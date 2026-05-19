Dabuka belebt die 6-tägige Oasentour durch die Westliche Wüste Ägypten

Nach längerer Pause sind die Oasen der Westlichen Wüste Ägyptens wieder bereisbar – Dabuka lädt zu einer einzigartigen Reise durch stille Wüstenlandschaften, historische Stätten und traditionelle Oasen ein.

Die Firma Dabuka startet erneut ihre beliebte 6-tägige Oasentour durch die Westliche Wüste Ägyptens. Nach einer vorübergehenden Pause bietet die Reise nun die seltene Gelegenheit, verschiedene Oasen wie Fayoum, Bahareya, Farafra, Dakhla und Kharga zu erkunden. Diese Orte haben ihren ursprünglichen Charakter bewahrt und wirken wie natürliche Ruheinseln inmitten der weitläufigen Wüstenlandschaften.

Von der Fayoum-Oase führt die Route durch offene, stille Wüstenräume, vorbei an eindrucksvollen Landschaften und kulturellen Höhepunkten. Unterwegs erwarten die Teilnehmenden besondere Sehenswürdigkeiten: das UNESCO-Welterbe Wadi El Hitan, die markanten Kalksteinformationen der Weißen Wüste, römische Tempelreste, historische Lehmsiedlungen sowie traditionelle Wüstenkultur.

„Wir freuen uns, diese einzigartige Reise wieder anbieten zu können. Die Tour verbindet Natur, Geschichte und Kultur auf kompakte Weise und ermöglicht unseren Gästen intensive Erlebnisse abseits der üblichen Touristenrouten“, erklärt ein Sprecher von Dabuka.

Die Reise endet in Luxor, einem idealen Ausgangspunkt für ein individuelles Anschlussprogramm. Ob entspannt am Nil oder erholsam am Roten Meer – die Tour bietet den perfekten Übergang zu weiteren Erlebnissen.

Die Starttage sind flexibel: ab Kairo jeden Dienstag oder ab Luxor in umgekehrter Richtung jeden Montag. Beide Varianten bieten denselben Ablauf und Erlebniswert.

Mit der Wiederbelebung der Oasentour richtet sich Dabuka an Entdeckerinnen und Entdecker, die Ägypten hautnah erleben möchten. Die Tour kombiniert intensive Naturerfahrungen, kulturelle Entdeckungen und ruhige Momente in einer weitgehend unberührten Region des Landes. Sie eignet sich für Reisende, die authentische Begegnungen und besondere Landschaften suchen, ohne auf Komfort und Organisation verzichten zu müssen.

Die Wiederaufnahme der Oasentour unterstreicht Dabukas Engagement, nachhaltige Reiseerlebnisse zu fördern und besondere Routen erneut zugänglich zu machen.

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