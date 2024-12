Cybersicherheit, KI und Cloud-Einführung definieren die Rollen von IT-Fachleuten neu, wie die neueste globale Umfrage von Paessler zeigt

Sicherheit, Effizienz und Kompetenzentwicklung im Zuge der digitalen Transformation fordern IT-Führungskräfte

– 77 % der IT-Führungskräfte stufen die Cybersicherheit als ihre größte Herausforderung für die nächsten 2-3 Jahre ein.

– Die Einführung von KI und Cloud-Diensten verändert die IT-Rollen und treibt die Nachfrage nach neuen Fähigkeiten voran.

– IT-Teams müssen hybride Infrastrukturen verwalten, da die Cloud-Einführung zunimmt.

– Nachhaltigkeit ist die nächste Herausforderung für IT-Führungskräfte

Nürnberg, 10. Dezember 2024 – Die Rolle von IT-Profis befindet sich in einem bedeutenden Wandel, da Unternehmen mit Herausforderungen in den Bereichen Cybersicherheit, künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Einführung konfrontiert sind, so ein neuer Jahresbericht mit dem Titel „Paessler Perspectives 2024“. Der heute von der Paessler GmbH, einem führenden Anbieter von IT- und IoT-Monitoring-Lösungen, veröffentlichte Bericht zeigt, dass 77 % der IT-Fachleute die Cybersicherheit als ihr Hauptanliegen nennen, neben KI (34 %) und Cloud-Einführung (27 %). Der Bericht stellt fest, dass diese Themenfelder die von der IT benötigten Fähigkeiten, Strategien und Prioritäten neu gestalten.

Die größten Herausforderungen und Strategien

Mehr als 1.500 IT-Führungskräfte weltweit wurden nach den größten Herausforderungen in den nächsten zwei bis drei Jahren gefragt: Cybersicherheit wurde mit 77 % als größte Sorge genannt, gefolgt von künstlicher Intelligenz (34 %) und Cloud-Einführung (27 %). IT-Teams werden sich bis 2025 zunehmend der Cyber-Bedrohungen bewusst sein, wobei ein einziger Datenverstoß Organisationen durchschnittlich 4,88 Millionen US-Dollar kostet und irreparablen Schaden für Vertrauen und Ruf bedeutet. Die Umstellung auf die Cloud mindert zwar einige Risiken, bringt aber auch eigene Herausforderungen für die Cybersicherheit mit sich.

„Technologie und Digitalisierung verändern die Art und Weise, wie wir arbeiten und Innovationen vorantreiben. Daher ist die IT-Infrastruktur zu einem Eckpfeiler des Erfolgs für Unternehmen geworden, eine sichere und effiziente IT-Grundlage ist für langfristiges Wachstum unerlässlich“, sagt Helmut Binder, CEO der Paessler GmbH. Die Umfrage zeigt die Trends, Herausforderungen und Chancen, die die Branche heute prägen: „Cybersicherheit bleibt ein wichtiges Thema und Innovation und betriebliche Effizienz rücken in den Mittelpunkt. Diese Erkenntnisse spiegeln nicht nur die Prioritäten der IT-Administratoren wider – sie helfen uns auch dabei, sie mit den Lösungen zu unterstützen, die Widerstandsfähigkeit fördern und den Fortschritt vorantreiben.“

Auf die Frage, welche strategischen Ansätze ihr IT-Betriebs- oder Monitoring-Team in Betracht ziehe, gaben IT-Führungskräfte an, dass automatisierte Ursachenanalyse (46 %) und Observability (40 %) geplant seien oder diskutiert würden. Diese Prozesse sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die Systemgesundheit zu erhalten und Ausfallzeiten zu minimieren, insbesondere da Cyber-Bedrohungen immer ausgefeilter werden. IT-Führungskräfte haben nun keine andere Wahl, als sicherzustellen, dass die Cybersicherheit in den gesamten IT-Stack integriert und berücksichtigt wird, damit Teams Probleme schnell erkennen, diagnostizieren und darauf reagieren können, bevor sie zu schwerwiegenden Sicherheitsverletzungen führen.

Cloud vs on-premises

Der Bericht hebt hervor, dass 76 % der IT-Infrastruktur noch immer vor Ort installiert ist, was auf eine Abhängigkeit von Altsystemen hindeutet. Das erschwert sowohl Effizienz als auch die Sicherheit – insbesondere da die Menge der erzeugten und verarbeiteten Daten weiter zunimmt. Tatsächlich gab mehr als ein Viertel (27 %) an, dass die Einführung der Cloud eine der drei größten Herausforderungen für die Zukunft sein wird.

Erfreulicherweise sind die meisten IT-Führungskräfte bereit, die Herausforderungen zu meistern, um langfristig von den Vorteilen der Cloud zu profitieren. 60 % der Führungskräfte glauben, dass sie in den nächsten zwei Jahren auf die Cloud umsteigen werden. Dieser Übergang stellt IT-Fachleute in den Mittelpunkt der Verwaltung hybrider Cloud-Umgebungen und wird neue Kompetenzniveaus erfordern, wenn es um die Sicherung, Integration und Optimierung von Cloud- und lokalen Systemen geht.

„Durch die starke Digitalisierung und Vernetzung können sich selbst kleinere IT-Probleme auf alle Abteilungen und Lieferketten auswirken“, erkennt Dinesh Senanayake, COO und CFO der Paessler GmbH. Die Erkenntnisse aus der Befragung weltweiter IT-Experten machen deutlich, dass viele Unternehmen technologische Innovationen noch immer nicht in vollem Umfang nutzen. Viele IT-Führungskräfte erkennen beispielsweise, dass ein Cloud-Umstieg entscheidend für die digitale Transformation, Cybersicherheit und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt ist. Dennoch zögern viele noch. In Kombination mit den täglichen Herausforderungen, den aufkommenden Risiken für die Cybersicherheit und einem zunehmenden Streben nach Kosteneffizienz wird deutlich, dass die IT-Infrastruktur mehr Innovation und Investitionen benötigt, um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Rolle von IT-Führungskräften in einer nachhaltigen Zukunft

IT-Fachleute setzten Nachhaltigkeit auf der Liste der potenziellen Herausforderungen der nächsten Jahre an die letzte Stelle, wobei nur 5 % sie als eine der drei wichtigsten Prioritäten einstuften. Darüber hinaus berücksichtigt fast die Hälfte (44 %) der Befragten Nachhaltigkeit nicht in ihren IT-Strategien. Angesichts der zunehmenden Regulierung müssen IT-Führungskräfte jedoch den Wert der Nachhaltigkeit erkennen, insbesondere bei der Schaffung energieeffizienter, sicherer Infrastrukturen, die Ressourcen in Echtzeit optimieren und überwachen.

IT-Führungskräfte, die Nachhaltigkeit bei ihren IT-Entscheidungen berücksichtigen, gaben zu 62 % an, dass Kostensenkung und Effizienzsteigerung in Kombination ein entscheidender Vorteil seien. 60 % sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit auf persönlicher Ebene wichtig ist, während 37 % der Befragten angaben, dass das Management plant, ihr Priorität einzuräumen.

„Durch den Einsatz fortschrittlicher Monitoring-Tools können Unternehmen den Übergang zur Cloud erleichtern und gleichzeitig die Cybersicherheit und Effizienz verbessern. Auch wenn noch Herausforderungen vor uns liegen, ist dies eine spannende Zeit für IT-Führungskräfte, um innovativ zu sein und die Zukunft der Technologie zum Wohle der Unternehmen und des Planeten zu gestalten“, resümiert Senanayake.

Den vollständigen Forschungsbericht finden Sie hier: https://www.paessler.com/paessler-perspectives-customer-survey-2024?utm_source=media-outlets&utm_medium=pr&utm_campaign=paessler-perspectives

METHODIK

Die Paessler GmbH, der führende Anbieter von IT- und IoT-Monitoring-Lösungen, befragte zwischen dem 5. und 27. März 2024 1.547 IT-Fachleute weltweit zu ihren Erkenntnissen über die aktuelle und zukünftige IT-Landschaft. Die Studie umfasste die Bereiche Bildung, Finanzen und Finanzdienstleistungen, Regierung, Gesundheitswesen und Pharmazie, Fertigung und Telekommunikation. Die Befragten stammten aus den USA, Kanada, Großbritannien und Irland, DACHLI und den Benelux-Ländern.

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Im Jahr 2023 übernahm Paessler die qbilon GmbH, ein Unternehmen, das Lösungen zur automatischen Erfassung, Analyse und Optimierung hybrider IT-Landschaften entwickelt. In Zeiten, in denen digitale Transformation und IT-Wachstum in großen Organisationen zum zentralen Thema werden, möchte Qbilon mit seinen Softwarelösungen Qbilon Cloud und Qbilon Ultimate seinen Beitrag dazu leisten, IT effizient und überschaubar zu gestalten.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

