Ihrer IT

– Cloud Telefonie mit anbindung an Ihrer ImmobilienSoftware

– Revisionssichere eMailArchivierung

– Erstellung von Webseiten für Ihr ImmobilienMaklerbüro

– Datenschutzberatung

Kontakt

CRMPRO GmbH

Markus Ludwig

Bayernstraße 1

83064 Raubling

+49 8031 304280

+49 8031 3042870

markus.ludwig@crmpro.de

https://www.crmpro.de/post/backupassist

Bildquelle: BackupAssist