Damen Schuhe Übergrößen bei schuhplus

Vom Pumps über High Heels bis zu Sneakern

Damen mit großen Füßen können jetzt endlich aufatmen. Das Unternehmen schuhplus hat es sich zur Aufgabe gemacht, Damen Schuhe Übergrößen anzubieten. Dazu kommt, dass es die Modelle ausschließlich von bekannten Marken gibt, das bedeutet, dass sich die Schuhe durch ausgezeichnete Qualität und Güte auszeichnen. Zu den Marken gehören unter anderem Gabor und Lloyd, Josef Seibel und Camel Active.

Vom Pumps über High Heels bis zu Sneakern und Stiefeln

Damen haben natürlich einen großen Bedarf an passenden Schuhen, schließlich soll es ja zu jedem Anlass der passende Schuh sein. Es gibt die Modelle bei schuhplus daher in vielen Varianten: von Pumps, Ballerinas oder High Heels für das Büro oder Event über Sneaker und Sportschuhe für die Freizeit oder den Sport bis zu wärmenden Stiefeln und Stiefeletten für die kalte Jahreszeit. Schuhplus bietet seine Modelle für Damen in den Größen 42 bis 46 an.

Farbige Schuhmodelle: mit passendem Schuhwerk das eigene Outfit komplettieren

Es ist in den vergangenen Jahren in Mode gekommen, die Schuhe von der Farbe her an das Outfit anzupassen. Daher gibt es heute viele Damenschuhe nicht mehr nur in Schwarz oder Braun, sondern ebenfalls in Blau, Rot, Beige, Gold oder Silber. Damen mit großen Füßen, die vielleicht bisher das Nachsehen hatten, können dank schuhplus jetzt ebenfalls aus vielen Farben die passenden Modelle auswählen, denn die Vielfalt ist nicht nur bei den Arten der Damenschuhe groß, sondern ebenfalls bei den Farben.

Im Internet bestellbar oder im Ladengeschäft beraten lassen und anschließend dort kaufen

Nicht jede Dame kauft Schuhe in großen Größen gern im Internet ein, denn diese sollen ja vor allem gut passen. Wer also anstelle des Einkaufs auf der Website von schuhplus doch lieber in einem Ladengeschäft stöbern und dann dort einkaufen möchte, kann dies bei schuhplus in insgesamt drei Ladengeschäften tun. Diese befinden sich am Firmenhauptsitz in Dörverden auf 1100 qm (Landkreis Verden), in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm (Metropolregion Hamburg) sowie ebenfalls im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf 800 qm. Dort stehen außerdem geschulte Mitarbeiter bereit, die gern zu den Modellen beraten.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

