Curaprox Hydrosonic pro, so sanft zu Zähnen und Zahnspangen

Schweizer Mundhygieneprofis punkten mit genialer Schallzahnbürste.

Wie in einer Waschanlage

Perfekte Zähne, in Reih und Glied, wie eine Perlenkette.

Hat leider nicht jeder. Doch gibt es dank fortschrittlicher Kieferorthopädie eine Hilfestellung durch festsitzende Zahnspangen. Die Zähne werden mit sanftem Druck in die gewünschte Stellung bewegt. Das gilt für Kinder, aber auch für Erwachsene. Für eine Korrektur gibt es keine zeitliche Grenze. Doch wie steht es mit der gründlichen Reinigung, wenn die Brackets fest auf den Zähnen befestigt sind? Kein Problem für die Curaprox Hydrosonic pro, die sanfte Schallzahnbürste.

Professionelle Zahnpflege fast wie beim Zahnarzt. Jetzt auch zuhause

Gepflegte Zähne und Zahnfleisch sind das A und O für die Gesundheit. Zahnstein, Plaque und Lebensmittelreste, die sich tagsüber ansiedeln, müssen entfernt werden. Aber für Menschen

mit Zahnspangen ist es essentiell. Speisereste verstecken sich leicht darunter und schon können

sich Bakterien und Karies bilden. Werden sie nicht sofort entfernt, sind Defekte im Zahnschmelz unumgänglich. Dann hat man zwar ein zauberhaftes Gebiss – aber mit Löchern. Das geht natürlich gar nicht.

Die Schallzahnbürste curaprox Hydrosonic pro reinigt ganz sanft und zärtlich, wie es nur ein kleiner tropfenförmiger Bürstenkopf mit seinen hunderten feinen Filamenten kann. Wie in einer kleinen Waschanlage umspülen die unterschiedlich langen Borsten im 10° geknickten Bürstenkopf mit einem Gemisch aus Zahncreme – Wasser – Speichel jeden Zahn – da wird alles blitzeblank bis in die Zahnzwischenräume und auch unter den Brackets. Die feinen Drähte der Zahnspange bleiben so heil. Sieben Powerstufen für die individuelle Auswahl der Reinigungs-Bewegungen von 44.000 – 84.000 und drei verschiedenen Bürstenköpfen “power” “sensitive” und “single” sorgen für natürlich weiße Zähne und das Zahnfleisch wird angenehm massiert und durchblutet. Noch besser kann”s nur der Zahnarzt.

Der Clou: der clevere Knick

Ein freundliches Lächeln mit schönen, gesunden Zähnen ist einfach sympathisch. Deshalb entscheiden sich auch Erwachsene noch für eine Korrektur durch eine festsitzende Zahnspange.

Mit den meisten Zahnbürsten, egal ob manuell oder elektrisch oszillierend-rotierend oder mit Schalltechnologie ist das nicht zu schaffen. Oft sind die Bürstenköpfe zu groß, die Borsten zu hart und zu dick, so dass sie schnell verbiegen. Und damit ist eine gründliche und effektive Zahnreinigung nicht mehr möglich. Nun ist dem Schweizer Unternehmen der geniale Coup mit dem pfiffigen 10° Knick im Bürstenaufsatz gelungen. Jeder Zahn wird perfekt und schonend gereinigt. Kinder und Jugendliche finden Zähneputzen nicht so cool. Die Ausrede gilt nicht mehr. Zumal die Hydrosonic pro auch mit unter die Dusche kann: Sie ist wasserdicht! Das Lob vom Zahnarzt und lebenslang schöne und gesunde Zähne sind die “Mühe” wert, zwei Minuten morgens und abends zu investieren.

Professionell gepflegt – natürlich auch auf Reisen

Einmal geladen, hält der im Handteil integrierte Akku gute 60 Stunden – bei täglich 2 x 2 Minuten Putzzeit. Die Leistung bleibt bis zum Schluss gleichmäßig stark, der Ladezustand wird angezeigt, damit man nicht überrascht wird. Die kleine medaillengroße Ladestation könnte zwar mit in den Koffer, muss aber nicht. Das mitgelieferte USB-Ladekabel passt in den Computer, den Laptop und

auch in die USB-Ladebuchse im Auto. Ein praktisches, robustes und formschönes Etui enthält zusätzlich zwei Bürstenaufsätze. So gut geschützt kann es losgehen. Entzündungen oder schlechter Mundgeruch? Mit dieser Schallzahnbürste von den Schweizer Mundhygienespezialisten Curaprox geht man auf Nummer sicher.

Garantie und Umwelt

Ein besonderes Umweltdenken hat sich Curaprox auch auf die Fahne geschrieben: die Schallzahnbürste wird nicht einfach entsorgt, wenn der Akku nicht mehr die volle Leistung

bringt. Und das wird mindestens für 24 Monate garantiert. Lässt man sich den Kauf bei Curaden registrieren sogar 36 Monate. Wird die Leistung der Batterie merklich schwächer, kann das Handstück eingeschickt werden und es kommt innerhalb kürzester Zeit voll einsatzfähig zurück. Selbst auswechseln kann man den Akku nicht, dazu wird Spezialwerkzeug benötigt, um das Handstück nicht zu beschädigen. Sie soll ja auch weiterhin beim Dusche funktionieren. Also: Handstück schnell zur Post und nicht in den Müll. So wird die Umwelt geschont! Und das ist gut.

Eben typisch Curaprox.

CURAPROX – die Produktmarke der Curaden AG – steht für Schweizer Premium-Produkte zur Mundgesundheit.

Ja, wir von Curaden sind von Mundgesundheit geradezu besessen – und das bereits seit 1972.

Dank dieser bald 50jährigen Erfahrung wissen wir: Beim Zähneputzen geht um viel mehr als um weiße Zähne und frischen Atem. Zum Beispiel begünstigen Zahnfleischentzündungen Herzerkrankungen und Schlaganfälle.

Deshalb arbeiten wir eng mit Dentalprofis zusammen. Das lohnt sich: Unsere Produkte sind hochwirksam – und gleichzeitig bereiten sie Freude, man verwendet sie gerne.

Zudem haben wir diese Dentalprofis ermuntert, ein Trainingsprogramm für ihre BerufskollegInnen zu erarbeiten – und sie in Mundgesundheits-Prophylaxe zu schulen. Jedes Jahr absolvieren tausende Dentalprofis dieses Trainigsprogramm, weltweit. Diese zertifizierten SpezialistInnen unterstützen auch Sie – zeigen Ihnen, wie Sie Mund, Zähne und Zahnfleisch auf einfache Weise wirksam pflegen und gesund halten.

Mit CURAPROX macht Zähneputzen richtig Spass. Es ist ganz leicht. Und die Ergebnisse sieht man sofort. Zusätzlich motiviert das Design unserer Produkte, sich jeden Tag gründlich – und richtig gern – der Mundgesundheit zu widmen.

Auch in Zukunft setzen wir alles daran, die schönsten und wirksamsten Mundgesundheitsprodukte der Welt zu entwickeln. So nämlich gewinnen wir jeden Tag viele neue CURAPROX-Fans dazu.

