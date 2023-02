Damit die Veranstaltung zum Highlight wird: Kay Scheffel

Kay Scheffel, der Entertainer, könnte die Inspiration für „The Greatest Showman“ gewesen sein. Seit vier Jahrzehnten ist er auf der Bühne zu sehen und tritt als Moderator, Komiker, Bauchredner, Sänger, Autor, Dichter und Unterhaltungskünstler auf. Unabhängig davon, ob er vor einem kleineren Publikum auf einer Gala-Veranstaltung oder vor Millionen im Fernsehen erscheint, schafft er es stets, den Zuschauern mit Charme und Humor unter die Haut zu gehen.

Talent vererbt? Kay Scheffel wurde bereits von seinen Eltern inspiriert

Kay Scheffel wurde mit einem natürlichen Talent als Showmaster geboren – als Kind einer Akrobatin und eines klassischen Tenors. Ende der 70er-Jahre begann er sein eigenes Unternehmen im Showbusiness, als Clown in der berühmten Circus Busch-Roland Manege. Seither ist er mit der Philosophie „Stagnation bedeutet Rückgang“ offen auf die Welt zugegangen und durfte mit Leidenschaft und seiner Bereitschaft zu harter Arbeit eine ständige Verbesserung seiner Performances an seine Zuschauerinnen und Zuschauer weitergeben. Es ist also kein Wunder, dass Scheffel ein wahrer Experte in seinem Bereich ist, ein Allrounder und Visionär, der sein Publikum ernst nimmt und die Symbolik versteht, die oftmals zwischen den Zeilen geschrieben ist.

Kay Scheffel: Erfolgreich wird man, wenn man liebt, was man tut

Kay Scheffel beherrscht die Bühne seit über vier Jahrzehnten und hat dabei schon viele bekannte Stars der Branche getroffen. Seine Performance an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt, wie Gala-Bühnen, Revue- und Varite-Häuser und großen Hallen, ist überall bekannt. In seinen Gesprächen und Ideen, inspiriert durch die Begegnungen mit berühmten Personen wie Rudi Carrell, Hans Joachim Kulenkampff und Harald Juhnke, zeigt Kay Scheffel nach wie vor neue Facetten sowie Trends im Show-Geschäft, die ihn Altbekanntes mit höchst witziger Moderne aufleben lassen.

Für alle, die eine eigene Kay Scheffel Show wollen

Unternehmen oder Personen jeglicher Art können durch den professionellen Showmaster Kay Scheffel ihr eigenes Bühnenprogramm zur Realität machen. Er bietet ihnen ein einzigartiges und exklusives Angebot für Events, welches ihnen ermöglicht, gemeinsam an einem Erfolg zu arbeiten, während sie dabei gleichzeitig noch herzlich lachen können. Egal, ob Weihnachtsfeier, Produktpräsentation oder Messeauftritt – jedes Event wird durch den Entertainer der Extraklasse ein individuelles Konzept erhalten. Seine ausgeprägte Erfahrung führt dazu, dass er seine Auftraggeberinnen und Auftraggeber von Anfang an begleitet und ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht, um eine einzigartige und unvergessliche Idee für ein grandioses und noch nie dagewesenes Event zu entwickeln. Um alles in die Tat umzusetzen, folgt der Entertainer einem strukturierten Prozess: Erst werden alle relevanten Informationen ausgetauscht, dann erstellt er seine Ideen und präsentiert sie schließlich, um seine Klientinnen und Klienten beratend zu unterstützen und Empfehlungen auszusprechen, wie die Veranstaltung aussehen könnte.

Ist das Konzept geboren, geht es in die Umsetzung:

Mit „DOPE-Emotion“ wird sich die Welt des eigenen Events verwandeln und eine magische Atmosphäre erschaffen, die wie die Entdeckung einer neuen Welt mit Faszination geprägt ist. Mit dem Zauberpulver, gemischt aus Optimierung, Protagonisten, Equipment und Emotionen ist es möglich, ein ganz besonderes Erlebnis zu schaffen – und das mit einem besonderen Charme.

Kay Scheffel – 40 Jahre Leidenschaft fur´s Showgeschäft. Entertainer, Showmaster und Moderator, Komiker, Bauchredner, Sänger, Autor, Dichter – Garant fur beste Unterhaltung.

