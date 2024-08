da kapo für den German Design Award nominiert

Kommunikationskonzept mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit unter den Nominierten 2025

Fürth, August 2024 – Bereits 2022 entwickelte die Fürther Agentur da kapo Communication Experts ein langfristig ausgerichtetes Kommunikationskonzept für Freudenberg Performance Materials, das den Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit legt. Das Konzept unterstreicht die Unternehmensvision Freudenberg Performance Materials und setzt wegweisende Zeichen durch CO2-neutrale Messeauftritte, sowie die Konzeption und Umsetzung digitaler Formate wie Mailings, Videos, Social Media und interaktive Anwendungen. Dieses innovative Kommunikationskonzept wurde nun für den German Design Award 2025 in der Kategorie „Excellent Communications Design“ nominiert.

da kapo Communication Experts unterstützt Freudenberg Performance Materials schon seit 2015 erfolgreich bei der Entwicklung und Formulierung authentischer Unternehmenskommunikation. Das Unternehmen fur technische Vliesstoffe hat sich vor allem umweltfreundlicher und nachhaltiger Lösungen verschrieben, welche den ökologischen Fußabdruck in verschiedenen Industrien deutlich reduzieren können. Das von da kapo Communication Experts entwickelte Kommunikationskonzept ermöglicht es dem Unternehmen aus Weinheim, seine nachhaltigen Innovationen, auf ansprechende und interaktive Weise zu kommunizieren sowie auf Fachbesucher-Messen eindrucksvoll zu präsentieren. So bekräftigt Holger Steingräber Senior Vice President Global Marketing & Communications bei Freudenberg Performance Materials: „Nachhaltigkeit ist für uns bei Freudenberg Performance Materials ein zentrales Thema. In allen Geschäftsbereichen legen wir damit die Basis für unseren Erfolg. Gleichzeitig beweisen wir so die Innovationskraft unseres Unternehmens und die Zukunftsfähigkeit unserer Hightech-Produkte. Diese Grundsätze kommunikativ zu vermitteln und sichtbar zu machen, war für uns das klar definierte Ziel. Dies ist hervorragend gelungen.“

Die beiden von da kapo entwickelten und begleiteten Messeauftritte (Techtextil 2022 bzw. 2024 in Frankfurt am Main) unterstreichen das Engagement Freudenberg Performance Materials für eine umweltfreundlichere Zukunft. Durchdachtes Design, eine nachhaltige Bauweise und verschiedene Highlights transportieren perfekt die nachhaltige Botschaft: Informative, snackable Videos mit den bereits bekannten Unternehmens-Experten zum Thema Nachhaltigkeit dienten einerseits in den Sozialen Medien als Teaser bzw. Einladung mit persönlicher Note und andererseits als Stopper am Messestand. Ein echter Baum im Zentrum des Standes symbolisierte den Einsatz des Unternehmens für eine grüne Zukunft. Scanbare und gut platzierte QR-Codes an Produktattraktionen mit einer direkten Verlinkung auf umfangreiches, gut aufbereitetes und leicht verständliches Informationsmaterial machten gedrucktes Material weitgehend überflüssig. Mittels einer interaktiven Präsentation aller nachhaltigen Produkte erhielten die Besuchenden einen beeindruckenden Eindruck wie umfangreich das nachhaltige Engagement Freudenberg Performance Materials ist. Zusätzlich wurden energieeffiziente LED-Technologien eingesetzt, um die Präsentation von Produkten und Unternehmenswerten zu unterstützen. Eine Kooperation mit Treedom rundete das Messekonzept ab. „Wir sind überwältigt vom positiven Feedback der Messebesuchenden, welches wir hautnah am Stand einfangen konnten und natürlich auch das unseres langjährigen Partners. Wir schätzen Unternehmen mit Werten und sind stolz, dass wir diese in ihrer Kommunikation unterstützen können. Dass, das nun sogar mit einer Nominierung des German Design Award 2025 endet, ist eine wahnsinnig großartige Auszeichnung für die Arbeit des gesamten Teams“, freut sich Thomas Kohl, Geschäftsführer da kapo.

Der German Design Award stellt höchste Anspruche an die Ermittlung seiner PreisträgerInnen und ist der Premiumpreis des Rat fur Formgebung. Dieser agiert seit 1953 als weltweit fuhrende Institution fur Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Mit internationalen Angeboten, Talentförderungen und Mitgliedschaften ist sie Teil der globalen Design-Community und trägt seit jeher dazu bei, Austausch und Netzwerke weltweit zu etablieren. Der German Design Award zählt mit seinem weltweiten Spektrum und seiner internationalen Strahlkraft branchenubergreifend zu den angesehensten Awards der Designlandschaft. Seit 2012 identifiziert der German Design Award maßgebliche Gestaltungstrends, präsentiert sie einer breiten Öffentlichkeit und zeichnet sie aus. So werden jährlich außerordentliche Einreichungen im Produktdesign, Kommunikationsdesign und der Architektur gekurt. In der Jury des German Design Award 2025 sind mehr als zehn Nationalitäten vertreten. Sie setzt sich aus DesignexpertenInnen aus Wirtschaft, Lehre und Wissenschaft sowie der Gestaltungsindustrie zusammen. Alle Jurymitglieder sind anerkannte Kapazitäten auf ihren Gebieten. Sämtliche Auszeichnungen werden während der zweitägigen Jurysitzung Ende September 2024 ermittelt.

Die da kapo Communication Experts GmbH aus Fürth, steht seit 1986 für innovative Marketingkommunikation sowie durchdachten und ausgereiften Markenstrategien. In der Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus bietet die Manufaktur für Marke und Kommunikation mit einem tiefen Verständnis für Marken, Produkte und Dienstleistungen maßgeschneiderte Lösungen, die weit über herkömmliche Agenturleistungen hinausgehen.

Das Team aus erfahrenen Experten legt großen Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit, Ehrlichkeit und Authentizität – die Grundlage für gemeinsamen Erfolg. Den bodenständigen Franken ist es dabei besonders wichtig, ihre Mission, das Thema Nachhaltigkeit in all seinen Facetten stärker in den gesellschaftlichen Fokus zu rücken, konsequent zu kommunizieren und im Alltag zu leben. Mehr Informationen unter: www.da-kapo.de

