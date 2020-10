DACOM West vertreibt langlebige Speicherlösungen von Silicon Power

DRAM- und Flash-Produkte für Industrieanforderungen

Haan/Almere, 27. Oktober 2020 – Der deutsche Value-Added-Distributor DACOM West vertreibt im DACH-Raum ab sofort auch die Industrial DRAM- und Flash-Produkte von Silicon Power. Der weltweit etablierte Hersteller produziert hochqualitative und robuste Speicherlösungen, um auch den hohen Anforderungen in den Bereichen Industrie, Medizintechnik, Militär sowie Luft- und Raumfahrt zu entsprechen. Durch die Partnerschaft profitieren Kunden in der DACH-Region von einem deutschen Ansprechpartner mit langjähriger Erfahrung im Flashspeichermarkt.

Silicon Power ist ein Hersteller von Speicherkarten, USB-Sticks, Arbeitsspeichern, Solid State Discs und portablen Festplatten für den Consumer- und Industriebereich. In einer separaten Entwicklungsabteilung werden die Produkte für den Industriesektor diversen Tests unterzogen – darunter Chipscreening und Burn-in-Tests -, um den branchenspezifischen Anforderungen begegnen zu können.

In dem Kernbereich Store vertreibt DACOM West langlebige Speicherlösungen und seit Kurzem auch die Lösungen des neuen Partners Silicon Power.

“Raue Industrieumgebungen sind natürlich eine besondere Herausforderung für elektronische Komponenten. Mit den Produkten von Silicon Power haben wir unser Portfolio um robuste Lösungen erweitert, die den hohen Ansprüchen der Industrie gerecht werden”, sagt Thomas Graffweg, Line Manager Memory bei DACOM West.

Spezifische Vorteile der Silicon Power-Produkte:

– Umfangreiche Customizing-Möglichkeiten – von der einfachen Erstellung eines kundenspezifischen Labels bis hin zum Preloading von Kundencontent

– Langzeitverfügbarkeit von mindestens fünf Jahren

– Ausgefeiltes BOM- und EOL-/PCN-Management

– Garantiezeit von fünf Jahren bei SLC-Produkten, von drei Jahren bei MLC-/3D-TLC-Produkten sowie von zehn Jahren bei DRAM-Produkten

“Mit der stetigen Erweiterung unseres globalen Distributions- und Service-Netzwerks wollen wir auch in Zukunft sicherstellen, gezielt auf die Bedürfnisse unserer Kunden vor Ort eingehen zu können”, sagt Markus Zanders, Business Development Manager DACH von Silicon Power. “Daher freuen wir uns, dass unsere Kunden in der DACH-Region ab sofort von der langjährigen Marktexpertise von DACOM West profitieren können.”

Erfahren Sie mehr über die von DACOM West vertriebenen Silicon Power-Produkte unter https://www.dacomwest.de/de/produkte/store/silicon-power-de.

Über DACOM West:

Die DACOM West GmbH ist Distributor für hochqualitative aktive, passive sowie elektromagnetische Bauelemente und wurde 1986 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Haan (bei Düsseldorf), Zweigstellen in Erfurt und Bruckbach (Österreich). DACOM West lebt den Slogan “Smart solutions for you” und unterstützt Kunden bei der Implementierung elektronischer Komponenten der neuesten Generation in den Bereichen Automotive, Industrie, Telekommunikation, Transport, Militär sowie in der Luft- und Raumfahrt. Der Distributor richtet den Fokus auf ausgewählte Hersteller, die sich gegenseitig ergänzen. DACOM West ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert und gewährleistet mit fundierten technischen Kompetenzen sowie detaillierten Produktkenntnissen einen erstklassigen Support.

