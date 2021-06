Dachdecker-Software von M-SOFT: Zeit sparen, Liquidität sichern

Für viele Dachdecker waren Buchhaltung und Rechnungserstellung in der Vergangenheit eine mehr oder weniger lästige Pflicht. Aufgrund voller Orderbücher stand hierfür kaum Zeit zur Verfügung. Der teilweise Auftragsstop Auftragsflaute inmitten der noch andauernden Pandemie-Situation durch die eingeschränkten Rohstoff-Lieferungen bietet nun aber eine gute Gelegenheit, bisher Versäumtes nachzuholen und sich in Sachen Abrechnungsmanagement neu aufzustellen. Mit intelligenten Lösungen von M-SOFT ist das mühelos möglich.

Die momentane Auftragspause clever nutzen

Die meisten Dachdeckerbetriebe konnten sich in den letzten Jahren wahrlich nicht über Auftragsknappheit beklagen. Vielmehr bescherte der bundesweite Bau-Boom vielen Unternehmen dieser Branche hohe Umsätze und mitunter mehr Anfragen, als personelle Ressourcen zur Verfügung standen.

Angesichts der momentanen Engpässe bei der Zulieferung von Rohstoffen (vor allem Holz) und der zum Teil extrem gestiegenen Preise für Baumaterial sieht die gegenwärtige Situation etwas anders aus. So pausieren in nicht wenigen Dachdeckerbetrieben die Arbeiten oder werden auf die Fertigstellung bereits begonnener Projekte beschränkt. Diese “Verschnaufpause” kann eine gute Gelegenheit sein, die bislang vernachlässigte Buchhaltung auf Vordermann zu bringen, offene Zahlungen von Kunden einzufordern und über künftige Erleichterungen bei der Abrechnung nachzudenken. M-SOFT bietet Ihnen dazu passende kaufmännische Software-Lösungen – zur Projektbegleitung und Projektabwicklung, für Arbeitszeitmanagement und Finanzbuchhaltung.

Intelligente Produkte für das Dachdeckerhandwerk

Vergessene Positionen in der Kalkulation, nicht korrekt erfasste Stundenzeiten der Mitarbeiter oder sogar völlig aus den Augen verlorene Rechnungen – es gibt eine Menge ärgerlicher Situationen, die der hohen Arbeitsbelastung in Dachdeckerbetrieben geschuldet sind. Damit solche Vorfälle zukünftig kein Thema mehr sind und die gesamte Buchhaltung entspannter und stressfreier verläuft, bietet M-SOFT eine Reihe von intelligenten Produkten, die allesamt genau auf die Belange des Dachdeckerhandwerks sowie von Zimmereien und Holzbauunternehmen zugeschnitten sind. Neben einer minutengenauen Arbeitszeiterfassung stehen Tools zur vorausschauenden Projektplanung bereit, die

Sie sowohl bei der Kalkulation als auch bei der Bearbeitung von Bestellaufträgen sowie der Rechnungserstellung unterstützen. Viele Anwendungen lassen sich dabei nicht nur vom PC in Ihrem Büro, sondern auch vom Smartphone oder Tablet direkt vor Ort auf der Baustelle nutzen. Das sorgt

für erheblich mehr Transparenz, bedeutet einen hohen Komfort für alle am Projekt beteiligten und erleichtert den gesamten Arbeitsprozess ungemein.

Mit M-SOFT-Lösungen alles im Blick

Software-Lösungen von M-SOFT sind keine 08/15-Programme aus dem Standardsortiment drittklassiger App-Entwickler. Vielmehr bieten Ihnen Werkzeuge wie etwa PASST.prime die Möglichkeit, Angebote zu verfassen, Rechnungen zu schreiben und Projekte nachzukalkulieren. Eine kinderleichte Bedienung und die modulare Bauweise von PASST.prime sparen zudem viel Zeit und Geld. Übernehmen Sie alle relevanten Kundendaten aus Ihrem System, kalkulieren Sie Leistungen auf Positionsebene, abschnittsweise oder als Ganzes. Und der Clou: Löhne, Materialien, Fremdleistungen und Gerätekosten können dabei separat dargestellt werden – Rechnungen lassen sich mit einem einzigen Klick ausdrucken!

Immer dabei: Die Dachberechnung mit DachTools!

Mit der virtuellen Dachberechnung DachTools können Sie direkt aus der App heraus Dachkonstruktionen kalkulieren und ein professionelles Aufmaß erstellen. So erhalten Sie eine hervorragende Kalkulationsgrundlage und ein objektbezogenes Leistungsverzeichnis. Dank der nahtlosen Übertragung in die Auftragsbearbeitung von M-SOFT stehen die einmal erfassten Daten dann sogar zur Weiterverarbeitung bereit. Und im InfoCenter schließlich sehen Sie jederzeit alle relevanten Informationen zu Ihren Kunden und Lieferanten sowie sämtliche anstehenden Aufgaben und eingetroffenen Nachrichten.

Jetzt informieren und in Zukunft viel Zeit und Mühe sparen!

Sie sehen: In den modernen Software-Lösungen für Dachdecker, Zimmerer und den Holzbau von MSOFT steckt jede Menge Potenzial zur Arbeitserleichterung. Informieren Sie sich daher am besten noch heute über die für Sie am besten passenden Anwendungen von M-SOFT. Wir beraten Sie gern! Damit Sie entspannt und stressfrei in die neue Auftragsflut starten können!

Die M-SOFT Organisationsberatung bietet seit über 30 Jahren Software-Lösungen für Handwerk, Industrie und Handel. Über 5.500 Kunden in der DACH-Region setzen auf das langjährige Know-how und eine umfassende Betreuung des Branchenexperten und des gesamten Netzwerks von Niederlassungen und Fachhandelspartnern.

