Dalet’s Partnerschaft mit der Fincons Group

Kollaboration bietet Kunden erweiterte Content-Workflows, die eine effektive digitale Transformation ermöglichen.

München, Deutschland – März 1. 2023 – Dalet, ein führender Technologie- und Serviceanbieter für medienintensive Unternehmen, gab heute den Abschluss einer strategischen Geschäftspartnerschaft mit der Fincons Group (Fincons), einem internationalen Unternehmen für IT-Beratung und Systemintegration mit vier Jahrzehnten Erfahrung, bekannt. Die Partnerschaft nutzt die starke Marktposition von Fincons, die technische Expertise bei Cloud-Lösungen und den umfangreichen Kundenstamm in internationalen Medienmärkten sowie die marktführenden Cloud-nativen Lösungen von Dalet, um Kunden mit modernen, skalierbaren Content-Workflow-Lösungen zu versorgen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Content-Workflows über die traditionellen Grenzen der Medien- und Unterhaltungsbranche hinaus sind Fincons und Dalet gut positioniert, um die digitale Medientransformation und den Erfolg in neuen Märkten zu ermöglichen.

„Die Partnerschaft mit Dalet stellt eine weitere wichtige Bereicherung unseres Lösungsportfolios dar“, kommentiert Francesco Moretti, Group Deputy CEO und CEO International der Fincons Group. „In der Medienbranche verfügen wir über umfassende Beratungs- und Technologiekompetenz für unsere Kunden, von denen viele Tier-1-Unternehmen sind, die ihre Abläufe digital umgestalten und Workflows in die Cloud verlagern. Wir sind bestrebt, mit den führenden Technologieanbietern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir immer die modernsten und reaktionsschnellsten Lösungen anbieten, wenn sich die Märkte weiterentwickeln. Dalet ist ein wichtiger Akteur bei der Unterstützung von Initiativen zur Transformation der Content Supply Chain und passt perfekt zu unserem Anspruch, unseren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten.

Die Zusammenarbeit könnte auch weit über die Medienbranche hinausgehen, da digitale Assets – und insbesondere Video – für jedes Unternehmen in jeder Branche unverzichtbar werden. „Fincons kann auf spezielle Geschäftseinheiten zählen, die sich um Sektoren wie Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Energie und Versorgung, Fertigung, Transport und andere kümmern.“

„Wir haben erkannt, dass heute fast jeder ein Content Creator ist und haben unsere Lösungen so konzipiert, dass sie Content Workflows sowohl für traditionelle Medien- und Unterhaltungsunternehmen als auch für diejenigen ermöglichen, die neue Wege des Storytellings in nicht-traditionellen Medienmärkten beschreiten“, sagt Ewan Johnston, Strategic Alliances and Channel Partner Director, Dalet. „Das Industrieportfolio von Fincons in Kombination mit seiner M&E-Praxis ermöglicht es uns, unsere Reichweite zu erweitern und neue Marken zu erschließen. Die vertrauenswürdige Beratung und das technologische Fachwissen von Fincons werden den Erfolg der Kunden bei der Umstellung auf die Cloud mit Dalet sicherstellen.“ Johnston fasst zusammen: „Die Partnerschaft ermöglicht es uns auch, unsere Dienstleistungen und den Support für unsere bestehenden Kunden zu erweitern, während unser Cloud-Geschäft wächst.“

Fincons wird als Teil seines Lösungsportfolios die robusten Cloud-nativen Lösungen und SaaS-Angebote von Dalet anbieten, darunter die marktführende Medienlogistiklösung Dalet Flex und die branchenweit fortschrittlichste Lösung für Nachrichtenplanung, -produktion und -distribution, Dalet Pyramid.

Für weitere Informationen über Dalet-Lösungen besuchen Sie www.dalet.com oder besuchen Sie Dalet Events, um an Online-Sitzungen teilzunehmen, in denen die neuesten Innovationen von Dalet vorgestellt werden. Um mehr über Fincons zu erfahren, besuchen Sie https://www.finconsgroup.com/

Über Fincons

Die Fincons Group ist eine internationale IT-Unternehmensberatung- und Systemintegrator, die seit 40 Jahren Unternehmen dabei unterstützt, die Chancen des digitalen Wandels zu nutzen, indem es Spitzentechnologien und innovative Lösungen anbietet, die stets die Zukunft vorwegnehmen. Fincons bietet Beratung zu IT-Strategien in verschiedenen Bereichen sowie Systemintegrationsdienste für internationale Pakete, proprietäre Lösungen und IT-Dienstleistungen in Smart-Shore über sein Delivery Center für Unternehmen in den Sektoren Energie und Versorger, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Medien, Fertigung, öffentliche Verwaltung, Transport und internationale Institutionen. Die Gruppe zählt heute über 2.600 Fachleute, einen für 2022 prognostizierten Umsatz von 215 Millionen Euro und 16 Niederlassungen in Italien, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Belgien und den Vereinigten Staaten.

Für weitere Informationen: www.finconsgroup.com

Über Dalet

Dalet unterstützt Medienunternehmen bei der Umgestaltung ihrer Produktions- und Distributions-Workflows, indem es den Medienbetrieb beschleunigt, die Zusammenarbeit maximiert und einen höheren Wert aus den Inhalten schafft. Als führender Anbieter von Medientechnologie und -dienstleistungen mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Innovation ermöglichen unsere Softwarelösungen eine bessere Kontrolle, mehr Transparenz und eine höhere Produktivität für Content-Profis und Geschichtenerzähler auf der ganzen Welt. Führende Unternehmen wie die Fox Networks Group, der Arsenal Football Club, MediaCorp, Audi und die BBC vertrauen Dalet bei der Unterstützung ihres täglichen Content-Betriebs. Unser Team wird von der Leidenschaft für Medien angetrieben und setzt sich für eine Welt ein, in der fesselnde Geschichten wunderschön gemacht, mühelos erzählt und mit Bedacht vermittelt werden. Erfahren Sie mehr unter www.dalet.com

Presse-Kontakte

Alex Molina

Agentur Grithaus

(e) alex@grithaus.agency

(p) +1 (617) 834-9600

Silvia Nanotti

(e) Silvia.nanotti@finconsgroup.com

(p) +39 331 6091441

