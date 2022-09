Da oben wird die Luft dünn.

Trusted Advisor Dorette Segschneider darüber, wie ein neues Mindset zum authentischen Verhaltensmuster führt!

Ziel der Coachings von Dorette Segschneider ist, gemeinsam mit ihren Klienten langfristig authentische Verhaltensmuster zu entwickeln – auf Basis eines neuen Mindset und dem daraus resultierenden Verhalten oder neudeutsch: „state“. Die Expertin klärt über den Fachbegriff auf: „Unter ,state´ versteht man die Summe aller neurologischen und emotionalen Prozesse, die zu irgendeiner Zeit in einem Menschen entstehen. Oder einfach ausgedrückt – ein emotionaler ,state´ ist die Stimmung, in der Sie sind, in jedem einzelnen Moment. Der emotionale ,state´ ist das, was Menschen bewegt. Der ,state´, indem wir sind, betrifft nicht nur die Tatsache, wie wir uns fühlen. Er bestimmt ebenso unser Verhalten und unsere Fähigkeit, erfolgreich bzw. überzeugend zu handeln. Wer die Fähigkeit besitzt, den eigenen ,state´ zu verändern, kann machtvoll und unabhängig auch mit Krisensituationen umgehen.“

Dies sei einem Coachee nach einem 4-stündigen Intensivcoaching möglich. Der CFO eines Automobilzulieferers kam mit dem Anliegen „Umgang mit einer gewissen Frustration, bessere Resilienz – starke Belastung in den letzten Wochen.“ Zum Coaching. Nachgefragt, was er unter „gewisse Frustration“ verstünde, antwortete er: „Unser Firmeneigentümer war in den letzten Wochen schwierig zu „managen“. Das hat mich absolut gestresst. Es hat sich für mich ungewöhnlich angefühlt, an so einen Punkt zu kommen, an dem ich total gestresst war. Das Gefühl kannte ich so nicht von mir.“

Das Schlimmste sei jetzt jedoch der innerliche Ärger gegenüber dem Eigentümer. Dieser habe ich sich in der letzten Zeit massiv aufgebaut und aufgestaut. „Der Eigentümer forderte entgegen meiner Vorstellung ein, dass ich eine große Life-Präsentation für alle internationalen Kunden noch vor Weihnachten vorbereite und als Moderator umsetze – eine zeitintensive Arbeit. Das einzige Feedback, das ich dann bekam, war eine „Nörgelei“ an einer Grafik. Nun bin ich unsicher: Ist sein „nicht äußern“ vielleicht versteckte Kritik?“

Schon bei der nächsten Frage von Trusted Advisor Dorette Segschneider findet der Coachee schnell selbst die Lösung. Statt den Ärger in sich hineinzufressen, müsse er klar Stellung beziehen und dies ebenso klar kommunizieren. Seine Argumente seien überzeugend. Jetzt gelte es, diese mit dem gewissen ,state´ in Klarheit und Haltung nach außen zu tragen.

Dorette Segschneider rät ihm, bevor er das nächste Mal in ein für ihn kritisches Gespräch gehe, solle er das Ziel klar formulieren und seinen state trainieren: Seine Stimme, seine Haltung, sein Mindset und den Inhalt. Sie empfiehlt, sich beispielsweise von einem Freund challengen zu lassen. Ein Rollenspiel zu machen, bei dem der Freund in die Rolle des Chefs schlüpfe und ihn herausfordere. Und dann bliebe nur noch: Üben, üben, üben, wiederholen, wiederholen, wiederholen – bis der neue state zum authentischen Verhalten wird!

Nach dem Coaching reflektiert der Coachee und sagt zum Schluss diesen einen Satz: „Wissen Sie, manche von den Ergebnissen, die wir heute im Coaching entwickelt haben, liegen aus Ihrer Sicht vielleicht auf der Hand. Die Lösungen sind – das sehe ich am Ende des Coachings immer wieder – „eigentlich“ einfach zu finden. Vorausgesetzt man nimmt sich die Zeit und reflektiert. Nur mit wem? Früher habe ich mit meinen Kollegen gesprochen. Heute ist das anders. Mit wem soll ich reden? Da oben wird die Luft dünn …“

Mehr zu Dorette Segschneider – Winning Excellence, erfahren Sie auf ihrer Website unter: https://www.dorettesegschneider.de

Hoher Leistungsdruck, schwierige Situationen und Herausforderungen auf allen Ebenen – das Topmanagement muss sich immer größeren Anforderungen stellen.

Dorette Segschneider bietet als Executive Coach neue Perspektiven, gerade in scheinbar aussichtslosen Situationen. Sie sagt, was sie denkt und steht zu dem, was sie sagt. Auf dieser Basis ist sie Vertraute in vielen Führungsetagen. Das bedeutet für Dorette Segschneider auch, Schwierigkeiten ansprechbar zu machen, blinde Flecken aufzudecken und Potenziale herauszufordern. Denn sie weiß: Das Geheimnis erfolgreicher Führung liegt in der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Ihr Ziel ist es, als Executive Coach und Sparringspartner ihre Klienten hin zu Spitzenleistungen zu entwickeln.

