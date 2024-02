CRUISEHOST Solutions erweitert sein Payment Gateway um WSPay für Süd- und Osteuropa

Online Zahlungen jetzt neu für Süd- und Osteuropa

Eschborn, Deutschland – CRUISEHOST Solutions, ein führender Entwickler von fortschrittlichen Technologielösungen für die Kreuzfahrtindustrie, freut sich, die Erweiterung seines Payment Gateways um WSPay anzukündigen. Diese wichtige Ergänzung richtet sich speziell an Kunden in Süd- und Osteuropa und erweitert die bereits bestehende Palette an Zahlungsmöglichkeiten, die PayPal, Stripe und direkte Zahlungen bei den Reedereien umfasst.

Durch die Integration von WSPay in das CRUISEHOST Payment Gateway können Reisebüros und Kreuzfahrtveranstalter nun noch flexibler auf die Zahlungspräferenzen ihrer Kunden eingehen. WSPay, ein renommierter Zahlungsdienstleister in Süd- und Osteuropa, bietet eine sichere und effiziente Lösung für Online-Zahlungen, die nun Teil der umfangreichen Zahlungsoptionen von CRUISEHOST wird.

Kunden, die das CRUISEHOST Payment Gateway nutzen, profitieren von einer erhöhten Flexibilität bei der Abwicklung von Zahlungen. Sie können individuell entscheiden, welches Zahlungsmittel für Transaktionen mit den Reedereien verwendet werden soll und klare Regeln bezüglich Anzahlungen, Restzahlungen sowie Fristen für Zahlungseingänge festlegen. Diese Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen es den Nutzern, ihre Zahlungsprozesse effizient zu verwalten und auf die spezifischen Bedürfnisse ihres Geschäfts zuzuschneiden.

Ein weiteres Highlight des erweiterten Payment Gateways ist die automatische Versendung von individuell angepassten E-Mails mit Zahlungslinks an die Kunden. Diese Funktion erleichtert nicht nur die Zahlungsabwicklung, sondern sorgt auch für eine professionelle Kommunikation und steigert die Kundenzufriedenheit.

Die Zahlungsinformationen fließen automatisch in das Backoffice-System von CRUISEHOST ein, das stetig aktualisiert wird. Dies gewährleistet eine lückenlose Übersicht über alle Transaktionen und erleichtert die Buchhaltung sowie das Finanzmanagement.

„Die Erweiterung unseres Payment Gateways um WSPay unterstreicht unser Bestreben, unseren Kunden die bestmöglichen Werkzeuge für die Abwicklung ihrer Geschäfte zur Verfügung zu stellen“, erklärt Akhil Kapur, Founder & CEO bei CRUISEHOST Solutions. „Mit dieser Neuerung bieten wir unseren Nutzern in Süd- und Osteuropa eine weitere sichere und effiziente Zahlungslösung, die ihre operativen Abläufe vereinfacht und zur Steigerung der Kundenzufriedenheit beiträgt.“

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 27 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 26 Sprachen bei über 5.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 28 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

