CT3 erreicht die finale Phase des Beta-Tests seines dezentralen Speichers der nächsten Generation

Das Unternehmen CT3 kündigt den Übergang in die abschließende Phase des Beta-Tests seines dezentralen Speichersystems an – einer Lösung, die die Privatsphäre von Web3, die Stabilität verteilter Architekturen und den Komfort klassischer Cloud-Dienste vereint. Die bisherigen Tests zeigen eine stabile Funktion aller zentralen Mechanismen, darunter das Hochladen großer Dateien, das schrittweise (chunk-basierte) Upload-Verfahren, der NFT-basierte Zugriff sowie ein transparentes, nutzungsabhängiges Preismodell.

Über CT3

CT3 ist ein Technologieunternehmen, das Lösungen für das dezentralisierte Internet entwickelt. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein anonymer und ausfallsicherer Datenspeicher, bei dem der Zugriff über NFT-Schlüssel erfolgt und die Daten in Form von Chunks auf unabhängige Knoten verteilt werden. Die Mission von CT3 besteht darin, einen Speicher zu schaffen, der Sicherheit nach Web3-Standards mit Benutzerfreundlichkeit, fairer Preisgestaltung und Schutz vor Zensur vereint.

Wie der CT3-Speicher funktioniert

Bei CT3 erhält jede hochgeladene Datei einen NFT-Schlüssel – ein eindeutiges Zugangstoken. Die Übertragung des NFT bedeutet die Übertragung des Zugriffs auf die Datei, während die Daten selbst dezentral in Chunks gespeichert werden. Die Architektur unterstützt Dateien bis zu einer Größe von 1TB und ermöglicht das Hochladen in mehreren Teilen, wodurch das System sowohl für private Anwender als auch für Unternehmen geeignet ist.

Nutzer zahlen ausschließlich für den tatsächlichen Speicherzeitraum und können bei frühzeitiger Löschung einer Datei eine Rückerstattung für die nicht genutzte Zeit erhalten. Dieses Modell verhindert Überzahlungen und macht den Dienst sowohl gegenüber zentralisierten Plattformen als auch vielen Web3-Speichern wirtschaftlich

attraktiv.

Vorteile von CT3

– Vollständige Anonymität: keine Konten, kein KYC, keine zentrale Vertrauensinstanz.

– NFT-Schlüssel: ein transparenter Mechanismus für Besitz und Zugriffstransfer.

– Unterstützung sehr großer Dateien und schrittweiser Uploads.

– Transparente, nutzungsabhängige Preisgestaltung mit Rückerstattungsmöglichkeit.

– Geringere Speicherkosten durch optimierte Knotennutzung und Datenverfügbarkeitsprüfungen.

Zitat des Direktors:

„Wir entwickeln CT3 nicht nur als Produkt, sondern als ein Ökosystem, das eines Tages über das Unternehmen selbst hinaus bestehen wird.Unser Ziel ist es, den Nutzern echte Ownership zu geben – über ihre Daten, ihre Werkzeuge und die Zukunft des Protokolls.“ – Leandro Gomes, CEO von CT3.

Kontakt

CUILLIN TECHNOLOGY LIMITED

Rodrigo Pereira

Great Portland Street 167–169

W1W 5PF London

+44 1926 299 017



https://ct-3.ltd

