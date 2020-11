CX MANAGER® VON AMERIA JETZT IM SAP® APP CENTER ERHÄLTLICH

Durch die Integration mit SAP C/4HANA begeistert die Lösung CX Manager® von AMERIA Kunden und gibt einen 360°-Einblick in die Kundeninteraktion.

Heidelberg – 24. November 2020 – Die AMERIA AG gab heute bekannt, dass ihr Produkt CX-Manager® jetzt auch im SAP® App Center erhältlich ist, dem digitalen Marktplatz für Angebote von SAP-Partnern. CX Manager® lässt sich in die SAP Customer Experience integrieren und trägt dazu bei, Kunden im stationären Einzelhandel und weiteren physischen Umgebungen zu begeistern. Die Lösung liefert aussagekräftige, detaillierte Daten zur Vervollständigung der 360°-Sicht auf den Kunden.

“Das SAP App Center mit seiner großen Reichweite ist die ideale Plattform, um unsere Lösung CX Manager® hochprofessionell zu präsentieren und Kunden auf der ganzen Welt anzubieten”, betont Dr. Johannes Tröger, AMERIAs Senior Vice President Strategy & Business Development, die Bedeutung des SAP App Centers und der Partnerschaft mit SAP für die Vermarktung der AMERIA-Lösungen.

CX Manager® ist ab sofort im SAP App Center verfügbar und bietet Kunden folgende Vorteile:

-Schaffen Sie großartige Erlebnisse für Ihre Kunden

-Erhalten Sie die 360°-Einblicke in Ihre Kunden

-Aggregieren Sie in stationären Flächen erzeugte Daten und erhalten Sie Benutzeranalysen und Statistiken

-Verteilen, verwalten und personalisieren Sie Ihre Inhalte

-Verwalten und überwachen Sie alle Geräte in stationären Flächen wie Bildschirme, AR-Lösungen, Beacons usw.

Für weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.ameria.de

Im SAP App Center können Unternehmen rund 1.600 innovative Partnerlösungen entdecken, die sich in SAP-Lösungen integrieren und erweitern lassen. Dort finden Kunden die von SAP validierten Partneranwendungen, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen. Und für jeden über das SAP App Center getätigten Kauf pflanzt SAP einen Baum. SAP-Partnerlösungen finden, testen und kaufen Sie digital unter www.sapappcenter.com

AMERIA ist Partner im SAP PartnerEdge®-Programm. Als solcher ist es in der Lage, Softwareanwendungen auf marktführenden Technologieplattformen von SAP zu entwickeln, zu vermarkten und zu verkaufen. Das SAP PartnerEdge-Programm bietet die erforderlichen Tools, Vorteile und Unterstützung, um die Entwicklung qualitativ hochwertiger, bahnbrechender Anwendungen zu erleichtern, die auf spezifische Geschäftsanforderungen ausgerichtet sind – schnell und kostengünstig. Das Programm bietet Zugang zu allen relevanten SAP-Technologien in einem einfachen Rahmen unter einem einzigen, globalen Vertrag.

Über AMERIA AG

AMERIA ist der weltweit führende Anbieter für gestengesteuerte Kundenschnittstellen, die Spaß für Kunden und wertvolle Daten für Unternehmen bedeuten.

Die cloud-basierte und berührungslose Technologie, der in Heidelberg ansässigen Firma, begeistert Kunden am Touchpoint mit unterhaltsamen Inhalten und ist in Kombination mit der nahtlosen End-2-End Integration in das Software-Ökosystem der AMERIA – der Connected Experience® – einzigartig. Dieses ermöglicht die Sammlung und Analyse von Kundendaten und die Erstellung und Verteilung von Inhalten. Neben einer fertigen Gesamtlösung mit lebensgroßen Bildschirm als Touchpoint – dem Virtual Promoter – ermöglicht AMERIA auch bestehende (Touch)Bildschirme mit Gestensteuerung und der Connected Experience® auszustatten sowie weitere Touchpoints (Beacons, AR, VR) zentralisiert zu betreiben. Zu den Kunden der AMERIA gehören Volkswagen, Daimler, SAP, Henkel, BASF, John Deere, Philip Morris, Haribo, LEGO, TUI und viele weitere.

Kontakt

AMERIA AG

Christopher Koper

Palo-Alto-Platz 1

69124 Heidelberg

+49 6221 3521 500

c.koper@ameria.de

http://www.ameria.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.