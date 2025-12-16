DALI Alliance veröffentlicht Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-zu-DALI-Gateways

Nahtlose Verbindung der kabelgebundenen Systeme von DALI mit den führenden kabellosen Beleuchtungsstandards

New Jersey, 16. Dezember 2025 – Die DALI Alliance, das international anerkannte Konsortium für die Standardisierung von Beleuchtungstechnologie, gibt die Einführung ihrer neuen Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways bekannt. Die Veröffentlichung ebnet den Weg zu mehr Interoperabilität und Flexibilität in der Beleuchtungsbranche, denn sie ermöglicht die nahtlose Steuerung von kabelgebundenen DALI-Geräten über Bluetooth-NLC- oder Zigbee-Wireless-Ökosysteme und zugleich den Zugriff auf Daten aus DALI-Systemen. Diese und andere neue Entwicklungen zeigt die globale DALI Alliance auch auf der Weltleitmesse Light + Building vom 8. bis 13. März 2026 in Frankfurt am Main.

Die neuen Spezifikationen ermöglichen kabelgebundene und kabellose Verbindungen innerhalb von Beleuchtungssystemen und bieten die Flexibilität, die beste Beleuchtungssteuerungslösung für die jeweilige Anwendung auszuwählen. Die Test- und Zertifizierungsspezifikationen stellen sicher, dass standardisierte Gateways eine wichtige Verbindung zwischen den unterschiedlichen Technologien herstellen, indem sie effektiv zwischen DALI-Systemen und den kabellosen Protokollen Bluetooth NLC oder Zigbee übersetzen. Derart standardisierte Gateways beschleunigen die Einführung von DALI-basierten Lösungen in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Smart-Building-Technologien.

Haupteigenschaften und Vorteile

– Mit Gateways, die nach den neuen Spezifikationen zertifiziert sind, können kabelgebundene DALI-Produkte, sowohl DALI-2 als auch D4i, innerhalb von drahtlosen Ökosystemen gesteuert werden – für mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von Beleuchtungssystemen.

– Wireless-to-DALI-Gateways sorgen für eine nahtlose Übersetzung zwischen DALI und den drahtlosen Protokollen Bluetooth NLC oder Zigbee für eine robuste Interoperabilität.

– Die standardisierten Wireless-to-DALI-Gateways ermöglichen drahtlosen Ökosystemen den Zugriff auf Daten von kabelgebundenen DALI-Geräten, einschließlich umfangreicher Daten zu Leuchten, Strom und Energie sowie Diagnosedaten, die von D4i-Leuchten verfügbar sind.

Paul Drosihn, General Manager der DALI Alliance, erklärt: „Die Einführung dieser Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways ist ein bedeutender Meilenstein. Sie eröffnet neue Möglichkeiten für die Integration von DALI in drahtlose Systeme und schafft ein breiteres Spektrum an Lösungen für die Branche. Mit der Standardisierung dieser Gateways fördern wir die Interoperabilität und bieten Entwicklern, Herstellern und Fachleuten im Bereich der Gebäudeautomation einen Weg in die Zukunft.“

„Die Fertigstellung der Bluetooth® NLC-zu-DALI-Gateway-Spezifikationssuite ist ein wichtiger Meilenstein für Lichtsteuerungssysteme“, sagt Neville Meijers, CEO der Bluetooth SIG. „Die standardisierten Wireless-to-DALI-Gateways ermöglichen eine nahtlose Integration zwischen den bewährten kabelgebundenen Systemen von DALI und dem führenden Wireless-Beleuchtungsstandard. Die Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung offener, von der Industrie definierter Standards für die Förderung von Innovationen, die Stärkung des Marktvertrauens und das Ausschöpfen des vollen Potenzials intelligenter Beleuchtungssysteme, um konsistente, wertschöpfende Lösungen für das Gebäudemanagement und die Gebäudenutzer bereitzustellen.“

Zusammen erweitern diese standardisierten Gateways die Reichweite von DALI bis in Bluetooth-NLC- und Zigbee-Ökosysteme. Das gewährleisten die Interoperabilität zwischen den führenden drahtlosen Plattformen der Branche.

„Die Integration von Zigbee und DALI bedeutet einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung der intelligenten Beleuchtung und Gebäudeautomation“, sagt Tobin Richardson, Präsident und CEO der Connectivity Standards Alliance. „Die robuste, interoperable Wireless-Mesh-Technologie von Zigbee in Kombination mit der Präzision und Skalierbarkeit der digitalen Beleuchtungssteuerung von DALI schließt die Lücke zwischen Beleuchtungsgeräten vor Ort und drahtlosen IoT-Netzwerken. Die standardisierten Gateways steigern die Flexibilität, verringern die Komplexität der Bereitstellung und ebnen den Weg für intelligentere, energieeffizientere Gebäude.“

Das Engagement der DALI Alliance für offene, branchenweit definierte Spezifikationen ist entscheidend für die korrekte Funktionalität dieser Gateways. Im Gegensatz zu geschlossenen, proprietären Lösungen tragen standardisierte Gateways zur Vermeidung von Kompatibilitätsproblemen und Gewährleistung einer einheitlichen Benutzererfahrung über verschiedene Systeme hinweg bei.

Weitere Informationen zu den Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways finden Sie auf der Website der DALI Alliance unter www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html.

Mit gut einem Dutzend seiner Mitgliedsunternehmen stellt das Konsortium auf der Weltleitmesse Light + Building vom 8. bis 13. März 2026 in Frankfurt am Main in Halle 8.0, an Stand D80A ein breites Spektrum an Innovationen und Lösungen zur digitalen Lichtsteuerung mit dem offenen DALI-Protokoll vor.

Über DALI Alliance

Die DALI Alliance ist die globale Branchenorganisation für DALI-basierte Lichtsteuerungen. Das gemeinnützige und offene Konsortium von Beleuchtungsunternehmen weltweit hat es sich zum Ziel gesetzt, den Markt für Lichtsteuerungslösungen mit dem standardisierten DALI-Protokoll (Digital Addressable Lighting Interface) auszubauen.

Die Allianz wurde als Reaktion auf die Forderung der Lichtindustrie nach einem unabhängigen Zertifizierungsprogramm gegründet, bekannt als DALI-2. Eine DALI-2-Produktzertifizierung verspricht eine deutlich bessere Interoperabilität und Funktionalität. Das Konsortium entwickelt Testspezifikationen, mit denen Unternehmen ihre Produkte auf Einhaltung der DALI-2-Anforderungen prüfen können. Haben diese den DALI-2-Zertifizierungsprozess erfolgreich durchlaufen, dürfen sie das DALI-2-Logo tragen.

