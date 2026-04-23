D-ID präsentiert Agentic Videos, die Inhalte interaktiv machen

Die neue Funktion verwandelt traditionelle Videos mithilfe von Echtzeit-KI-Agenten in interaktive, dialogbasierte Erlebnisse.

Berlin, 23. April 2026 – D-ID, ein führender Anbieter von KI-Avatarlösungen für Unternehmen, hat heute die Einführung von Agentic Videos bekannt gegeben. Die neue Funktion verwandelt traditionelle Videos mithilfe von Echtzeit-KI-Agenten in interaktive, dialogbasierte Erlebnisse.

Das neue Format baut auf den kürzlich vorgestellten V4 Expressive Visual Agents von D-ID auf – einer neuen Generation digitaler Avatare, die natürliche Gespräche mit minimaler Latenz ermöglichen. Mit Agentic Videos erweitert D-ID diese Echtzeitfähigkeiten direkt auf Videoinhalte und entwickelt sie weiter: Von einem linearen, einseitigen Format in ein interaktives, zweiseitiges Erlebnis – mit einem digitalen Ansprechpartner, Wissensbasis, Gedächtnis und agentischen Fähigkeiten.

Video hat sich zum bevorzugten Content-Format entwickelt, ist in einer zunehmend interaktiven digitalen Welt bislang jedoch weitgehend einseitig geblieben. Agentic Videos verbinden die Stärke von Video als reichweitenstarkem Medium mit interaktiver KI in Echtzeit und schaffen so ein deutlich intensiveres und nachhaltigeres Erlebnis für Zuschauer und Content-Ersteller gleichermaßen.

Zuschauer können Inhalte aktiv vertiefen, Fragen stellen und ihr Erlebnis personalisieren. Gleichzeitig gewinnen Content-Ersteller wertvolle Einblicke: Sie sehen, wie ihr Publikum interagiert, wo Fragen entstehen und welche Inhalte besonders gut funktionieren.

Diese Entwicklung markiert einen grundlegenden Wandel in der Art, wie Informationen konsumiert und genutzt werden. Sie zeigt, dass agentische Workflows die digitale Interaktion künftig prägen werden – mit spürbarem Mehrwert für alle Unternehmensbereiche. In Werbung und Produktmarketing schließen Agentic Videos die Lücke zwischen Aufmerksamkeit und Conversion, indem sie statische Inhalte in personalisierte Konversationen verwandeln. Potenzielle Kunden schauen nicht mehr nur Produktdemos – sie treten in den Dialog, stellen Fragen zu Funktionen, vergleichen Preise oder lassen sich individuelle Anwendungsfälle in Echtzeit erklären. Auch in internen Bereichen wie Learning & Development entfalten Agentic Videos ihr Potenzial: Sie fungieren als jederzeit verfügbare Fachexperten. Statt passiver Onboarding-Sessions, deren Inhalte schnell verblassen, können Mitarbeitende gezielt nachfragen, Zusammenhänge vertiefen und Inhalte in ihrem eigenen Tempo erschließen. Das führt zu einer nachhaltigeren Wissensverankerung und einem intuitiveren Lernerlebnis.

Im Unterschied zu herkömmlichen interaktiven Video-Tools basieren Agentic Videos auf visuellen KI-Agenten in Echtzeit, die sowohl Inhalte als auch die Intention hinter Nutzeranfragen verstehen. Die Antworten stützen sich auf das ursprüngliche Videoskript und können durch zusätzliche Wissensquellen erweitert werden. So bleiben sie präzise, kontextbezogen und konsistent mit der Botschaft des Erstellers.

Auf Basis der V4-Architektur von D-ID profitieren Agentic Videos von Reaktionszeiten im Subsekundenbereich sowie einer fortschrittlichen Steuerung von Ausdruck und Emotion. Das ermöglicht Interaktionen, die sich unmittelbar und natürlich anfühlen.

Das gesamte Erlebnis ist nahtlos in den Videoplayer integriert. Nutzer können den KI-Agenten jederzeit über ein Interaktionssymbol aktivieren. Am Ende des Videos erscheint der Agent automatisch und setzt die Unterhaltung fort – ohne den Sehfluss zu unterbrechen.

Da die Avatare von D-ID sowohl das Video selbst als auch den Agenten steuern, bleibt die gleiche Persona über das gesamte Erlebnis hinweg erhalten. So entsteht ein fließender Übergang vom Zuschauen zur Interaktion, der Kontinuität schafft und Vertrauen stärkt.

Agentic Videos eröffnen Content-Erstellern zudem neue Möglichkeiten, ihr Publikum besser zu verstehen. Unternehmen können genau nachvollziehen, wie Nutzer mit Inhalten interagieren – etwa wie viele Gespräche entstehen, wie lange sie dauern und welche Fragen oder Themen besonders häufig aufkommen. So entstehen wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse der Zielgruppe und die tatsächliche Wirkung der Inhalte.

„Video war immer ein einseitiges Medium“, sagte Gil Perry, Mitgründer und CEO von D-ID. „Mit unseren V4-Agenten haben wir digitale Menschen skalierbar gemacht und natürliche Interaktion in Echtzeit ermöglicht. Mit Agentic Videos bringen wir diese Fähigkeit direkt in Inhalte, sodass man nicht mehr nur zuschaut, sondern interagiert. Das eröffnet Unternehmen neue, deutlich effektivere Möglichkeiten, ihre Mitarbeitenden zu schulen, mit Kunden zu kommunizieren und ihre Produkte effizient zu vermarkten.“

Die neue Funktion wurde im Zuge der Übernahme im Jahr 2025 in die simpleshow-Plattform integriert und ermöglicht es Unternehmen, interaktive, KI-gestützte Videos für Schulungen, Kundeninteraktion und interne Kommunikation einfach zu erstellen und einzusetzen.

Agentic Videos sind ab sofort in allen Abonnementmodellen verfügbar. Ein flexibles, creditbasiertes Preismodell ermöglicht eine skalierbare Nutzung im Unternehmenskontext.

Damit markieren Agentic Videos den nächsten Schritt in der Vision von D-ID, digitale Menschen als zentrale Schnittstelle für Unternehmenssoftware zu etablieren – von flexiblen Echtzeit-Agenten (V4) hin zu vollständig interaktiven, dialogbasierten Content-Erlebnissen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.d-id.com/de/agentic-videos/

D-ID ist weltweit führend im Bereich generativer KI für Video und digitale Menschen und ermöglicht reibungslose Echtzeit-Interaktion über seine Real-Time Streaming API. Die Technologie des Unternehmens treibt lebensechte digitale Präsentatoren, Lernbegleiter und virtuelle Assistenten für viele Fortune-500-Unternehmen an. Im September 2025 übernahm D-ID das deutsche Unternehmen simpleshow, einen Pionier für KI-basierte Erklärvideo-Erstellung. Zusammen stellt D-ID damit die umfassendste Enterprise-Lösung für KI-Videos und interaktive Echtzeit-Agenten dar.

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