Dachauer Volksfest (08.08. – 17.08.2026)

Auf geht’s nach Dachau zum Dachauer Volksfest

Wenn am 8. August Tausende die Straßen der historischen Dachauer Altstadt säumen, die meisten in Lederhosen und Dirndl, wenn Trachtenvereine, Musikanten, Schützen und Bedienungen übers Kopfsteinpflaster marschieren, Pferdekutschen klappern und nach zwei, drei Schlägen der fröhliche Ruf „O’zapft is!“ über die mitten in der Stadt gelegene Festwiese schallt, dann hat der Höhepunkt des Jahres im Dachauer Land begonnen: das Dachauer Volksfest, ein Fest, das mit seiner echten Tradition und Familienfreundlichkeit Menschen aus der ganzen Region anzieht.

Dass das Dachauer Volksfest Tradition nicht vorspielt, sondern tatsächlich lebt, zeigt sich schon beim Festumzug: Dieser geht zurück auf die D’Ampertaler, einen Verein, der sich dem Erhalt der originalen Dachauer Tracht verschrieben hat und dessen Mitglieder bereits 1921 in ihrer stolzen Tracht erstmals feierlich auf der Festwiese am Fuße des Altstadtbergs Einzug hielten. Schon damals strömten Menschen aus der gesamten Münchner Region nach Dachau, um das Volksfest mitzuerleben. Mit dabei beim Festumzug sind weitere Traditionsvereine wie die Schloßbergler in ihrer Miesbacher Tracht, Schützenvereine und Kapellen wie die Ludwig-Thoma-Musikanten und die Ampermusikanten. Alle mit einem Ziel: Gemeinsam schöne Stunden auf dem Volksfest verbringen, dem sich die Dachauer so herzlich verbunden fühlen. Und das schon seit langer Zeit: Denn das Volksfest selbst ist noch deutlich älter als der Festumzug: 1887 vereinigten sich ein Pferderennen und eine Tierausstellung zu einem echten Volksfest für alle. Die Dachauer Feierkultur geht indes noch viel länger zurück: Bis zurück ins Jahr 1652 sind Feste historisch verbürgt. Das hundertste offizielle Volksfest kann Dachau übrigens 2029 feiern, (da das Volksfest früher nicht jedes Jahr stattfand).

Ein Volksfest für alle

Neben dem Festumzug sind das Brillantfeuerwerk, das überregional bekannte Radrennen Dachauer Bergkriterium und der in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts aus der Taufe gehobene Kinderfestzug mit Tausenden Teilnehmenden (findet alle zwei Jahre statt, das nächste Mal 2027) weitere Höhepunkte der fünften Dachauer Jahreszeit. Auch spezielle Tage und Stunden machen das Volksfest zu einem Fest für alle, generationenübergreifend und familienfreundlich: Zum Seniorennachmittag lädt die Stadt alle Dachauer Senioren auf Dampfwürstl und Bier ein. Am Kindertag und am Familientag gibt es günstigere Fahrpreise. Und am 11. August von 12 bis 16 Uhr ist die Reizarme Wiesn: ein Angebot für alle, die Lautstärke und Reizüberflutung meiden, aber trotzdem zünftige Volksfest-Atmosphäre genießen wollen. In den Zelten wird dann, wenn überhaupt, nur unverstärkte Musik gespielt, Fahrgeschäfte drosseln Licht, Lautstärke und Tempo.

Fünf Zelte und Standl für jeden Geschmack

Das Große Festzelt führen wieder die Dachauer Wirtsleute Ludwig und Sandra Rettinger. Die Maß Augustiner aus Holzfässern kostet dort wie schon im vergangenen Jahr 10,40 €. Augustiner Bier gibt es als Halbe auch im Festzelt Naumanns. In Schweiger’s Schmankerlzelt (Maß 9,80 €) von Christian Hefele und im Partyzelt S’Ziegler (9,80 €) von Wirtspaar Andrea Schneider und Jürgen Vötter sowie im Weißbiergarten (10,30 €) der Familie Fahrenschon kommt dagegen Spaten zum Ausschank. In Letzterem ergänzt die Dachauer Brauerei Amperbräu mit einem eigens für das Volksfest gebrauten Festweißbier die Biervielfalt. Draußen locken Imbissstände mit Steckerlfisch, gebrannten Mandeln, Schokofrüchten und vielem mehr.

Buden und Karussells sorgen für Spaß

Neben Imbissständen gibt es auch ein buntes Allerlei an Belustigungsbuden, und natürlich warten Fahrgeschäfte auf beschleunigungs- und gravitationsresiliente Mitfahrende. Heuer sind das: Musik Express, Mexican Flight, 7D-Kino, Around the World XXL, Predator, Krumm & Schief Bau sowie die Klassiker Autoscooter und Riesenrad, von dem aus sich ein herrlicher Blick auf die historische Dachauer Altstadt und bei gutem Wetter über München hinweg bis zu den Alpen bietet. Für Kinder gibt es diese Karussells: Bugs & Bees Kinderachterbahn, Bayerische Schiffschaukel, Kinder-Paradies und Orient-Express. Den Glückshafen mit Losverkauf, den es seit jeher auf dem Volksfest gibt, betreibt seit 2022 das Rote Kreuz.

Gäste aus nah und fern willkommen

Den Abschluss der Festtage mitten in der Stadt bildet der sogenannte „Dachauer Montag“, an dem traditionell noch einmal viele Dachauer miteinander auf dem Volksfest feiern. Aber willkommen ist wie an allen anderen Tagen freilich jeder aus nah und fern, der ein echtes, traditionelles bayerisches Volksfest miterleben will. Denn für alle gilt: Aufs Dachauer Volksfest, da will man hin, da will man dabei sein! Das muss man erlebt haben!

Das Dachauer Volksfest findet heuer von 8. bis 17. August statt und ist vom Dachauer S-Bahnhof fußläufig in rund 12 Minuten zu erreichen.

Tipps zur Anreise und weiteren Fragen erteilt gern die Tourist-Information Dachau, Mehr Informationen zum Dachauer Volksfest

Presse-Kontakt Volksfest:

Herr Tobias Schneider, Leiter des Amtes für Kultur, Tourismus und Zeitgeschichte, kulturamt@dachau.de

Kontakt Stadt Dachau:

Monika Webersberger, Leitung Abteilung Tourismus, Stadt Dachau; Tel. 08131-75 151 / 152, tourismus@dachau.de, www.tourismus.dachau.de

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