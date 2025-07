Cybersecurity im Fokus: Neue RED-Richtlinie für drahtlose Devices bereits ab August 2025

Von Smartphones bis IoT: Mit TQ die erweiterten Sicherheitsanforderungen für CE-Konformität meistern

Seefeld, 7. Juli 2025: Am 1. August ist es soweit: An diesem Tag tritt eine neue Richtlinie in Kraft, die im Rahmen der Cybersecurity erweiterte Sicherheitsanforderungen für zahlreiche Produkte vorschreibt. Betroffen sind Hersteller von drahtlosen Geräten und Funkanlagen. Die TQ-Group, eines der führenden Technologieunternehmen Deutschlands, bietet betroffenen Herstellern kompetente Beratung und umfassenden Service rund um das Thema Cybersecurity und CE-Konformität.

Am Stichtag, dem 1. August 2025, wird die sogenannte technische Spezifikation für Funkanlagen (EN 18031) wirksam. Diese konkretisiert den Artikel 3 der Radio Equipment Directive – kurz RED genannt – und definiert verpflichtende Sicherheitsanforderungen im Bereich Cybersecurity: Alle Produkte, die unter die RED fallen und in der EU angeboten werden, müssen neue Sicherheitsstandards erfüllen, um die begehrte CE-Kennzeichnung zu erhalten. Damit reagiert die EU auf die zunehmende Bedrohung durch Cyberangriffe auf vernetzte Geräte mit Funkschnittstellen. Ziel dieser neuen Verordnung ist es, die Sicherheit, Effizienz und Nutzung der Produkte sicherzustellen.

Welche Geräte fallen unter die RED?

Um zu definieren, welches Produkt von der neuen Richtlinie betroffen ist, hat TQ eine Check-Liste zusammengestellt. Die wichtigste Frage dabei lautet: Besitzt das Produkt eine Funkschnittstelle? Generell fallen folgende Produkte unter die RED:

Kommunikationsgeräte wie Handys und Funkgeräte

IoT & Smart Devices wie Wearables und IoT-Sensoren

OT (Operational Technology)-Steuerungssysteme

Die Cybersecurity-Anforderungen im Überblick

Auch wenn die neuen Richtlinien für Hersteller zusätzlichen Aufwand bedeuten, sind die Erfordernisse nachvollziehbar. Die drei wesentlichen aktuellen Anforderungen sind: Schutz des Netzes, der persönlichen Daten und Schutz vor Betrug. Um etwa den Schutz der personenbezogenen Daten zu gewährleisten, müssen Hersteller von Smartwatches, die Gesundheitsdaten verarbeiten und mit dem Internet verbunden sind, nun zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und um Betrug und Manipulationen zu verhindern, müssen Smartphone-Hersteller künftig die Bezahlfunktion gesondert sichern. Das bedeutet, dass viele Hersteller nicht nur die Technik überarbeiten müssen, sondern auch die Prozesse sowie die entsprechende Dokumentation.

Umfangreicher Leitfaden von TQ

Die Case Study „Stressfrei durch die Radio Equipment Directive“ der TQ-Group gibt einen umfassenden Überblick an einem konkreten Beispiel aus der Praxis und führt Schritt für Schritt durch die neuen Cybersecurity-Anforderungen.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Bildquelle: envato_AndersonPiza