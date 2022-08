Customer-Experience | So steigern Autohäuser ihren Umsatz

ideas in boxes entwickelt individuelle Schlüsselboxen in Kooperation mit Autohäusern

Ob Restaurant oder Autohändler, 72% der Kunden geben an, Google-Bewertungen zu nutzen, um Unternehmen zu finden. Mit individuellen Schlüsselboxen und einer einzigartigen Customer-Experience können Autohäuser ihr Google-Ranking verbessern und den Umsatz steigern.

Unternehmen, mit mehr als 200 Google-Bewertungen, generieren laut einer Statistik doppelt so viel Umsatz. Das liegt zum einen daran, dass Unternehmen, mit guten Reviews, besser von Google gelistet werden und sowohl in der normalen Suche, als auch in der Suche über Google-Maps, bessere Platzierungen erreichen. Zum anderen sind 5-Sterne-Bewertungen ein Signal für überdurchschnittlich guten Service und viel Vertrauen von Kundenseite.

Customer-Experience | Die Extrameile steigert den Umsatz

Ein besonderes Kundenerlebnis ist wichtiger denn je, denn im digitalen Zeitalter können Kunden überregional recherchieren, Angebote vergleichen und Käufe abschließen. Daher gilt es der Konkurrenz in allen Belangen einen Schritt voraus zu sein und mit besonderen Services und Goodies zu überzeugen.

Mit Autohäusern entwickelt & von Erfolg gekrönt | Individuelle Schlüsselboxen

Laut Marcel Reckel, Co-Founder von ideas in boxes, wurden zunehmend individuelle Verpackungen für die Schlüsselübergabe angefragt. „Viele Autohäuser wollen ihren Kunden ein besonderes Erlebnis bieten, daher haben wir in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden, eine besonders hochwertige Schlüsselbox entwickelt.“ Diese besteht aus einer exklusiven Magnetbox und einem passenden Inlay für Schlüssel und Fahrzeugpapiere. Durch Siebdruck oder eine Heißfolienprägung, kann die Schlüsselbox zudem mit einem Logo, Slogan oder einem persönlichen Gruß an den Autokäufer veredelt werden.

Einige Autohäuser berichten von sehr positivem Kundenfeedback und einer Steigerung der Google-Bewertungen.

Informationen zur individuellen Schlüsselbox

ideas in boxes entwickelt hochwertige Verpackungslösungen. Individuell & innovativ. Individualisierung fertiger Verpackungen ab Lager, ist bereits ab 25 Stück möglich.

