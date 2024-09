CRUISEA und CRUISEC jetzt auch auf Türkisch: Lösungen für die globale Kreuzfahrtbuchung in der vielfältigen Gemeinschaft

Eschborn, 30.09.2024 – CRUISEHOST Solutions, ein führender Anbieter von innovativer Kreuzfahrttechnologie, freut sich, bekannt zu geben, dass die leistungsstarken Buchungslösungen CRUISEA und CRUISEC nun auch auf Türkisch verfügbar sind. Diese wichtige Erweiterung ermöglicht es Reisebüros und Endkunden, die Vorteile der Kreuzfahrtbuchung in ihrer bevorzugten Sprache zu nutzen und richtet sich insbesondere an die große türkisch sprechende Gemeinschaft in Deutschland sowie an die zahlreichen Reisebüros, die von türkisch sprechenden Fachleuten geleitet werden.

Mit einer bedeutenden Anzahl an Menschen türkischer Herkunft in Deutschland ist die türkischsprachige Gemeinschaft eine der größten ethnischen Gruppen im Land. Zudem gibt es eine Vielzahl von Reisebüros, die von türkisch sprechenden Fachleuten geführt werden und in der Branche eine bedeutende Rolle spielen. CRUISEA, die größte Kreuzfahrt-Datenbank in Europa, bietet Nutzern Zugriff auf über 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe sowie rund 65.000 Angebote von mehr als 50 Reedereien weltweit. Die benutzerfreundliche Plattform ermöglicht es, umfassende Informationen in mehreren Sprachen bereitzustellen, insbesondere in Türkisch. Dies stellt sicher, dass türkisch sprechende Kunden sowie die Betreiber von Reisebüros einfachen Zugang zu den besten Kreuzfahrtoptionen haben.

Darüber hinaus bietet CRUISEC, die maßgeschneiderte Lösung für den Online-Vertrieb, eine nahtlose Integration und Benutzerfreundlichkeit in verschiedenen Sprachen. Die Verfügbarkeit in Türkisch wird dazu beitragen, dass die Mitglieder der türkisch sprechenden Gemeinschaft in Deutschland sowie die Reisebüros die benötigten Informationen und Buchungsoptionen leicht finden können, um unvergessliche Kreuzfahrterlebnisse zu planen.

„Die Einführung der türkischen Sprache ist für uns ein wichtiger Schritt, um endlich den Bedürfnissen der türkischen Gemeinde in Deutschland gerecht zu werden“, sagt Akhil Kapur, CEO von CRUISEHOST Solutions. „Mit unseren zubuchbaren Sprachen in CRUISEAlight sind somit auch erstmals die Pakete der größten deutschen Veranstalter in türkisch erhältlich. Wir freuen uns, damit die Bedeutung unserer türkisch sprechenden Kunden im deutschen und größten europäischen Kreuzfahrtmarkt hervorzuheben.“

Wir laden alle Reisebüros ein, von den Vorteilen unserer mehrsprachigen Buchungslösungen zu profitieren und sich unter www.cruisea.net anzumelden. Erleben Sie die Zukunft der Kreuzfahrtbuchung mit CRUISEA und CRUISEC – jetzt auch auf Türkisch!

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 28 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 33 Sprachen bei über 10.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 28 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

Firmenkontakt

CRUISEHOST Solutions UG

Akhil Kapur

Schwalbacher Straße 48

65760 Eschborn

06173 9699012



http://cruisehost.net

Pressekontakt

CRUISEHOST Solutions UG

Alexander Kapur

Schwalbacher Straße 48

65760 Eschborn

06173 9699012



http://cruisehost.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.