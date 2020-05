Customer Service Entscheider diskutieren “Open MIC”.

Start: 15.05.2020 15:30 Uhr

Gefühlt hat nun auch jeder Provider von jeder Lösung sein Webinar abgehalten und ausführlich aufgezeigt, wieso sein Produkt jetzt unbedingt den Weg aus der Corona-Krise aufzeigt.

Genau diesen Weg der “Frontal-Beschallung” will die Multiconnect GmbH mit ihren neuartigen virtuellen Formaten verlassen. Vielmehr sollen in diesen Formaten Entscheider zu Wort kommen und echte Fachdiskussionen stattfinden können. In diesem Zusammenhang wird es eine Reihe “Open Mic Podcasts” geben. Dem Format wird ein kurzes Interview mit einem Entscheider vorausgehen, danach steht dann eine offene Diskussionsrunde aller Teilnehmer.

Für das erste Event am 15.05.2020 konnte Multiconnect mit Jens Voigt, dem CEO von TellConnect einen echten Hochkaräter im Bereich Customer Service als Gast gewinnen.

Die Diskussion, durch die der Multiconnect CCO Manfred Artmeier führen wird, verspricht besonders spannend zu werden, sind es doch gerade Customer Service Manager, die nun gleich drei zentrale Herausforderungen auf einmal bewältigen müssen:

(1) Die Produktivität ihrer Mitarbeiter im Homeoffice hochzuhalten

(2) Keine Kunden zu vergraulen, also das Service-Level auch in Krisenzeiten zu sichern und

(3) Das alles unter massivem Kostendruck zu schaffen.

Die Teilnehmeranzahl ist auf 25 begrenzt. Es gilt: First Come, First Serve!

Anmeldung via LinkedIn: www.linkedin.com/events/openmicpodcastf-rcustomerserviceentscheider/

oder per Email an: partner@multiconnect.de

Die Multiconnect GmbH ist einer der Marktführer für Telekommunikationsservices im deutschsprachigen Raum – gerade in Verbindung mit der Lösungsplattform iMos®.

Mit Ihren Geschäftsfeldern liefert Multiconnect Lösungen und Produkte “aus einer Hand” und deckt die ganze “Call Journey” eines Kunden ab: Von der Identifikation des Anrufgrundes mit Multiconnect Call Tracking bis hin zur effektiven Anrufverteilung mit der Cloud ACD iMos® Contact.

Dank mehr als 300 Geschäftskunden erwirtschaftet die Multiconnect über 20 Mio. EUR Jahresumsatz und darf auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken – im Mai 2019 feierte das Unternehmen das 20-jährige Firmenjubiläum.

