DACHKRONE – Gewinner des Deutschen Dachpreises 2025 bei feierlicher Preisverleihung im Lokschuppen Bielefeld gekürt

(Bielefeld, 20. Mai 2025) Am 16. Mai hieß es nun schon zum vierten Mal „Bühne frei“ für die herausragendsten Projekte der Dachdecker-, Zimmerer- und Bauspenglerbranche. Bei der DACHKRONE 2025 wurden 24 Gewinnerbetriebe aus ganz Deutschland ausgezeichnet, in insgesamt sechs Kategorien. Mit dem Award „Deutscher Dachpreis“ wird nicht nur ein Preis verliehen, sondern auch ein starkes Zeichen für die Dachbranche gesetzt, die mit Innovationskraft und handwerklicher Exzellenz Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit liefern will – von der fortschreitenden Digitalisierung bis hin zur Ökowende. Rund 700 Gäste feierten die Preisträger bei einem fulminanten Event im Bielefelder Lokschuppen – ein Fest der Anerkennung und Inspiration für das gesamte Baugewerbe. Urs Nies, Managing Director des Deutschen Dachpreises, ist begeistert: „Mit der DACHKRONE wollen wir nicht nur die Leistungen der Betriebe sichtbar machen, sondern auch ein neues Selbstbewusstsein für die Branche schaffen – gerade bei jungen Menschen, die wir im Handwerk dringend als Nachwuchs brauchen. Wer mit kreativen Ideen, Nachhaltigkeit und digitalem Know-how überzeugt, verdient eine Bühne. Dank des großartigen Engagements unseres Teams und dank der starken Unterstützung aus der Industrie war die Veranstaltung wieder eine Sensation.“ Emotionales Highlight in diesem Jahr war die Verleihung des Sonderpreises für das Projekt „Azubi-Tausch im Handwerk“ der drei Betriebe DeinDach by Hemmersbach GmbH aus Köln, ZEP-Team GmbH aus Bielefeld und Dach- und Holzbauwerke Dämgen GmbH aus Mainz. Hier füllte sich die Bühne mit 50 Auszubildenden, die vom Projekt absolut begeistert waren und sich feiern lassen durften.

Der Dachpreis DACHKRONE steht für eine neue Generation des Handwerks, die sich den großen Herausforderungen der heutigen Zeit wie Digitalisierung, Fachkräftemangel und Ökowende stellt. Ausgeschrieben wird der Preis jährlich von Unternehmer und Gründer Urs Nies in Kooperation mit dem Bauverlag. Die Gewinner des Deutschen Dachpreises werden von einer kompetenten Fachjury, bestehend aus Marktexperten (Dachdeckern, Zimmerern, Journalisten, Industriemanager und Herstellervertreter, siehe www.dachkrone.de/jury/), (aus)gewählt. Die Gewinner stammen aus der ganzen Bundesrepublik und bilden einen guten Querschnitt der Branche. Insgesamt 24 Unternehmen aller Größenordnungen haben einen Award erhalten, in fünf Kategorien sowie einer Sonderkategorie. Nach der Verleihung und einem interaktiven Parcours durch die Eventhalle endete die Veranstaltung in einer unvergleichlichen Party, die bis in die späten Abendstunden andauerte. Gregor Pechstein, Gründer der Haberland Pechstein GmbH, die als Sieger in der Kategorie „Nachhaltigstes Projekt“ für die Sanierung eines Parkwächterhauses in Berlin ausgezeichnet wurde: „Es war eine großartige Veranstaltung. Wir freuen uns wahnsinnig über den Preis – es ist eine Wertschätzung, die wohl ohne die DACHKRONE so nicht stattfinden könnte. Dieser Wettbewerb setzt einen Meilenstein für unsere Branche und die Sichtbarkeit der Betriebe. Wir können zeigen, was wir leisten, und uns gegenseitig zu innovativen Lösungen inspirieren.“

Die Preisträger im Überblick

Kategorie: Nachhaltigstes Konzept

1.Platz: Haberland Pechstein GmbH (Potsdam)

2.Platz: Urban Rooftop Construction GmbH (Berlin)

3.Platz: BAUSAP GmbH (Bad Münstereifel)

Kategorie: Bestes Projekt

1.Platz: Stappert Dachkonzepte GmbH (Meschede)

2.Platz: Hayk & Keppelhoff Bedachungen GmbH (Velen)

3.Platz: Uwe Thormählen GmbH (Elsfleth) und Martin Bedachungsgesellschaft mbH (Hohenschäftlarn)

Kategorie: Team- und Traditionsverständnis

1.Platz: Dachdeckermeister Jährling/Dach.Bros (Frankfurt am Main)

2.Platz: Holzbau Reichle GmbH (Würzbach)

3.Platz: Gebrüder Rückert GmbH & Co. KG (Gosheim)

Kategorie: Bester digitaler Betrieb

1.Platz: Hanebutt GmbH (Neustadt am Rübenberge)

2.Platz: Flachdachbau Xaver Eckstein GmbH (Kösching/Interpark)

3.Platz: Zimmerei Pawlowski GmbH (Ahrensbök)

Kategorie: Erfolgreichste Unternehmensnachfolge

1.Platz: Walter Schmidt Bedachungen GmbH (Hildesheim)

2.Platz: Jakob Petker Dachdeckermeister GmbH (Lage)

3.Platz: Hans Hobeck & Söhne Dachbau GmbH (Belgern)

Sonderkategorie/Sonderpreise

-Projekt „Azubi-Tausch im Handwerk“: DeinDach by Hemmersbach GmbH (Köln)// ZEP-Team GmbH (Bielefeld) // Dach- und Holzbauwerke Dämgen GmbH (Mainz)

-Projekt „Integration im Handwerk“: Stoll – Zimmerei & Dacheindeckungen GmbH (Pforzheim)

-Projekt „Handwerk on Tour“ zur Nachwuchsförderung im Klempner- und Spenglerhandwerk: Ellermeier Bedachungen (Kalletal) und Falztechnik Bürger (Brilon), Fabienne Ellermeier und Marvin Bürger

-Projekt „Young Roofers Cup“: Hörnschemeyer Dächer GmbH & Co. KG (Wallenhorst)

-Projekt für Förderung von Frauen im Dachdeckerhandwerk: Michael Wegner GmbH/Lorelay Nova Wegner (Halver)

Alle Informationen rund um den Preis und Impressionen von der Preisverleihung finden Sie unter www.dachkrone.de Urs Nies, Managing Director des Deutschen Dachpreises, steht Ihnen auch gern für Interviews zur Verfügung.

Über DACHKRONE – Deutscher Dachpreis 2025

DACHKRONE – Deutscher Dachpreis wurde im Jahr 2022 initiiert von Multiunternehmer Urs Nies und dem Fachmagazin dach+holzbau für Dachdecker, Zimmerleute, Bauklempner und den Dachbaustoffhandel. Als Handwerkspreis soll die DACHKRONE Aufmerksamkeit für alle Gewerke rund um den Dachbau schaffen und der Wertschätzung für diese Betriebe Ausdruck verleihen, die sich oft durch Tradition, Qualität, Leidenschaft, Innovation und Kunstfertigkeit besonders auszeichnen. Eine kompetente Fachjury wählt die Gewinner in fünf Kategorien aus. Der Award wird einmal im Jahr an einzelne Handwerksbetriebe vergeben. In diesem Jahr findet die Preisverleihung am 16. Mai 2025 im Lokschuppen Bielefeld statt.

www.dachkrone.de

Bildquelle: Dachkrone