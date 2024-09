Cyncly stellt neue Lösungen auf der glasstec 2024 vor

Digitale Transformation für die Glasindustrie

FeneTech, ein Cyncly-Unternehmen, präsentiert auf der diesjährigen glasstec in Düsseldorf in Halle 14 am Stand A32 innovative Software-Lösungen für die Glasbranche. Im Fokus steht dieses Jahr das ERP-System FeneVision und sein neuestes Modul: der FeneVision Storefront Designer, der Herstellern mehr denn je die Gestaltung von komplexen Ladenfronten erleichtert.

Die Glasbranche steht aktuell vor vielfältigen Herausforderungen, darunter volatile Rohstoffmärkte, Lieferkettenprobleme und der zunehmende Druck, nachhaltigere Produktionsprozesse zu implementieren. Diese Entwicklungen machen es für Unternehmen unerlässlich, ihre Fertigungsprozesse effizienter und transparenter zu gestalten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Cyncly, ein Unternehmen, das durch den Zusammenschluss von Compusoft und 2020 entstanden ist und zu dem seit zwei Jahren auch FeneTech gehört, stellt sich diesen Herausforderungen. Auf der glasstec 2024, die vom 22. bis 25. Oktober in Düsseldorf stattfindet, präsentiert das globale Unternehmen innovative Softwarelösungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Glas-, Fenster- und Türenindustrie zugeschnitten sind.

„Die glasstec ist immer eine spannende Veranstaltung, um von unseren Kunden zu lernen und unsere neuen Lösungen vorzustellen“, erklärt dazu Horst Mertes, Vizepräsident Sales bei Cyncly. „So werden wir dieses Jahr Updates unserer Lösung FeneVision vorstellen, die Herstellern helfen, effektiver zu arbeiten und Verbraucher über Online-Shops zu erreichen – Innovationen, die sicher zu einer besonders produktiven Veranstaltung beitragen.“

Ein zentrales Thema der diesjährigen Messe ist die fortschreitende Digitalisierung in der Glasbranche. Vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen über die Notwendigkeit durchgängiger digitaler Prozesse, die sowohl die Effizienz steigern als auch die Resilienz von Unternehmen erhöhen, wird Cyncly zeigen, wie moderne ERP- und MES-Systeme Produktionsprozesse optimieren und Lieferkettenbrüche abfedern können.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht FeneVision, eine spezialisierte Softwarelösung, die sich an Hersteller von Fenstern, Türen und Glasprodukten richtet. Entwickelt von Fertigungsingenieuren, unterstützt FeneVision Flachglasverarbeiter dabei, Produkte effizienter zu entwerfen, zu fertigen und zu installieren. Die ERP-Software deckt alle wesentlichen Geschäfts- und Produktionsprozesse ab, von der Auftragsverwaltung über die Produktionsplanung bis hin zur Lieferung. Ihre Module optimieren den Materialeinsatz und die Produktionsprozesse und ermöglichen die Echtzeit-Überwachung der Abläufe. Dadurch können Aufträge automatisch durch den gesamten Produktionsprozess bis hin zur Auslieferung fließen, ohne dass zusätzliche manuelle Eingaben erforderlich sind. Dank der modularen Struktur kann FeneVision flexibel an spezifische Bedürfnisse angepasst werden, was zu optimierten Produktionsprozessen und effizientem Ressourceneinsatz führt.

Gestaltung von Ladenfronten: Cyncly präsentiert personalisierten Designer

Ein besonderes Highlight ist der neue FeneVision Storefront Designer, der Herstellern die Gestaltung komplexer Ladenfronten erleichtert. Dieses Modul ist vollständig in die FeneVision-ERP-Umgebung integriert und ermöglicht die direkte Nutzung der Entwürfe für Preisgestaltung, Kapazitätsplanung, Produktion und Versand. Das Tool unterstützt verschiedene Glaselemente wie Mono, Insulating Glass Unit (IGU) und Lami IGUs und eignet sich für Bestellprozesse für Schaufenster und Innentrennwände. Es erstellt automatisch CAD-Zeichnungen und legt die Preise für die Einheiten fest.

Erweiterte Funktionalitäten als Antwort auf Marktveränderungen

Cynclys Updates für FeneVision adressieren eine bedeutende Herausforderung für Hersteller, die mit Lieferverzögerungen zu kämpfen haben. Die Verwaltung von mehreren erwarteten Terminen innerhalb einer einzelnen Bestellung und die Verfolgung der pünktlichen Lieferung innerhalb von FeneVision ermöglicht es den Anwendern, die Produktionseffizienz und Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Mehrere erwartete Termine pro Bestellung: Diese Funktion erlaubt es Herstellern, Teillieferungen effektiver zu verwalten. Durch das Setzen von verschiedenen erwarteten Terminen auf Positionsebene, können Benutzer Produktionspläne besser planen und koordinieren, auch wenn sich die Materiallieferungen nach einer Teillieferung ändern.

Verfolgung der Liefertreue: FeneVision verfolgt jetzt die Leistung sowohl gegenüber dem ursprünglich zugesagten Liefertermin als auch gegenüber allen neu vereinbarten Terminen. Dies hilft Anwendern die Kundenerwartungen genauer zu überwachen und zu managen und liefert wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung von Kundenbeziehungen und internen Prozessen.

Insgesamt können diese neuen Funktionalitäten dazu beitragen, das durch Lieferverzögerungen verursachte Chaos zu mindern und sowohl die Produktionsplanung als auch den Kundenservice zu verbessern.

Über Cyncly

Cyncly verändert die Art und Weise, wie Produkte und Räume erdacht, entworfen, verkauft, verwaltet und hergestellt werden. Mit seinen intuitiven End-to-End-Softwarelösungen verbindet Cyncly professionelle Designer, Einzelhändler und Hersteller mit integrierten Management-Tools und dem weltweit größten Katalog-Content-Hub. Mehr als 70.000 Kunden weltweit nutzen die Lösungen von Cyncly, weil sie ihre Kommunikation vereinfachen, Fehler reduzieren, den Umsatz steigern, Innovationen vorantreiben – und damit maßgeblich dazu beitragen, beeindruckende Räume zu gestalten.

