CRUISEHOST führt revolutionäre XMLSEARCH und XMLOUTPUT Funktionen für maßgeschneiderte Kreuzfahrtseiten ein

Der Gegenpol zu Standard-Kreuzfahrt IBEs – Individuell und Einzigartig

Eschborn, Deutschland – CRUISEHOST Solutions, ein führender Anbieter von innovativen Technologielösungen für die Kreuzfahrtindustrie, freut sich, die Einführung von zwei neuen Funktionen auf seiner Plattform bekannt zu geben: XMLSEARCH und XMLOUTPUT. Diese neuen Features bieten eine erweiterte Flexibilität und Effizienz für Partner und Kunden, die nach maßgeschneiderten Lösungen für die Suche und Darstellung von Kreuzfahrtinformationen suchen.

1. XMLSEARCH – Ihr Zugang zu individuellen Kreuzfahrtsuchen:

Mit XMLSEARCH können Nutzer einfach auf Daten zugreifen, die für die Erstellung benutzerdefinierter Kreuzfahrtsuchen benötigt werden. Die verfügbaren Daten entsprechen den Suchkriterien, die bereits auf der CRUISEC-Suche der Hauptseite zu finden sind, was eine konsistente und umfassende Suche gewährleistet.

Nutzer beginnen mit einem Basislink, um ihre benutzerdefinierte Such-URL zu konstruieren. Durch das Hinzufügen spezifischer Parameter zum Basislink können Suchanfragen verfeinert werden. Ein Beispiel zeigt, wie Nutzer ihre spezifische Basis-URL nach dem Abrufen des XML nutzen können, um die Suche zu starten.

Mit der Option „&download“ am Ende der URL können Nutzer eine ZIP-Datei des XML-Inhalts erhalten, was den Offline-Zugriff auf Daten erleichtert.

2. XMLOUTPUT – Ergebnisse im XML-Format:

Für Ergebnisse im XML-Format können Nutzer die alternative „base_url“ verwenden. Dies ermöglicht eine flexible Formatierung der Suchergebnisse auf der Hauptseite des Nutzers.

Diese einfache Art der Datenübergabe als Brücke zwischen der reinen HTML Buchungsstrecke und einer API Programmierung ist speziell für professionelle und umsatzstarke Anbieter konzipiert die gerne die Kreuzfahrt mit anderen Ergebnissen in der Trefferausgabe miteinander mischen möchten oder einfach individuellere Darstellung wünschen.

Die Einführung von XMLSEARCH und XMLOUTPUT unterstreicht das Engagement von CRUISEHOST Solutions, seinen Partnern und Kunden die fortschrittlichsten Tools und Lösungen zur Verfügung zu stellen. Diese Funktionen sind ein Zeugnis für die Innovationskraft von CRUISEHOST und bieten Nutzern neue Möglichkeiten, Kreuzfahrtdaten effektiv zu nutzen und zu präsentieren.

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 27 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 26 Sprachen bei über 5.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 28 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

Kontakt

CRUISEHOST Solutions UG

Akhil Kapur

Rahnmannstr. 11

65760 Eschborn

06173 9699012



http://cruisehost.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.