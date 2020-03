Damenschuhe in Übergröße 43 – stylische Designs für Frauen mit großen Füßen bei schuhplus

Romantisch verspielte Designs für besondere Anlässe

Sobald die Füße etwas größer sind als die der Durchschnittsfrau wird es richtig schwierig tolle Schuhe zu finden, die optisch ansprechen, eine hohe Qualität und einen angenehmen Tragekomfort bieten. Schon für Frauen mit Größe 43 wird der Schuhkauf oft schon zum frustrierenden Erlebnis. Das ist bei schuhplus ganz anders. Denn das Versandhaus hat sich auf den Verkauf von großen Größen spezialisiert und bietet so auch zahlreiche Damenschuhe Übergröße 43. Das Angebot deckt verschiedene Stilrichtungen, Materialien, Schuhformen und Farben ab, sodass jede Frau ein Paar entdecken dürfte, das zu ihrem individuellen Stil und zu ihrem Geschmack passt.

Frauen, die femininen Looks mit romantischer Note lieben, finden bei schuhplus eine große Auswahl an Modellen in Größe 43. Dazu gehören beispielsweise die vielen Ballerinas, die sich in sanften Pastellfarben präsentierten und somit ganz hervorragend zu einem hauchzarten, weißen Spitzenkleid oder zu einem Tüllrock passen. Doch auch für lässige Streetstyles gibt es einige sehr verspielte Schuhe, wie die geblümten Schnürboots in Größe 43. Die sehen toll zu einer Jeans aus, können aber genauso gut zu einem Kleid getragen werden.

Seriöse Damenschuhe in Übergröße 43

Im Berufsleben ist Seriosität gefragt. Deswegen präsentiert der schuhplus Web Shop eine Reihe von Damenschuhen in Übergröße 43, die mit klaren Formgebungen und dezenten Farben, wie Schwarz und Braun überzeugen können. Schlichte Halbschuhe, Stiefeletten und Pumps sind außerdem echte Kombinationstalente, die im nächsten Jahr noch getragen werden können. Sie passen sowohl zu einem schicken Kostüm oder Hosenanzug als auch zu einer Kombination aus Bluse und Jeans.

Rockig, sportiv und extrem lässig – die Freizeitmodelle in Übergröße 43

Zudem finden die Damen bei schuhplus zahlreiche Damenschuhe in Übergröße 43, die wie für die Freizeit gemacht sind. Die bunten Sneakers sehen nicht nur modisch aus, sie bieten auch einen erstklassigen Tragekomfort und können teilweise sogar beim Sport getragen werden. Für Frauen mit rockigem Geschmack stehen schwarze Boots mit coolen Schnallen zur Verfügung, während echte Trendsetterinnen auch zu coolen Mokassins greifen können.

Für jede Wetterlage gerüstet – funktionale Damenschuhe in Übergröße 43

Die Damenschuhe in Übergröße 43 aus dem schuhplus Web Shop können nicht nur optisch überzeugen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Modellen, die einen hohen Grad an Funktionalität mit sich bringen. Das gilt beispielsweise für die wasserfesten Gummistiefel oder für die Badeschuhe, die vor dem Ausrutschen und vor Verletzungen schützen. Außerdem stehen praktische Clogs, Schlittschuhe, Hausschuhe und zahlreiche andere Damenschuhe in Übergröße 43 zur Verfügung.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

