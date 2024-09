Cyncly präsentiert auf der area30 neue Lösungen

Cyncly, einer der weltweit führenden Anbieter von Software- und Content-Lösungen aus dem Bereich Interior Design & Manufacturing, präsentiert auf der area30 seine neuesten Innovationen und Lösungen für den Küchenfachhandel und die Küchenproduktion. Seit ihrer Premiere 2011 bringt die Fach- und Ordermesse area30 jedes Jahr Vertreter der Küchenbranche zusammen, um mit ihren Lösungen ans Fachpublikum heranzutreten und sich zu zukunftsweisenden Highlights und aktuellen Trends auszutauschen. Während der Veranstaltung vom 21. bis 26. September ist Cyncly am Stand A25 zu finden.

Cyncly zeigt auf der area30 seine umfassende Suite von Softwarelösungen, die speziell für die Bedürfnisse der Küchenbranche entwickelt wurde. Dazu zählen integrierte Management-Tools und der weltweit größte Katalog-Content-Hub. Diese Lösungen sind darauf ausgelegt, den gesamten Planungs- und Verkaufsprozess zu optimieren und damit den Erfolg der Kunden zu steigern.

„Seit dem Zusammenschluss von Compusoft und 2020 agieren wir unter der Dachmarke Cyncly“, erklärt Christian Pfeifer, Senior Sales Director bei Cyncly und Vorstand der Compusoft Deutschland AG. „Unser Ziel ist es, als strategischer Partner der Küchenbranche zu agieren und alle Akteure – Designer, Händler und Hersteller – zusammenzubringen. Deshalb investieren wir nicht nur in fortschrittliche Software-Lösungen, sondern auch in kundenbezogene Dienstleistungen wie Professional Services, Training und Support. Wir freuen uns darauf, unsere führenden Produkte durch neue, innovative Lösungen zu ergänzen, die es jedem Designer und Einzelhändler erleichtern werden, ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis zu bieten.“

Von der Planung zur Umsatzsteigerung: Winner Flex als umfassende Geschäftslösung

Die neue Lösung Winner Flex hat sich aus der früheren Planungs- und Designsoftware Winner Design heraus entwickelt und bietet jetzt eine umfassende cloudbasierte Lösung für den gesamten Verkaufsprozess. Dank Winner Flex können Fachhändler und Planer Kundenanfragen, Projekte und Planungen von überall aus bearbeiten, teilen und abschließen. Damit haben Händler heute die Möglichkeit, näher am Kunden zu sein und ihnen Projekte jederzeit zu präsentieren. Zudem können sie Bestellungen über Winner Flex integrieren, was insgesamt zu schnelleren Abwicklungen und vollständiger Rückverfolgbarkeit führt. Und auch detailverliebte Arbeiten, wie die Erstellung komplexer Decken und Arbeitsplatten, ist mit Winner Fex möglich.

Zu den neuen Funktionen gehört ein optimierter Artikelbrowser, der die Anzahl der Klicks pro Planung um 40 reduziert. Die überarbeitete Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitivere Bedienung und eröffnet zusätzliche Upselling-Möglichkeiten.

Zudem erlaubt der neue Sketchup Import den Zugriff auf 3D-Modelle des Sketchup-Modellshops sowie deren mühelose Integration in Winner Flex.

End-to-End-Management für die Möbelfertigung

Neben dem Handel lässt sich auch die Küchenmöbelfertigung mit Lösungen von Cyncly nachhaltig und effizient an Kundenwünschen ausrichten. Die End-to-End-Management-Lösungen 3CAD & Insight wurden beispielsweise spezifisch für Hersteller der Möbelindustrie entwickelt. Sie integriert nahtlos innovative 3D, VR und AR Features mit klassichen ERP- und MES-Funktionen und deckt somit den gesamten Wertschöpfungsprozess heutiger Küchenhersteller ab – von der Inspiration der Endkunden über die effiziente Auftragserfassung über den Einkauf und die Konstruktion bis hin zur Auslieferung und dem Montagereporting.

Besuchen Sie Cyncly am Stand A25

Auf der area30 finden Sie das globale Unternehmen am Stand A25. Dort haben Sie die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen und Lösungen zu informieren und mit erfahrenen Branchenexperten über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Küchenbranche zu sprechen. Zudem erwarten Sie Produktvorführungen und ein Gewinnspiel rund um das Thema „Compusoft und 2020 sind jetzt Cyncly“.

Über Cyncly

Cyncly verändert die Art und Weise, wie Produkte und Räume erdacht, entworfen, verkauft, verwaltet und hergestellt werden. Mit seinen intuitiven End-to-End-Softwarelösungen verbindet Cyncly professionelle Designer, Einzelhändler und Hersteller mit integrierten Management-Tools und dem weltweit größten Katalog-Content-Hub. Mehr als 70.000 Kunden weltweit nutzen die Lösungen von Cyncly, weil sie ihre Kommunikation vereinfachen, Fehler reduzieren, den Umsatz steigern, Innovationen vorantreiben – und damit maßgeblich dazu beitragen, beeindruckende Räume zu gestalten.

