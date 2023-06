CYCLE und Rad Power Bikes starten Deutschlands erstes E-Bike-Abo für Familien

Der Full-Service-Mobility-Anbieter CYCLE und Rad Power Bikes, der größte E-Bike-Hersteller Nordamerikas, haben sich für den Launch eines E-Bike-Abos, speziell für Familien, zusammengetan. Das Abo richtet sich an Eltern, die nach einer praktischen Möglichkeit suchen, sich mit ihren Kindern umweltfreundlich in der Stadt fortzubewegen. Das elektrische Lastenfahrrad „RadWagon 4“ ist ab sofort in zwei Ausführungen im flexiblen Kurz- oder Langzeit-Abonnement ab 89,00 Euro pro Monat in Berlin und München verfügbar.

Für die Bedürfnisse von Familien entwickelt

Das RadWagon 4 ist das ideale Transportmittel für Familien, die das Auto öfter zu Hause stehen lassen möchten, um kurze oder längere Strecken emissionsfrei zurückzulegen. Das stilvolle Familien-E-Bike bietet ein bequemes und aufregendes Fahrerlebnis im innerstädtischen Verkehr. Mit einem verlängerten Rahmen und einem niedrigen Schwerpunkt garantiert das E-Bike selbst dann eine stabile Fahrt, wenn die Nutzlast voll beansprucht ist.

Flexible Abo-Modelle

Kunden können bei der Wahl des passenden Abonnements zwischen zwei Fahrrad-Modellen wählen: dem RadWagon 4 ohne Zusatzausstattung und dem voll ausgestatteten RadWagon 4, mit allem, was die Familie im Stadtverkehr benötigt. Hierzu zählen Handyhalter, Caboose (Transportkabine), Gepäckträgerkissen sowie Trittbretter. Ein herausragendes Merkmal ist auch die zeitliche Flexibilität des Abos mit Vertragslaufzeiten von 6, 12 oder 24 Monaten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Fahrrad nach Ablauf der Mietdauer zu kaufen. Um das Fahrerlebnis für Familien noch angenehmer zu gestalten, hat sich CYCLE mit Thule zusammengetan. Durch diese Kooperation können Familien die beliebten Thule Yepp Maxi 2 Kindersitze zum Abonnement hinzufügen, unabhängig vom gewählten Fahrradmodell.

Rundum-sorglos-Paket

Wartung und Reparaturen der Fahrräder sind bei CYCLE im Abo-Preis inbegriffen, sodass die Kunden weder Zeit noch Geld für Werkstattbesuche aufwenden müssen. Dies erlaubt Familien eine stressfreie und bequeme Nutzung des RadWagon 4. Der „Peace of Mind“-Schutzbrief, der Diebstahl- und Schadensschutz bietet, ist ebenfalls im Mietpreis enthalten und ermöglicht ein sorgenfreies Fahrerlebnis.

Für eine grünere Stadt

Das Abo-Angebot von CYCLE und Rad Power Bikes bietet Familien nicht nur eine kosteneffiziente Transportmöglichkeit für den innerstädtischen Verkehr, sondern trägt auch dazu bei, die Umweltbelastung zu verringern. Elektrofahrräder verbrauchen deutlich weniger Energie und Ressourcen als Autos und produzieren nahezu keine Emissionen. Indem Familien sich für ein E-Bike anstelle eines Autos entscheiden, tragen sie aktiv zur Schaffung einer saubereren und grüneren Stadt bei.

„Durch die neue Partnerschaft mit Rad Power Bikes erweitern wir unser Angebot für Familien und unterstützen sie dabei, eine nachhaltige Veränderung in ihrem Alltag zu bewirken“, so Luis Orsini-Rosenberg, Co-Founder und CEO von CYCLE. „Unser Ziel ist es, eine praktische und kostengünstige Alternative zum Auto anzubieten, bei der der Service und die Wartung inbegriffen sind. Wir möchten Familien ermutigen, das Auto öfter stehen zu lassen und die Vorteile eines komfortablen und stilvollen Familien-E-Bikes kennenzulernen.“

CYCLE ist eines der führenden Unternehmen für betriebliche E-Bike-Abonnements in Europa. Das Berliner Startup wurde 2018 von den Cousins Luis Orsini-Rosenberg und Nikodemus Seilern gegründet. Die Full-Service-Mobilitätslösung richtet sich in erster Linie an Lieferdienste und Kuriere. Mit schlüsselfertigen E-Bike-Flotten ermöglicht CYCLE eine nachhaltige, effiziente und sorgenfreie Zustellung auf der letzten Meile. Das Angebot beinhaltet neben der Vermietung auch die Wartung, Reparatur und Software für die Flotten. CYCLE ist in insgesamt mehr als 75 Städten in Deutschland, Österreich, Italien und den Niederlanden aktiv und genießt das Vertrauen von branchenführenden Lieferdiensten wie Gorillas, Flink, Just Eat Takeaway.com und Wolt.

