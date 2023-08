Crystal IS und Asahi Kasei verkündigen Erfolg bei der Herstellung des ersten 100mm Aluminiumnitrid-Substrats

Düsseldorf, 10. August 2023 – Crystal IS, ein Unternehmen der Asahi Kasei Gruppe, hat die erfolgreiche Herstellung eines einkristallinen Aluminiumnitrid (AlN)-Substrats mit einem Durchmesser von 100 mm (4 Zoll) bekannt gegeben. Dies ist das erste Aluminiumnitrid-Substrat in dieser Größe und zeigt die Skalierbarkeit der Crystal IS-Prozesse für die Züchtung von AlN-Einkristallen.

Aluminiumnitrid-Substrate haben eine geringe Defektdichte, eine hohe UV-Transparenz und einen geringen Anteil an Verunreinigungen. AlN ist aufgrund seiner extrem breiten Bandlücke und seiner sehr hohen Wärmeleitfähigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen, wie etwa UVC-LEDs und Leistungsgeräte, attraktiv. Das hergestellte 100mm-Substrat weist eine nutzbare Fläche von über 80% auf, und entspricht damit den aktuellen Anforderungen für UVC-LEDs.

„Wir freuen uns sehr, die Herstellung eines 100mm-Substrats aus Aluminiumnitrid bekannt geben zu können“, sagte Dr Naohiro Kuze, Executive Fellow, Research Laboratory of Advanced Science and Technology bei Asahi Kasei. „Dieser Erfolg zeigt, dass Aluminiumnitrid nicht nur für UVC-LEDs, sondern auch für andere Branchen kommerziell nutzbar ist.“ Crystal IS wurde 1997 gegründet und stellt mit seinem kommerziellen Verfahren für Substrate aus nativem Aluminiumnitrid mit einem Durchmesser von 50mm (2 Zoll) UVC-LEDs her. Diese LEDs ermöglichen höchste Zuverlässigkeit und Leistung bei keimtötenden Wellenlängen von 260nm – 270nm.

„Das zeigt die Skalierbarkeit unserer Prozesse zur Herstellung von Qualitätsbauteilen aus Aluminiumnitrid“, sagte Eoin Connolly, Präsident und CEO von Crystal IS. „Wir sind stolz auf die Leistung des Teams und seine Auswirkungen auf die gesamte Halbleiterindustrie.“ Crystal IS produziert derzeit jährlich Tausende von 50mm-Substraten zur Unterstützung der Produktion seiner Klaran- und Optan-Produktlinien. Die Kommerzialisierung von 100mm-AlN-Substraten wird den Ausstoß an Bauelementen auf der bestehenden Grundfläche der Anlage auf Green Island vervierfachen. Sie wird auch die Entwicklung neuer Anwendungen auf Aluminiumnitrid-Substraten ermöglichen, da sie in bestehende Fertigungslinien für Leistungs- und Hochfrequenz-Bauelemente mit alternativen Materialien integriert werden kann.

Crystal IS wird die Fortschritte bei 100mm-Substraten auf der 23. American Conference on Crystal Growth and Epitaxy vom 13. bis 18. August in Tucson, Arizona vorstellen. Weitere Informationen über Aluminiumnitrid und Crystal IS-Produkte erhalten Sie unter cisuvc.com oder unter pr@cisuvc.com.

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 48.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (1. April 2022 – 31. März 2023) einen Umsatz von 20,2 Milliarden Euro (2.726 Milliarden Yen). „Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

