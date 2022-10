Cybersicherheit: Google Cloud und NTT DATA als Gesamtlösung für die Erkennung von Cybersecurity-Bedrohungen im DACH-Raum

Partnerschaft bündelt Google Clouds Chronicle Security Technologie zur Datenanalyse mit Security-Know-how von NTT DATA

Auf der it-sa 2022, Europas führender Fachmesse für IT-Sicherheit, präsentieren NTT DATA und Google ihre gemeinsame Lösung

München, 25. Oktober, 2022 – NTT DATA, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäftsprozesse, IT-Dienstleistungen und Cybersecurity, gibt die Partnerschaft mit Google Cloud für mehr Cybersicherheit für die DACH-Region bekannt. Diese Zusammenarbeit betrifft die Chronicle Security Operations Suite mit Chronicle SIEM (Security Information and Event Management) sowie Chronicle SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) und VirusTotal, das als spezialisiertes Layer auf der Kerninfrastruktur der Google Cloud aufbaut und entwickelt wurde. Damit können Unternehmen die riesigen Mengen an Logdaten von Sicherheits- und Netzwerkkomponenten sowie Anwendungen, die sie generieren, privat aufbewahren, analysieren und durchsuchen, um Angriffsmuster zu erkennen und automatische Reaktionen auszulösen.

NTT DATA bietet dies auch als Managed Security Service Provider (MSSP) an, was die langfristige Partnerschaft des Beratungsunternehmens mit Google weiter aufwertet. Die Technologiekompetenz von Google als Suchmaschinenanbieter – riesige Datenmengen schnell und zielgenau zu durchsuchen und relevante Ergebnisse zu präsentieren – spielt dem gemeinsamen Security-Vorhaben dabei in die Hände. Das Unternehmen hat einen zunehmenden Fokus auf Security und dafür in den letzten Jahren Milliardensummen investiert.

Die Partnerschaft soll Cybersicherheit dadurch sowohl effektiver als auch effizienter machen. Will ein Unternehmen Angriffe auf seine Systeme frühzeitig erkennen, muss es eine steigende Zahl an Daten erheben und die dabei anfallenden Log-Daten schnellstmöglich durchsuchen. Um dann auf tatsächliche Angriffe angemessen reagieren zu können, muss neben der Geschwindigkeit auch die Treffgenauigkeit der Datenanalyse stimmen: Ist die Lösung „überempfindlich“ gegenüber Anomalien, wird das Unternehmen mit Falschalarmen überhäuft; ist es zu lax, bleiben echte Angriffe unter Umständen unerkannt.

Googles Cloud-Antwort auf diese Herausforderung ist Chronicle SIEM und SOAR für die Cybersecurity-Automatisierung, ein Thema, das aufgrund des Mangels an Cybersecurity-Spezialisten immer wichtiger wird. Der Cloud-native Ansatz zur Erkennung, Untersuchung, Abwehr und Behebung von Angriffen nutzt die Datenanalyse-Kompetenz von Google und führt alle Sicherheitstelemetrien zusammen, um automatisch auf Angriffsmuster zu reagieren.

Doch performante Technologie allein führt noch nicht zum Ziel, denn über den Erfolg einer Lösung entscheidet ihre Implementierung. Daher hat Google für die deutschen, österreichischen und schweizerischen Märkte NTT DATA als strategischen Partner an Bord geholt. Dessen Security-Experten kennen die hiesigen Unternehmen, ihre spezifischen Herausforderungen sowie die gesetzlichen Vorgaben zu Datenschutz und Compliance. Mit diesem Hintergrund unterstützen sie Unternehmen, indem sie möglichst treffsichere Regeln für die Angriffserkennung definieren und individuelle Response-Strategien inklusive Gefahren-Priorisierung und Playbooks erarbeiten.

Swen Rehders, CSO und Geschäftsführer NTT DATA DACH, kommentiert: „Bei unseren Dienstleistungen legen wir großen Wert darauf, unseren Kunden für jeden Zweck das optimale Werkzeug zur Verfügung zu stellen. Durch Partnerschaften mit exzellenten Anbietern wie Google Cloud stellen wir das sicher. Aus der Kombination der leistungsstarken Technologie von Google Cloud mit dem umfangreichen Know-how unserer Security-Experten entsteht für Kunden eine Cybersecurity-Lösung, die Angriffe schnell und effizient erkennt und zugleich Falschalarme minimiert.“

„Besonders die Möglichkeit von automatischen Reaktionen bei der Erkennung von Cyberangriffen wird für unsere Kunden immer wichtiger, da Cybersecurity-Spezialisten ein rares Gut sind. Dies ist oft auch der primäre Grund, warum Unternehmen NTT DATA als Managed Security Services Partner einbeziehen. Mit Herstellern wie Google Cloud haben wir durch einen Cloud-Ansatz für Security-Lösungen eine hochskalierbare Plattform, die Unternehmen durch unsere effizienten Managed Security Services als Komplettpaket angeboten wird“, ergänzt Patrick Schraut, SVP Cybersecurity NTT DATA DACH.

„Chronicle wurde entwickelt, um Unternehmen einen Vorteil im Kampf gegen Cyberkriminalität zu verschaffen“, sagt Koen van Erp, Head of Channel Sales EMEA, Google Cloud Security. „Um effektiv zu sein, müssen die Tools mit Sicherheitsexpertise kombiniert werden. Die umfassende Expertise von NTT DATA an vorderster Front ergänzt unsere Technologie nahtlos. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit NTT DATA, die sich auf die Abwehr von digitaler Cyberkriminalität in der DACH-Region spezialisiert hat.“

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

