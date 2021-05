Curvy Model Dascha Carrerio über GNTM, Selbstakzeptanz & den steilen Weg nach oben

Dascha von Germanys Next Topmodel 2021

90 – 60 – 90. Lange Zeit schienen diese Maße für Topmodels in Stein gemeiselt und auch für die Kandidatinnen bei Heidi Klums Germany”s Next Topmodel waren sie das Nonplusultra. In Staffel 16 ist jetzt auch ein Curvy Model im Finale. Höchste Zeit, wurden doch immer mehr Stimmen laut, dass GNTM endlich zeitgeistiger werden solle.

Angelina Kirsch, Deutschlands wohl bekanntestes Curvy Model, hatte bereits 2016 mit “Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig” bei RTL II einen TV-Wettbewerb für Plus Size Models moderiert. Mangels Zuschauerinteresse wurde das Format jedoch nach der dritten Staffel wieder eingestellt.

Dascha Carrerio heißt das Curvy Model, das es ins Finale von Germany”s Next Topmodel geschafft hat. Mit einer Körpergröße von 1,80 Metern und der Konfektionsgröße 40/42 würde man die sympathische Kandidatin im “normalen” Leben zwar nicht als Curvy bezeichnen, aber Realität und Model Business driften eh meist deutlich auseinander. Das ist an sich nichts Neues.

Die 20-Jährige ist selbstbewusst und ehrgeizig. Schon seit Beginn der Staffel wurde sie als Favoritin gehypt. PlusPerfekt sprach mit der Gute-Laune-Powerfrau.

GNTM steht immer wieder in der Kritik, dass die Botschaft des TV-Formats nicht mehr zeitgemäß ist und Frauen zu sehr auf ihr Aussehen reduziert. Wie siehst du das?

Dascha Carrerio: Ich sehe das nicht so, dass Frauen bei diesem Format auf ihr Aussehen reduziert werden. In diesem Jahr sind ganz viele unterschiedliche Mädchen dabei mit unterschiedlichen Körpern und auch Charakteren. Es ist nicht wichtig wie man aussieht, es ist wichtig wie man sich zeigt und ob man zu sich selbst steht.

