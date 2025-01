Crystal Cruises 2025/2026: Atiworld präsentiert neue Reisekombinationen für Genießer

Exklusiver Verwöhn-Luxus auf dem Meer – Individuelle Verlängerungen in Städten wie Athen, Rom und Venedig

Feinster Luxus, der die Sinne anregt und den Gästen ein behagliches Zuhause beschert: Die Kreuzfahrten von Crystal Cruises sind weit mehr als Rundreisen zur See. Sie stehen für ein Lebensgefühl, mit offenen Augen die Welt zu entdecken, Eindrücke fremder Kulturen zu sammeln und sich auf höchstem Niveau verwöhnen zu lassen. Mit zwei exquisiten Schiffen und erlesenen Routen bietet Crystal Cruises den würdigen Rahmen für außergewöhnlichen Urlaub auf dem Meer.

Der renommierte Kreuzfahrtspezialist und Reiseveranstalter Aviation & Tourism International (Atiworld), seit vielen Jahren Generalagent von Crystal Cruises in Deutschland und Österreich, präsentiert das Programm 2025/2026 der internationalen Luxusreederei mit Voyages in aller Welt – vom Mittelmeer und Nordland bis nach Nord- und Südamerika, von der arabischen Welt und dem Indischen Ozean bis nach Fernost und Ozeanien. In der frisch veröffentlichten Broschüre und mit dem übersichtlichen Kreuzfahrtkalender stellt Atiworld das aktuelle Angebot von Crystal Cruises vor.

Kombi-Highlights 2025

Besonders attraktiv sind 2025 neue außergewöhnliche Reiseerlebnisse, bei denen Atiworld zwei Voyages miteinander verbindet, die „Reisekombinationen für Genießer“. Dazu gehören zum Beispiel:

– „Frühling im Süden“ (13 Nächte ab 27. April 2025) von Fusiana/Venedig über die Bucht von Kotor, Civitavecchia/Rom und Portofino bis nach Barcelona

– „Klassisches Mittelmeer“ (16 Nächte ab 28. Mai 2025) von Marseille über Ibiza, Tarragona, La Spezia und Livorno bis nach Civitavecchia/Rom

– „Vom Baltikum bis Island“ (16 Nächte ab 29. Juli 2025) von Stockholm über Tallin, Kopenhagen, Norwegen und den Shetlands bis nach Reykjavik

Die Kombinationsreise „Frühling im Süden“ beispielsweise kostet pro Person im Double Guest Room ab 4.900 Euro.

Maßgeschneiderte Extra-Erlebnisse

Zu allen Voyages von Crystal Cruises organisiert Atiworld auf Wunsch Linienflüge für die Anreise ab Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zudem offeriert der Veranstalter individuelle Verlängerungsaufenthalte, die ganz nach den Wünschen der Gäste gestaltet werden – was sich insbesondere auch für die Reisekombinationen von Atiworld anbietet. So lassen sich vor oder nach der Seereise faszinierende Städte entdecken wie Athen, Venedig oder, passend im Heiligen Jahr 2025, Rom.

„Jede einzelne Voyage von Crystal Cruises ist bereits ein besonderes Erlebnis, gerade auch durch die Schiffe selbst und den exzellenten Service an Bord“, betont Atiworld-Gründer und Geschäftsführer Jürgen Kutzer. „Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und werten diese Erlebnisse zusätzlich auf, indem wir ausgewählte Reisen miteinander kombinieren sowie maßgeschneiderte Aufenthalte in einigen der schönsten Städte der Welt kreieren.“

Viele Leistungen im Reisepreis inbegriffen

Die Schiffe von Crystal Cruises, die Crystal Serenity (maximal 740 Gäste, rund 650 Crewmitglieder) und die Crystal Symphony (maximal 606 Gäste, rund 500 Crewmitglieder), gehören zu den luxuriösesten weltweit. An Bord genießt ein internationales Publikum in gehoben legerer Atmosphäre großzügige Staterooms und Suiten, feinste Kulinarik von Seafood über Sushi bis mediterran, ein niveauvolles Unterhaltungsangebot sowie den aufmerksamen und freundlichen Service der Mitarbeiter. Im jeweiligen Reisepreis enthalten sind zahlreiche Leistungen wie die Speisen in den meisten Restaurants; Getränke inklusive Wein, Spirituosen und Champagner; Butler-Service; 24-Stunden-Roomservice sowie unbegrenztes WLAN an Bord.

Für die neuen Broschüren 2025/2026, Buchungswünsche oder bei Fragen zum umfassenden Kreuzfahrtangebot von Crystal Cruises wenden sich Interessenten sowie Reisebüros in Deutschland und Österreich direkt an Atiworld.

Der Veranstalter Aviation & Tourism International ist auf Luxuskreuzfahrten und hochwertige Individualreisen spezialisiert.

