CybeReady stärkt Präsenz in der DACH-Region – Ernennung von Dirk Rausse zum Regional Sales Director

Erweiterte Channel-Partner-Aktivitäten erfüllen die Nachfrage von Unternehmen nach effektiven Cybersecurity-Schulungslösungen

SANTA CLARA, Kalifornien, 24. Mai 2023 – CybeReady, ein weltweit führender Anbieter von Security Awareness Trainings, hat kürzlich Dirk Rausse zum Regional Sales Director ernannt. In dieser Position leitet Rausse von nun an die Vertriebsaktivitäten von CybeReady in der DACH-Region. Als Experte mit langjähriger Erfahrung im Bereich Cybersecurity und nachgewiesener Vertriebskompetenz wird Dirk Rausse die Wachstumsstrategie des Unternehmens vorantreiben. So soll der Einsatz von Security Awareness Trainings in Unternehmen in der gesamten Region erhöht werden.

Mit seiner Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und seinem Fokus auf Ergebnisse wird sich Dirk Rausse auf den Aufbau von Partnern zu konzentrieren und damit das Wachstum von CybeReady in Deutschland, Österreich und in der Schweiz beschleunigen. Aufbauend auf seiner langjährigen Erfahrung mit anderen Organisationen im Bereich Security Awareness Training, darunter Trustwave, Proofpoint und COFENSE, ist er bestrebt zu zeigen, wie CybeReady die Technologie weiterentwickelt hat.

„Die Nachfrage und die Möglichkeiten für Security Awareness Trainings sind enorm. Sowohl CISOs als auch Sicherheitsadministratoren in Unternehmen aller Branchen wollen bei der Cyberabwehr proaktiver vorgehen“, sagt Dirk Rausse. „Was mich an diesem Angebot gereizt hat, ist der Ansatz des Unternehmens. Die Micro-Learning-Methode von CybeReady, die auf intelligenten Funktionen durch Machine Learning und einer Ein-Klick-Bereitstellung basiert, schafft die Bereitschaft der Mitarbeiter und die Sicherheit, die Unternehmen benötigen.“

Ausweitung des MSSP-Channels

Ein großer Teil der Bemühungen in der DACH-Region wird sich auf den Aufbau von Beziehungen zu einflussreichen Partnern konzentrieren. Dadurch sollen Kunden jederzeit vertrauenswürdige Berater für Cybersecurity Awareness Trainings zur Seite stehen. Die CybeReady-Plattform eignet sich ideal für Partner, die die Plattform für ihre Kunden einsetzen und verwalten. So ist die intelligente und effiziente Security Awareness-Plattform dazu in der Lage, genau die Bereiche zu identifizieren und anzugehen, in denen Schulungsmaßnahmen erforderlich sind. Der Automatisierungsgrad reduziert den Verwaltungsaufwand für Partner und CISOs erheblich und hebt gleichzeitig die Sicherheitskultur der Kunden auf ein höheres Level. So profitieren Unternehmen von gut geschulten Mitarbeitern, die auf potenzielle Bedrohungen vorbereitet sind und eine starke erste Verteidigungslinie bilden.

„Der Aufbau einer starken Präsenz in der DACH-Region ist der nächste logische Schritt unserer Wachstumsstrategie, nachdem wir in den letzten 12 Monaten eine enorme internationale Akzeptanz erreicht haben“, sagt Eitan Fogel, CEO von CybeReady. „Wir freuen uns sehr, Dirk Rausse an Bord zu haben, um unsere Aktivitäten zu beschleunigen und CybeReady auch in der DACH-Region als Experten zu etablieren.“

CybeReady bietet eine effektive Lösung für Security Trainings, die Unternehmen weltweit ohne IT-Aufwand von Security Awareness zur Cyber Readiness führt. Im Vergleich zu anderen Lösungen bindet das Awareness Training von CybeReady mehr Mitarbeiter ein – effektiver, regelmäßiger und einfacher. Das anpassungsfähige, leichte Security Training-Programm garantiert eine Reduzierung der Risikogruppe bei Mitarbeitern um 80 %. Die Lösung von CybeReady ist bereits bei Hunderten von Unternehmen weltweit im Einsatz, darunter die Kion Group, Skoda Auto, NatWest, SodaStream, ING, Teva Pharmaceuticals oder Avid Technology. CybeReady wird vollständig verwaltet und ist damit die Security Awareness Trainings-Lösung mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten (TCO), die heute verfügbar ist. CybeReady wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, mit Niederlassungen im Silicon Valley und in London. Weitere Infos unter www.cybeready.com

