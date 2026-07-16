Cvent stellt neue Markenidentität vor und investiert mehr als eine Milliarde US-Dollar in KI-gestützte Eventtechnologie

Je leichter KI Inhalte erzeugt, desto wichtiger werden Vertrauen, persönliche Beziehungen und Live-Erlebnisse. Cvent investiert über eine Milliarde US-Dollar, um Events besser zu planen, zu personalisieren.

Frankfurt, 16. Juli 2026 – Auf seiner Branchen- und Kundenkonferenz Cvent CONNECT hat Cvent, einer der führenden Anbieter von Technologielösungen für Meetings, Events und die Hospitality-Branche, eine neue Markenidentität vorgestellt. Diese Ankündigung fällt in eine entscheidende Phase für die gesamte Wirtschaft: Da KI Inhalte, Ansprache und Personalisierung nahezu unbegrenzt skalierbar macht, wächst die Skepsis der Zielgruppen gegenüber automatisierter Kommunikation. Unternehmen suchen deshalb nach Wegen, Kunden und Interessenten wieder direkt und persönlich zu erreichen. Die Antwort finden sie zunehmend in Veranstaltungen: 98 Prozent der Marketing- und Eventverantwortlichen bezeichnen Präsenz- und Community-Events als zentralen Bestandteil ihrer Marketingstrategie.

Je stärker die Welt automatisiert ist, desto wertvoller werden persönliche Begegnungen. Cvent bezeichnet diese Entwicklung als „Presence Premium™“: den steigenden Wert menschlicher Beziehungen in Zeiten von KI.

„Je mehr sich mit KI erzeugen lässt, desto größer wird das Bedürfnis nach echten Begegnungen“, sagt Reggie Aggarwal, Gründer und CEO von Cvent. „Kommunikation, die lauter und austauschbarer wird, macht persönliche Präsenz umso wertvoller. Deshalb sollten Events eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie jedes Unternehmens spielen. Darauf ist auch unsere Marke ausgerichtet. Sie ist mutiger, stärker ergebnisorientiert und bereit für die nächste Entwicklungsphase. Gemeinsam mit unseren Kunden, unserem Ökosystem und unserer Technologie wollen wir zeigen, welche Wirkung Events entfalten können.“

Eine Milliarden-Investition in Präsenz

Cvent präsentierte diese neue Markenidentität auf der bislang größten Cvent CONNECT mit knapp 5.000 Teilnehmenden vor Ort in Nashville und mehreren Tausend weiteren Online-Teilnehmenden. Zugleich kündigte das Unternehmen an, mehr als eine Milliarde US-Dollar in Technologie, Künstliche Intelligenz und Produktinnovation zu investieren – die größte Investition dieser Art in der Unternehmensgeschichte.

Der KI-Fokus dieser Investitionen steht dabei nicht im Widerspruch zur neuen Markenbotschaft, sondern ist ihre Konsequenz: Die wachsende Skepsis der Zielgruppen gilt KI-generierter Massenkommunikation, nicht der Technologie selbst. Cvent nutzt KI nicht, um persönliche Begegnungen zu ersetzen, sondern um sie wirkungsvoller zu gestalten.

Branchendaten stützen diesen Kurs: In einer von Cvent bei Forrester Consulting in Auftrag gegebenen Studie geben 70 Prozent der Führungskräfte an, dass Veranstaltungen an Bedeutung gewinnen, je stärker KI-generierte Inhalte die Kommunikationskanäle prägen. Eine von Censuswide durchgeführte Cvent-Studie zeigt zudem, dass 85 Prozent der Befragten angeben, KI-generierte Inhalte erschwerten den Vertrauensaufbau – und 81 Prozent berichten von einem gestiegenen Vertrauen ihrer Zielgruppen nach der Teilnahme an einer Präsenzveranstaltung.

„Eine Marke entsteht nicht nur durch das, was ein Unternehmen über sich selbst sagt, sondern vor allem durch das Bild, das andere von ihm haben“, sagt Amy Lucia, Chief Marketing Officer bei Cvent. „Wer zeigen will, welche Wirkung Events entfalten können, braucht eine Marke, die diesen Anspruch glaubwürdig vermittelt. Genau das leistet unser neuer Auftritt. Zugleich liefert die zugrunde liegende Forschung Eventprofis, Marketern und Verantwortlichen im Hospitality-Bereich einen belastbaren Nachweis dafür, dass persönliche Präsenz Wirkung zeigt.“

Der Cvent-Unterschied

Cvent basiert seit jeher auf der Überzeugung, dass Kunden von ihrem Technologiepartner mehr erwarten dürfen: intelligentere Lösungen, belastbare Ergebnisse, eine hohe Skalierbarkeit und einen Partner, der sich an seinem Beitrag zum Erfolg messen lässt. Diesem Anspruch folgt auch die neue Markenidentität. Vier Faktoren stehen dabei im Mittelpunkt:

Eine vertrauenswürdige, KI-gestützte Plattform. Über die Plattform von Cvent wurden bereits mehr als acht Millionen Veranstaltungen abgewickelt, und 89 Prozent der im Fortune-100-Ranking gelisteten Unternehmen vertrauen auf die Technologie. Mit CventIQ™ entwickelt das Unternehmen seine gesamte Plattform KI-gestützt weiter, um Veranstaltungen effektiver zu planen und umzusetzen.

Ein Vorsprung durch vernetzte Daten. Werden sämtliche Veranstaltungen eines Unternehmens über Cvent organisiert, entsteht mehr als nur eine Sammlung einzelner Datenpunkte. Informationen aus Venue-Sourcing, Registrierung, Teilnahme und Engagement werden vor, während und nach einem Event miteinander verknüpft. So entsteht ein durchgängiges Gesamtbild, das den Beitrag von Veranstaltungen zum Geschäftserfolg messbar macht.

Ein umfassendes Ökosystem. Cvent verbindet rund 340.000 Veranstaltungsorte mit mehr als 150.000 Eventplanern und vermittelt jährlich ein Sourcing-Volumen von über 20 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommen mehrfach ausgezeichnete Advocacy-Programme und die globale Cvent-Community mit mehr als 200.000 Nutzern.

Langjährige Branchenexpertise. Cvent verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Eventtechnologie, richtet jährlich über 800 eigene Veranstaltungen auf der Plattform aus und bietet seinen Kunden einen Rund-um-die-Uhr-Service. Damit verbindet das Unternehmen technologische Skalierbarkeit mit praktischer Veranstaltungserfahrung und umfassendem Branchenwissen.

Die Marke ist erst der Anfang

Unterstrichen wird das neue Markenversprechen durch die Gründung einer eigenen Thought-Leadership-Einheit. Das Cvent Center for Event Insights arbeitet an der Schnittstelle von Events, Hospitality und Technologie. Es soll Studien, Best Practices und neue Impulse liefern, die Event- und Hospitality-Verantwortliche in ihrer Arbeit unterstützen und die Branche weiterentwickeln.

In den kommenden Monaten soll die nächste Entwicklungsstufe von Cvent schrittweise in den Produkten, Veranstaltungen und Inhalten des Unternehmens sichtbar werden.

Weitere Informationen zur neuen Markenidentität sowie Einschätzungen von CMO Amy Lucia und Gründer und CEO Reggie Aggarwal zum „Presence Premium™” sind auf der Website von Cvent zu finden.

Über Cvent

Cvent ist ein führender Anbieter von Technologie für Meetings, Events und die Hospitality-Branche mit mehr als 5.500 Mitarbeitenden und rund 30.000 Kunden weltweit. Das 1999 gegründete Unternehmen bietet eine umfassende Plattform für Eventmarketing und -management sowie einen globalen Marktplatz, auf dem Veranstaltungsprofis und Veranstaltungsorte zusammenarbeiten, um wirkungsvolle Eventerlebnisse zu schaffen.

Die Cvent-Plattform unterstützt Veranstalter und Marketer mit Lösungen für Online-Registrierung, Venue-Sourcing, Eventmarketing, Vor-Ort- und virtuelle Veranstaltungen sowie Teilnehmer-Engagement. Die Lösungen automatisieren und vereinfachen den gesamten Eventmanagement-Lebenszyklus und maximieren die Wirkung von Präsenz-, virtuellen und hybriden Veranstaltungen.

Hotels und Veranstaltungsorte nutzen die Lösungen von Cvent, um über die Sourcing-Plattformen zusätzliche Umsätze im Bereich MICE und Geschäftsreisen zu generieren. Weltweit haben Kunden mit den Lösungen von Cvent bereits Millionen Meetings und Veranstaltungen umgesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter cvent.com.

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